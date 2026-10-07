నేడు రూ.300 దర్శనం టికెట్ల విడుదల - బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ఆ 10 రోజులు వీఐపీ బ్రేక్ రద్దు
Tirumala Navaratri Brahmotsavams: శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను టీటీడీ నేడు విడుదల చేయనుంది. 11 నుంచి 20 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:27 AM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavams : తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను బుధవారం (ఈ నెల 7న) ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాలు, పెరటాసి మాసం రద్దీ నేపథ్యంలో సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ పలు ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం వివరాలను సైతం వెల్లడించింది.
శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెలలో వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఈ నెల 12, 13, 14, 19, 20వ తేదీలకు సంబంధించిన రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను టీటీడీ బుధవారం జారీ చేయనుంది. ఉదయం సరిగ్గా 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో ఈ టికెట్లను అందుబాటులో ఉంచనుంది. భక్తులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే ఈ టికెట్లను ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ అధికారులు సూచించారు.
ఆ పది రోజులు వీఐపీ బ్రేక్ రద్దు : తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల సందడి నెలకొననుంది. దీనికి తోడు తమిళులకు ఎంతో పవిత్రమైన పెరటాసి మాసం చివరి వారం కూడా కావడంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నెల 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. కేవలం ప్రొటోకాల్ ఉన్న ప్రముఖులకు మాత్రమే బ్రేక్ దర్శనానికి అనుమతిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించరు : వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రత్యేక దర్శనాలను కూడా టీటీడీ ఈ నెల 11 నుంచి 20 వరకు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐలు, డిఫెన్స్ విభాగాల సిబ్బందికి కల్పించే ప్రత్యేక దర్శనాలను ఈ పది రోజుల పాటు రద్దు చేసింది. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించి ఈ నెల 10 నుంచి 19వ తేదీ వరకు ఎలాంటి సిఫార్సు లేఖలను స్వీకరించబోమని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తమ యాత్రను ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచించింది.
Tirumala Hundi Income : తిరుమలేశుడికి భక్తులు సమర్పించుకుంటున్న కానుకల ఆదాయం వివరాలను టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి సెప్టెంబరు వరకు (తొమ్మిది నెలల్లో) శ్రీవారి హుండీ ద్వారా ఏకంగా రూ.1,129 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇందులో జులై నెలలో అత్యధికంగా రూ.140.25 కోట్లు లభించగా, ఆగస్టులో రూ.137.44 కోట్లు, సెప్టెంబర్ నెలలో రూ.126.41 కోట్ల ఆదాయం స్వామివారి హుండీ ద్వారా సమకూరినట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
తిరుమలకు కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ - సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం
తిరుమల శ్రీవారిని సేవలో ప్రముఖులు - తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన అర్చకులు