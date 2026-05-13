శ్రీవాణి టికెట్ల హైజాక్ చేస్తున్న ఏజెంట్లు - సాఫ్ట్వేర్ గిమ్మిక్కులతో క్షణాల్లో బుకింగ్
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థల చేతుల్లో బందీ అవుతున్న శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లు - భక్తులు వెబ్సైట్లో వివరాలు నింపేలోపే హైజాక్ చేస్తున్న ఏజెంట్లు - ఒక్కో టికెట్పై రూ.3 వేల వరకు దోపిడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:37 AM IST
TTD Srivani Tickets Scam Busted : తిరుమల "శ్రీవాణి ట్రస్ట్"కు విరాళం ఇచ్చే వారికి కేటాయించే దర్శన టికెట్లు ఇప్పుడు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థల చేతుల్లో బందీ అవుతున్నాయి. సాధారణ భక్తులు వెబ్సైట్లో వివరాలు నింపేలోపే హైటెక్ పరిజ్ఞానంతో ఏజెంట్లు హైజాక్ చేస్తున్నారు. ఒక్కో టికెట్పై రూ.3,000 వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఇటీవలే ఈ అక్రమ ఉదంతం వెలుగులోకి రావడంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం రంగంలోకి దిగింది.
బయటపడిన దందా: ఈనెల 6న చెన్నైకి చెందిన ఇద్దరు భక్తులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ దందా బయటపడింది. ఈ వ్యవహారంపై ఈనెల 7వ తేదీన తిరుమల వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ప్రతిరోజు ఆన్లైన్లో 800 శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ చేస్తున్నారు. వీటి బుకింగ్లో ప్రైవేట్ నెట్ సెంటర్లు, ఏజెంట్లు "ఆటోఫిల్లింగ్" తదితర థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్లను వాడుతున్నట్లు గుర్తించారు.
హైజాక్ చేస్తున్న ఏజెంట్లు: అధికారిక వెబ్సైట్ పూర్తిస్థాయిలో లోడ్ కాకముందే ఈ టూల్స్ ద్వారా సమాచారాన్ని ఉపయోగించి సర్వర్లోకి పంపుతున్నారు. భక్తుల ఆధార్ వివరాలను ముందే సేకరించి సాఫ్ట్వేర్లో సిద్ధంగా ఉంచడంతో సామాన్యల కంటే వేగంగా వీరు బుకింగ్ పూర్తి చేస్తున్నారు. గతంలో రోజుకు 200 నుంచి 250 టికెట్లు ఇలాగే పక్కదారి పట్టినట్లు సమాచారం. వెబ్సైట్ సర్వర్ ఎనేబుల్ అయిన వెంటనే ఈ స్థాయిలో అక్రమ బుకింగ్లు జరగడం వెనుక ఐటీ విభాగంలోని కొందరి అంతర్గత సహకారం ఉండవచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
దీనిపై ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ప్రాసెసింగ్ విభాగానికి విజిలెన్స్ అధికారులు లేఖ రాశారు. ఒకే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి, ఒకే మొబైల్ నంబరుపై పెద్ద సంఖ్యలో టికెట్లు బుక్ అయ్యాయా, ప్రైవేటు వ్యక్తులకు భక్తుల ఆధార్ డేటా ఎలా అందుతోంది, హ్యాకింగ్ జరుగుతోందా, లోపల ఎవరైనా సహకరిస్తున్నారా అనే కోణాల్లో విచారణ సాగుతోంది.
ఒక్కో టికెట్పై రూ.3 వేల వరకు దోపిడీ: చెన్నైకి చెందిన ఎంఎస్ పద్మావతి ట్రావెల్స్ అనే సంస్థ శ్రీవాణి టికెట్ల పేరుతో భారీగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆన్లైన్లో టికెట్ కావాలని మెసేజ్ చేస్తే చాలు రూ.13,500 డబ్బులు పంపండి. మీకు టికెట్ వస్తుందని సమాధానమిస్తున్నట్లు విజిలెన్స్ విభాగం గుర్తించింది. రూ.10,500 టికెట్కు భక్తుల నుంచి అదనంగా రూ.3 వేలు గుంజుతున్నారు.
ఈ వ్యవహారంపై ఈనెల 7వ తేదీన తిరుమల వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు చెన్నై వెళ్లాయి. ఆ ట్రావెల్స్ వెబ్సైట్ను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టారు. టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడు ఫొటో తీసి, దర్శనం వద్ద ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ ద్వారా పరిశీలిస్తే ఈ అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గతంలో బెంగళూరుకు చెందిన ఒక సంస్థ దీనిపై ప్రయోగాత్మక పరిశీలన కూడా చేసింది.
"ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. శ్రీవాణి టికెట్ల బల్క్గా బుక్ చేసే సంస్థలను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడుతున్నాం. భక్తులను మోసగించే ట్రావెల్స్ ఏజెంట్లపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం." - బి.వెంకట నగేష్బాబు, టీటీడీ వీజీవో
