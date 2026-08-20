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ఈ ఏడాది తిరుమలలో రెండుసార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు - ఏర్పాట్లపై టీటీడీ సమీక్ష

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై టీటీడీ ఈవో వెంకయ్యచౌదరి సమీక్ష - అన్నమయ్య భవనంలో అదనపు ఈవోతో కలిసి జిల్లా యంత్రాంగంతో సమావేశం - భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్న అదనపు ఈవో

Tirumala Brahmotsavam 2026
Tirumala Brahmotsavam 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:11 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 8:21 PM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 : బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర అన్నమయ్య భవనంలో అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరితో కలసి జిల్లా యంత్రాంగంతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశం అనంతరం ఆలయ మాడవీధులను తనిఖీలు చేశారు. ఈ ఏడాది అధిక మాసం కారణంగా సాలకట్ల, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు రెండింటిని టీటీడీ నిర్వహించనుందని అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లపై చర్చించామని చెప్పారు.

సెప్టెంబర్ 15 నుంచి సెప్టెంబర్​ 23 వరకు సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు, అక్టోబర్ 12 నుంచి అక్టోబర్​ 20 వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగననున్నాయి. సెప్టెంబరు 14న సాయంత్రం అంకురార్పణతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరంభం కానున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వాహన సేవలు నిర్వహించనున్నారు.ఈ సందర్భగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. గరుడ సేవకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

సెప్టెంబర్ 15న సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కావడంతో పాటు విద్యుత్ బస్సులను ప్రారంభిస్తారని వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు. మూలవిరాట్టును దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య ఎనిమిది శాతం పెరిగిందని వెల్లడించారు. గత రథసప్తమికి 3.75 లక్షల మంది రాగా 15,000 వాహనాలు వచ్చాయని వివరించారు. గతేడాది బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పునర్ సమీక్షించి ఈ సంవత్సరం మరిన్ని సౌకర్యాలపై అధ్యయనం చేశామని వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు.

వాహన సేవల వివరాలు :

  • సెప్టెంబర్ 15: సాయంత్రం ధ్వజారోహణం, రాత్రి 9 గంటలకు పెద్ద శేష వాహనం
  • సెప్టెంబర్ 16: ఉదయం 8 గంటలకు చిన్న శేష వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 17: ఉదయం 8 గంటలకు సింహ వాహనం, రాత్రి 7 గంటలకు ముత్యపు పందిరి వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 18: ఉదయం 8 గంటలకు కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి 7 గంటలకు సర్వ భూపాల వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 19: ఉదయం 8 గంటలకు మోహినీ అవతారం, సాయంత్రం 6:30 నుంచి రాత్రి 11:30 గంటల వరకు గరుడ వాహనం
  • సెప్టెంబర్ 20: ఉదయం 8 గంటలకు హనుమంత వాహనం, సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వర్ణ రథం, రాత్రి 7 గంటలకు గజ వాహనం.
  • సెప్టెంబర్ 21: ఉదయం 8 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహనం, మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 3 గంటల వరకు స్నపనం, రాత్రి 7 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 22: ఉదయం 7 గంటలకు రథోత్సవం, రాత్రి 7 గంటలకు అశ్వ వాహనం,
  • సెప్టెంబర్ 23: ఉదయం 6 నుంచి 9 వరకు చక్రస్నానం, రాత్రి ధ్వజావరోహణం జరగనుంది.

TTD on Salakatla Brahmotsavam 2026 : రెండు బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి జిల్లా యంత్రాంగంతో సమన్వయం చేసుకొని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు వివరించారు. తిరుపతిలోని అన్ని ఆలయాల్లో పరిశుభ్రత, మెడికల్, రవాణా సమన్వయం చేసుకొని భక్తులకు సౌకర్యాలు అందిస్తామని చెప్పారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో వీటిని నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లను చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. పెరటాసి మాసం రావడంతో తమిళనాడు నుంచి నడక మార్గాల్లో వచ్చే భక్తులకు అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తామన్నారు. తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రకు సరిహద్దు ప్రాంతాలను గుర్తించామని వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు.

గతేడాది బ్రహ్మోత్సవాల దృష్టిలో ఉంచుకొని కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తామని ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు అన్నారు. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు. కమాండ్ కేంద్రం ద్వారా తిరుపతిలోని అలిపిరి, నడక మార్గాలు,రైల్వే,బస్ స్టేషన్లను అనుసంధానం చేసి భక్తుల రద్దీతో పాటు ట్రాఫిక్​ను సమన్వయం చేస్తామన్నారు. గత సంవత్సం బందోబస్తుకు 2500 మంది సిబ్బంది రాగా ఈ ఏడాది సిబ్బందిని పెంచుతామన్నారు.

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Last Updated : August 20, 2026 at 8:21 PM IST

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