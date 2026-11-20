ఎస్వీ అన్నప్రసాద ట్రస్టు - రూ.3000 కోట్ల మార్క్ దాటిన విరాళాలు
SV Annaprasadam Trust Funds: తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు భక్తుల నుంచి విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గత రెండేళ్లలో ఈ ట్రస్టుకు ఏకంగా రూ.1100 కోట్ల విరాళాలు అందాయని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:31 AM IST
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు భక్తుల నుంచి విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గత రెండేళ్లలో ఈ ట్రస్టుకు ఏకంగా రూ.1100 కోట్ల విరాళాలు అందాయని, టీటీడీకి వచ్చిన మొత్తం విరాళాల్లో 53 శాతానికి పైగా అన్నప్రసాద ట్రస్టుకే లభించాయని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి వెల్లడించారు. దీంతో ప్రస్తుతం ట్రస్టు నిధులు సుమారు రూ.3,100 కోట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాయన్నారు.
గురువారం తిరుమలలోని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద సముదాయంలో ఆయుధపూజ ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి మాట్లాడుతూ సాధారణ రోజుల్లో 3 లక్షలకు పైగా, బ్రహ్మోత్సవాల్లో రోజుకు 4.60 లక్షల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ జరుగుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో టీటీడీ పరిధిలోని 65 అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ అన్నప్రసాద వితరణ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు.
2 వేల మందితో ప్రారంభం: శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఉచిత అన్నప్రసాదాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారకరామారావు 1985లో అన్నదాన పథకాన్ని ప్రారంభించారు. 2014లో దీనిని శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్గా టీటీడీ పేరు మార్చింది. తొలుత 2,000 మందితో ప్రారంభమైన అన్నప్రసాద వితరణ దినదినప్రవర్థమానమవుతోంది. ప్రస్తుతం రోజుకు లక్ష మంది భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేసే స్థాయికి ట్రస్ట్ అభివృద్ధి చెందింది.
రుచిగా, శుచిగా అన్నప్రసాద వితరణ: ఎస్వీ ట్రస్టుకు గతేడాది నాటికి 9.7 లక్షల మంది దాతలు ఉండగా, వీరిలో రూ.కోటి, అంతకుమించి విరాళమిచ్చిన వారు 139 మంది ఉన్నారు. ఒక్కరోజు అన్నప్రసాద వితరణకు రూ.44 లక్షలు అయ్యే ఖర్చవుతోంది. కాగా ఇప్పటివరకు 249 మంది దాతలు విరాళం అందజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక తిరుమలలో అన్న ప్రసాదంపై టీటీడీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. భక్తులకు మరింత రుచిగా, శుచిగా అన్నప్రసాదం వితరణ పాటు భోజనం మెనూలో వడలను కూడా వడ్డిస్తున్నామని గతంలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. టీటీడీ అందిస్తోన్న అన్నప్రసాదంపై భక్తులు కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆయన సామాజిక మాధ్యమం "ఎక్స్"లో పోస్టు చేశారు.
ఆయుధపూజ కార్యక్రమంలో టీటీడీ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఛైర్మన్, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, అన్నప్రాదం డిప్యూటీ ఈవో రాజేంద్ర, శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో భాస్కర్, క్యాటరింగ్ ప్రత్యేకాధికారి శాస్త్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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