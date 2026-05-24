తిరుమలలో సరికొత్త రికార్డు - శ్రీవారి అభిషేక సేవలోనూ 94,758 మందికి దర్శనం

సామాన్యులకు తిరుమలేశుడి దర్శనం కల్పించడంలో తితిదే సరికొత్త రికార్డు - శుక్రవారం ఏకంగా 94,758 మందికి శ్రీవారి దర్శనం - ఈ నెలలో ఒక్కరోజులో 90 వేలు దాటడం ఇది నాలుగోసారి

Massive Devotee Rush at Tirumala
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 10:13 AM IST

Massive Devotee Rush at Tirumala : సామాన్యులకు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కల్పించడంలో టీటీడీ మరో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సాధారణంగా శుక్రవారాల్లో స్వామివారికి పూజా కైంకర్యాల కారణంగా స్వామివారి దర్శన సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఈ నెల 22(శుక్రవారం)న తొలిసారిగా 94,758 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వేకువజామున శ్రీవారి అభిషేక సేవ సమయంలోనూ సర్వదర్శనం క్యూలైన్‌ను అధికారులు యథావిధిగా కొనసాగించారు. దీంతో అదనంగా 5,850 మంది దర్శించుకోగలిగారు. మొత్తంగా ఆ రోజు(శుక్రవారం) సర్వదర్శనానికి ఏకంగా 17 గంటలకుపైగా సమయం కేటాయించారు.

అంతేగాక ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ సాంకేతికతతో టీటీడీ భక్తుల రద్దీని సమర్థంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇలా నడక మార్గాలు, వాహనాల ద్వారా, కంపార్ట్‌మెంట్లలోకి ప్రవేశిస్తున్న వారి సంఖ్యను టీటీడీ నిరంతరం ఐసీసీసీతో అంచనా వేస్తోంది. ఈ నెలలో ఒక్కరోజులో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య ఏకంగా 90 వేలు దాటడం ఇది నాలుగోసారి.

కిటకిటలాడుతున్న తిరుగిరులు : మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. తిరుగిరులు వారం రోజులుగా కిటకిటలాడుతున్నాయి. దేవ దేవుని దర్శనం కోసం వేలాది మంది భక్తులు తరలిరావడంతో క్యూ కాంప్లెక్స్‌లు నిండిపోయాయి. వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిన టీటీడీ వివిధ శాఖల సమన్వయంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో భక్తులకు దర్శనాలు చేయిస్తోంది. క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు అందిస్తోంది.

తిరుగిరులు భక్తజనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొండంత జనం శ్రీవారి దర్శనానికి తరలివస్తున్నారు. వేసవి అంటేనే శ్రీవారి భక్తులకు ప్రత్యేక అనుభూతి. కోరిన కోరికలు తీర్చే కలియుగ వైకుంఠనాథుని తనివితీరా దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లిస్తారు. సుమారు 45 రోజుల పాటు దేశ వ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు సెలవులు ఉండటంతో శ్రీవారి దర్శనానికి తరలి వస్తున్నారు.

కోనేటి రాయుడిని కొండ భక్తులతో నిండిపోయింది. వారం రోజుల నుంచి తిరుమలకు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకుంటున్నారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్లు, ఔటర్ రింగు రోడ్డు క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి.

సీఎం సూచనలతో నిరంతర పర్యవేక్షణ : సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు తిరుమలలో టీటీడీ అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రణాళికబద్దంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణతో భక్తులకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తున్నారు. సమయపాలన, క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ చేస్తూ శ్రీవారి దర్శనంతో పాటు వసతి, అన్నప్రసాదాలను అందజేస్తున్నారు.

సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను రద్దు చేశారు. గత శుక్రవారం నుంచి నిన్నటి(శనివారం) వరకు సుమారు 6 లక్షల మంది స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. వేసవి రద్దీని ముందస్తుగా అంచనా వేసిన టీటీడీ అధికారులు తిరుపతి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అనుసంధానం చేశారు. తోపులాటలు, ట్రాఫిక్, క్రైమ్ వంటి సమస్యలకు తావులేకుండా పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు. వారాంతపు సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ పెరగనున్నందున టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల భద్రతతే ప్రధాన లక్ష్యంగా టీటీడీ విజిలెన్స్‌, పోలీస్‌ శాఖలతో పాటు మిగిలిన విభాగాలు పనిచేస్తున్నాయి.

