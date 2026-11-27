తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శన టికెట్ల షెడ్యూల్ విడుదల - డిసెంబర్ 1 నుంచి 5 వరకు ఈ-డిప్ నమోదు
TTD Vaikuntha Dwara Darshanam : తిరుమలలో డిసెంబర్ 20 నుంచి 29 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు జరగనున్నాయి. శ్రీవాణి, రూ.300, ఈ-డిప్ సర్వదర్శనం టోకెన్ల విడుదల తేదీలను టీటీడీ ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:50 PM IST
తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ 20 నుంచి 29వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలను నిర్వహించనుంది. ఇందుకు సంబంధించి వివిధ దర్శన టికెట్లు, సర్వదర్శనం టోకెన్ల విడుదల తేదీల పూర్తి షెడ్యూల్ను టీటీడీ వెల్లడించింది. సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి రోజుల్లో దర్శన విధానంలో పలు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి ఆన్లైన్ టికెట్ల జారీ ప్రక్రియ రేపటి (నవంబర్ 28) నుంచే ప్రారంభం కానుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ ప్రకటించిన విడుదల తేదీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు: నవంబర్ 28వ తేదీ (రేపు) ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటాను టీటీడీ విడుదల చేయనుంది.
- రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం: నవంబర్ 30వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు.
- దాతల దర్శన కోటా: శ్రీవారి ఆలయ దాతలకు సంబంధించిన దర్శన కోటా టికెట్లను డిసెంబర్ 8వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.
'ఈ-డిప్' ద్వారా సర్వదర్శనం టోకెన్లు : వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి పర్వదినాల్లో అధిక సంఖ్యలో సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా తొలి రెండు రోజులకు (డిసెంబర్ 20, 21) సంబంధించిన స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం (ఎస్ఎస్డీ) టోకెన్లను ఆన్లైన్లో 'ఈ-డిప్' (లక్కీడిప్) విధానం ద్వారా కేటాయించనుంది. డిసెంబర్ 1 నుంచి 5వ తేదీ వరకు భక్తులు ఈ-డిప్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఐదు రోజుల్లో ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ-డిప్లో పేర్లు నమోదు చేసుకున్న భక్తులకు డిసెంబర్ 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లను కేటాయిస్తారు.
రెండు రోజులు ఆ దర్శనాలు రద్దు : వైకుంఠ ఏకాదశి (డిసెంబర్ 20), ద్వాదశి (డిసెంబర్ 21) రోజుల్లో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ తొలి రెండు రోజుల్లో ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా సాధారణ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. వీటితో పాటు డిసెంబర్ 20, 21 తేదీల్లో రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లను కూడా రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. కేవలం సామాన్య భక్తులకు ఎక్కువ సమయం దర్శనం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పవిత్రమైన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది భక్తులు పోటీ పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ప్రకటించిన తేదీలు, సమయాలను భక్తులు ముందుగానే గమనించి, ఆన్లైన్లో టికెట్లు, ఈ-డిప్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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