'ఒక్కో టీటీడీ ఉద్యోగికి రూ.16,940 బహుమానం - నెయ్యి కోసం 500 ఆవులు కొనుగోలు'
TTD Specified Authority Meeting: తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఈవో రవిచంద్ర వెల్లడించారు. గత సంవత్సరం కంటే ఈ ఏడాది వీటిని వైభవంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 9:29 PM IST
శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎస్వీ జూ పార్క్ రోడ్డులో రూ.2750 కోట్ల శ్రీవాణి నిధులతో ఇంటిగ్రేటెడ్ పిలిగ్రిమ్ టౌన్ షిప్ను నిర్మిస్తామని టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర చెప్పారు. తిరుమలలో వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాల మీద కొత్తగా నియామకమైన టీటీడీ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ తొలి సమావేశం ఇవాళ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఛైర్మన్గా ఉన్న టీటీడీ ఈవో రవిచంద్రతో పాటు సభ్యులు కన్నబాబు, వినయ్చంద్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పాల్గొన్నారు.
ఇందులో భాగంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఈవో రవిచంద్ర మీడియాకు వెల్లడించారు. డిసెంబర్ 20 నుంచి 29 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. గత సంవత్సరం 7.45 లక్షల మంది వైకుంఠ ద్వార దర్శనం చేసుకున్నారని చెప్పారు. ఈ ఏడాది 8.34 లక్షల మందికి దర్శనం చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ సంవత్సరం మొదటి రెండు రోజులు మాత్రమే డిప్ విధానం అమలు చేస్తామన్నారు. మిగతా ఎనిమిది రోజులు సర్వదర్శనంతో పాటు రోజుకు 15,000ల చొప్పున రూ.300 టికెట్లను జారీ చేయనున్నట్లు వివరించారు.
తిరుమల, తిరుపతిలో పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సంఖ్య పెంచుతామన్నారు. శ్రీవారి ఆలయంలో నెయ్యి కోసం 500 ఆవులు కొనుగోలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. తిరుమల, తిరుపతిలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు రూ.16.4 కోట్లు విడుదల చేస్తామన్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం శ్రీవారి మెట్టుకు వెళ్లే రోడ్డు మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించామని చెప్పారు.
బ్రహ్మోత్సవాల బహుమానంగా ఒక్కో టీటీడీ ఉద్యోగికి రూ.16,940, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగికి రూ.8470లు అందజేయనున్నట్లు ఈవో రవిచంద్ర వివరించారు. వేదపారాయణదారులకు, ప్రబంధం చేసే వారికి వేతన పెంపు చేపట్టాలని నిర్ణయించామని చెప్పారు. స్విమ్స్లో పరికరాల బకాయిలకు రూ.41.2 కోట్ల గ్రాంటు విడుదల చేస్తామన్నారు. శిల్ప కళాశాల హాస్టళ్లలో సౌకర్యాలకు రూ.23 కోట్లు, టీటీడీ ఉద్యోగుల ఇంటి స్థలాల అభివృద్ధికి రూ.230 కోట్లు కేటాయించనున్నట్లు ఈవో వెల్లడించారు.
"త్వరలో భారీగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాం. టీటీడీ హెచ్ఆర్ విభాగం అదే పనిలో ఉంది. గతేడాది కంటే ఈ ఏడాది వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తాం. ఈ ఏడాది 8.34 లక్షల మందికి దర్శనం చేయించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఈ ఏడాది మొదటి రెండు రోజులు మాత్రమే డిప్ విధానం అమలు చేస్తాం. మిగతా ఎనిమిది రోజులు సర్వదర్శనంతో పాటు రోజుకు 15,000ల చొప్పున రూ.300 టికెట్లను జారీ చేస్తాం." - రవిచంద్ర, టీటీడీ ఈవో
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