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రికార్డు స్థాయిలో టీటీడీకి విరాళాలు - ఒక్కరోజే ఏకంగా రూ.96.98 కోట్లు

టీటీడీ ట్రస్టులకు క్యూ కట్టిన దాతలు - పోటెత్తిన రికార్డు స్థాయి విరాళాలు - మంగళవారం ఒక్కరోజే రూ.96.98 కోట్ల ఆదాయం - దాతల ప్రివిలేజెస్ విధానంలో మార్పులే ఈ భారీ స్పందనకు కారణం

TTD Record Donations
TTD Record Donations (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:24 AM IST

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TTD Record Donations : శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి కొలువై ఉన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి భక్తుల నుంచి భారీగా విరాళాలు పోటెత్తాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న వివిధ ట్రస్టులకు మంగళవారం రికార్డు స్థాయిలో విరాళాలు అందాయి. దాతలు స్పందించి ఒక్కరోజే ఏకంగా రూ.96.98 కోట్ల మేర విరాళాలు సమర్పించారు.

పాత విధానం కోసమే క్యూ : విరాళాలు ఇంత భారీగా, ఒక్కసారిగా రావడానికి ఓ ప్రధాన కారణం ఉంది. టీటీడీ దాతలకు అందించే ప్రివిలేజెస్ (ప్రత్యేక సదుపాయాలు) విధానంలో అధికారులు కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చారు. ఈ నూతన విధానం బుధవారం నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. దీంతో పాత విధానం ద్వారా లబ్ధి పొందేందుకు దాతలు ఒక్కసారిగా క్యూ కట్టారు. పాత విధానం ముగిసేలోపు విరాళాలు అందించిన వారికి, పాత సదుపాయాలే కొనసాగుతాయని టీటీడీ ప్రకటించడమే ఈ రికార్డు స్థాయి స్పందనకు కారణం.

రికార్డు స్థాయిలో టీటీడీకి విరాళాలు - ఒక్కరోజే ఏకంగా రూ.96.98 కోట్లు (ETV)

ఒక్కరోజే 2,460 మంది : మంగళవారం ఒక్కరోజే మొత్తం 2,460 మంది దాతలు తమ విరాళాలను టీటీడీకి సమర్పించారు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని అత్యధికంగా ఆన్‌లైన్ ద్వారా 2,354 మంది విరాళాలు అందించారు. ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా 106 మంది విరాళాలు అందజేశారు. విరాళాల స్థాయిని బట్టి చూస్తే రూ.లక్ష నుంచి రూ.10 లక్షలలోపు విరాళాలు అందించిన వారు 1,212 మంది ఉన్నారు. రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షలలోపు విరాళం ఇచ్చిన వారు 1,246 మంది ఉన్నారు. ఇక కోటి రూపాయలు, అంతకంటే పైగా విరాళం సమర్పించిన దాతలు ఇద్దరు ఉండటం విశేషం.

సామాన్యుల కోసమే ఈ మార్పులు : దాతల ప్రివిలేజ్ విధానంలో మార్పులు తీసుకురావడం వెనుక సామాన్య భక్తుల ప్రయోజనాలే దాగి ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో సాధారణ భక్తుల దర్శనాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలన్న ఉద్దేశంతోనే టీటీడీ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగానే దాతలకు కల్పించే ప్రత్యేక సదుపాయాలను కొంతమేర తగ్గిస్తూ బుధవారం నుంచి నూతన పాలసీని అధికారికంగా అమలులోకి తెచ్చింది.

లక్షల్లో నమోదైన దాతలు : శ్రీవారి ట్రస్టులకు వివిధ రూపాల్లో విరాళాలు అందించే దాతల సంఖ్య చాలా భారీగానే ఉంది. జూన్ 26వ తేదీ నాటికి ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం టీటీడీలో మొత్తం 1,97,888 మంది దాతలుగా నమోదు చేసుకున్నారు. వీరిలో రూ.లక్ష విరాళం ఇచ్చిన వారు సుమారు 1,50,000 మంది వరకు ఉన్నారు. ఇక రూ.10 లక్షల విరాళం ఇచ్చిన దాతలు దాదాపు 22 వేల మంది వరకు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

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