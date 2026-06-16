భక్తులకు నాణ్యమైన ప్రసాదాలు అందించేందుకు టీటీడీ చర్యలు - సీఎస్ఐఆర్-సీఎఫ్టీఆర్ఐతో ఒప్పందం
శ్రీవారి ప్రసాదాల నాణ్యత కోసం టీటీడీ నూతన ఒప్పందం-- కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి సమక్షంలో ఎంవోయూ - సిబ్బందికి సీఎఫ్టీఆర్ఐ ప్రత్యేక శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 7:28 AM IST
TTD Ties Up With CSIR And CFTRI To Improve Prasadam Quality: తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాలకు ఉండే విశిష్టతే వేరు. స్వామివారి ప్రసాదాల నాణ్యత ప్రమాణాలను మరింత పెంచేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సరికొత్త అడుగు వేసింది. ప్రసాదాల సంప్రదాయ స్వరూపాన్ని, పవిత్రతను కాపాడుతూనే వాటిలో అత్యున్నత పోషక విలువలు, నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటించేందుకు ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ సీఎస్ఐఆర్-సీఎఫ్టీఆర్ఐతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఎంవోయూ తో శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం, భక్తులకు అందించే అన్నప్రసాదాల తయారీలోనూ సరికొత్త శాస్త్రీయ పద్ధతులను టీటీడీ అమలు చేయనుంది. శ్రీవారి భక్తులకు మరింత నాణ్యమైన, సురక్షితమైన ఆహారాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటోంది. శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీ, పంపిణీ ప్రక్రియలో అత్యున్నతస్థాయి భద్రత, నాణ్యత, పోషక విలువలను నిర్ధారించడంతో పాటు వాటి సంప్రదాయ స్వరూపాన్ని పరిరక్షించేందుకు మైసూరుకు చెందిన సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్తో టీటీడీ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి సమక్షంలో ఎంవోయూ: బెంగళూరులో నిర్వహించిన రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్స్ అండ్ ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి సమక్షంలో ఎంవోయూ జరిగింది. దేశంలోని దేవాలయాలకు సంబంధించి ఈ తరహా ఒప్పందం కుదరడం ఇదే తొలిసారి. అందులో భాగంగా ముడి పదార్థాల కొనుగోలు నుంచి ప్రసాదాల పంపిణీ వరకు నాణ్యత ప్రమాణాలను అమలు చేయనున్నారు. టీటీడీ, సీఎఫ్టీఆర్ఐ సంయుక్త బృందాలు ఈ ప్రక్రియను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి.
సిబ్బందికి సీఎఫ్టీఆర్ఐ ప్రత్యేక శిక్షణ: శ్రీవారి ప్రసాదాల అసలైన రుచి, సాంస్కృతిక విలువలకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా వాటి నిల్వ కాలాన్ని పెంచేందుకు పరిశోధనలు చేయనున్నారు. స్టోరేజ్ రూంలు, నాణ్యత పరీక్షల ల్యాబ్లను అత్యాధునికీకరించనున్నారు. నాణ్యతలో స్థిరత్వాన్ని కాపాడేందుకు సీఎఫ్టీఆర్ఐ సాంకేతిక సలహాలను అందించనుంది. టీటీడీ ఆహార విశ్లేషకులకు, సిబ్బందికి సీఎఫ్టీఆర్ఐ శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
ముఖ్యంగా నెయ్యి స్వచ్ఛతను పరీక్షించడం, సుగంధ ద్రవ్యాల నాణ్యత విశ్లేషణ, కలుషిత పదార్థాలను ముందే గుర్తించడం వంటి అత్యాధునిక పద్ధతులపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. సీఎస్ఆర్ఐ-సీఎఫ్టీఆర్ఐ సీనియర్ శాస్త్రవేత్తలు టీటీడీ కేంద్రాలను క్రమం తప్పకుండా సందర్శించి సాంకేతిక సూచనలు, పరిశోధన ఆధారిత సహకారం అందిస్తారు.
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