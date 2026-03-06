తిరుమలలో పుట్టినరోజు వేడుకలు - దివ్వెల మాధురిపై పోలీసులకు టీటీడీ ఫిర్యాదు
దివ్వెల మాధురి, తనూజపై చట్టపరమైన చర్యలకు టీటీడీ సిద్ధం - కేక్ కటింగ్పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన టీటీడీ సిబ్బంది - టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గురువారం కేక్ కటింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 11:30 AM IST
TTD Ready to Take Legal Action Against Divvela Madhuri and Tanuja : తిరుమలలో దివ్వెల మాధురి మరోసారి టీటీడీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారు. టీటీడీ నిబంధనలు అతిక్రమించి మరీ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ తనూజ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరుమలకు కేక్ తీసుకువచ్చి అతిథిగృహంలో కట్ చేశారు. గురువారం ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్, మాధురి, తనూజ శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చి శ్రీపద్మావతి విచారణ కేంద్రం పరిధిలోని శ్రీవిభవ అతిథిగృహాన్ని తీసుకున్నారు. అందులో మాధురి తనూజతో కేక్ను కట్ చేయించారు. ఈ వేడుకను వీడియో తీయించి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇలా కేక్ను తిరుమలకు తీసుకెళ్లడం, కట్ చేయడం టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధం.
దీంతో ఈ వ్యవహారాన్ని టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు సీరియస్గా తీసుకున్నారు. దివ్వెల మాధురి, తనూజపై చట్టపరమైన చర్యలకు టీటీడీ సిద్ధమైంది. టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కేక్ కటింగ్పై టీటీడీ సిబ్బంది నేడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇద్దరిపై చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు కోరారు. మరోవైపు అతిథిగృహాల్లో పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవడం నిషేధమని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయడం సరైన పద్ధతి కాదని హెచ్చరించింది.
గతంలో పలుమార్లు టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి వ్యవహరించారు. శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట ఫొటోషూట్ చేయడం వివాదాస్పదమైంది. తాజాగా అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రంలో భద్రతా సిబ్బంది కళ్లుగప్పి కొండపై కేక్ను తీసుకెళ్లడంపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తిరుమల ఆలయం ఎదుట రీల్స్ : ఇప్పటికే శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించారంటూ దివ్వెల మాధురిపై తిరుమల వన్టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. 2024, డిసెంబరు7న దివ్వల మాధురి, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్తో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం శ్రీవారి ఆలయం, పుష్కరిణి వద్ద ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ హంగామా సృష్టించారు.
అంతేగాక ఆలయం ఎదుట ఆమె రీల్స్ చేయడంపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఇది టీటీడీ నిబంధనలు, ఆలయ సంస్కృతిని ఉల్లంఘించడమేనని, తమ వ్యక్తిగత విషయాలను మీడియాతో పంచుకుంటూ సహజీవనం చేస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారని టీటీడీ ఏవీఎస్వో ఎం.మనోహర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నమోదు చేశారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతమైన తిరుమలలో వారు వ్యవహరించిన తీరుపై పలువురు భక్తులు విస్మయం వ్యక్తం చేశారు.
కొద్దిరోజుల కిందటే యూట్యూబర్, బిగ్బాస్ ఫేమ్ గీతూ రాయల్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఘాట్రోడ్డు, శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట రీల్స్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై టీటీడీ ఛైర్మన్ స్పందించారు. స్వప్రయోజనాల కోసం రీల్స్ చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
నృత్యాలు, వెకిలి చేష్టలతో కఠిన చర్యలు : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట, మాడ వీధుల్లో ఇటీవల కొంత మంది వెకిలి చేష్టలు, నృత్యాలు చేస్తూ ఆ వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో రీల్స్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. పవిత్రమైన తిరుమలలో కొందరు యువత, సెలబ్రిటీలు టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రీల్స్ చేస్తూ వాటిని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడంపై టీటీడీ అధికారులు కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఇలాంటివి చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని టీటీడీ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. "ఇలాంటి చర్యలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి విఘాతం కలిగిస్తున్నాయి. శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తుల మనోభావాలు గౌరవించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. టీటీడీ విజిలెన్స్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఇలాంటి వీడియోలు చిత్రీకరించే వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. తిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగేలా వ్యవహరించే వారిపై కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు చేపడతాం" అని టీటీడీ తెలిపింది.
