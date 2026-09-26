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తిరుమలలో భక్తుల కోసం ‘స్మార్ట్‌’ బస్టాప్‌లు - స్కాన్ చేస్తే రూట్ మ్యాప్ ప్రత్యక్షం!

తిరుమలలో భక్తుల ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు టీటీడీ దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలోనే క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో ‘ధర్మ రథం’ రూట్‌మ్యాప్​ను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

TTD Focus on Smart Bus Stops in Tirumala
భక్తుల రవాణా సౌకర్యాలపై టీటీడీ ఫోకస్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:30 AM IST

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TTD Focus on Smart Bus Stops in Tirumala : "వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, వేంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి ఈ చరాచర సృష్టిలో వేంకటాద్రికి సమానమైన పుణ్యక్షేత్రం లేదు. శ్రీవారికి సాటిరాగల దేవుడు భూత, భవిష్యత్ కాలాల్లో మరొకరు ఉండరని" ఈ శ్లోకానికి అర్థం. తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం కలియుగ వైకుంఠగా ప్రసిద్ధి కెక్కింది. తిరుమల గిరిపై సాలగ్రామ శిలగా, అర్చావతార మూర్తిగా, స్వయంభువుగా శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి వెలిశాడు. అందుకే ఆయణ్ని బాలాజీ, గోవిందుడు, ఏడుకొండలవాడని అని రకరకాల పేర్లతో భక్తులు పిలుస్తారు.

తిరుమల గురించి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక, పురాణ చరిత్రలున్నాయి. నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణంగా భాసిల్లుతూ నిలయం ఎన్నో అద్భుతాలకు నిలయంగా మారింది. అందుకే ప్రతిరోజు స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు వేలాదిమంది భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారికి సౌకర్యాల కల్పనతోపాటు మౌలిక సదుపాయాల పెంపుపై టీటీడీ ఫోకస్ పెట్టింది. ఇప్పటికే భక్తుల కోసం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది.

ఇందులో భాగంగానే తిరుమలలో భక్తుల ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతం కానుంది. ఉచిత బస్సుల కోసం బస్టాపుల్లో వేచిచూసే కష్టాలకు త్వరలో చెక్‌ పడనుంది. బస్సు ఎక్కడుందో తెలిసేలా సరికొత్త టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. తిరుమల గిరులపై నడుస్తున్న ఉచిత ఎలక్ట్రిక్‌ ‘ధర్మ రథం’ బస్టాప్‌లను స్మార్ట్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు టీటీడీ అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఏ బస్సు ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ రూట్​లో వెళ్తుంది? ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది? గమ్యానికి ఎంత దూరంలో ఉంది? తదితర వివరాలను స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ద్వారా తెలుసుకునేలా ‘క్యూఆర్‌ కోడ్‌’ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

ఈ మేరకు తిరుమలలోని 20 ప్రధాన బస్టాప్‌లను స్మార్ట్‌గా మార్చనున్నారు. ప్రతి బస్టాప్‌లో బస్సు తిరిగే రూట్​కు సంబంధించిన లొకేషన్‌ను సూచించే ప్రత్యేక క్యూఆర్‌ కోడ్‌ బోర్డులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భక్తులు బస్టాప్‌నకు చేరుకోగానే తమ మొబైల్​ క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్​ చేయాలి. వెంటనే బస్సు వెళ్లే రూట్‌మ్యాప్‌ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఆ రూట్‌మ్యాప్‌లో తాము దిగాల్సిన ప్రాంతం(లొకేషన్‌)పై క్లిక్‌ చేయగానే, తమ గమ్యస్థానానికి బస్సు ఎంత సమయంలో చేరుకుంటుందనే కచ్చితమైన సమయాన్ని చూపిస్తుంది.

గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చు : గమ్యం చేరగానే సమాచారం వస్తుంది. ప్రస్తుతం బస్సుల్లోని సహాయ సిబ్బంది స్టాప్‌ల పేర్లు చెబుతున్నారు. అయినా కొత్తగా వచ్చే భక్తులు తాము దిగాల్సిన ప్రాంతాలను సరిగ్గా గుర్తించలేక అయోమయానికి లోనవుతున్నారు. ఈ కొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తే భక్తులు ఇబ్బంది లేకుండా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చు.

తిరుమలలో పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులను టీటీడీ ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రస్తుతం 18 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. ఇటీవల రిలయన్స్‌ సంస్థ అందించిన 25 బస్సులు, భారత్‌ బయోటెక్‌ ఫౌండేషన్‌ అందించిన ఏడు బస్సులతో కలిపి మొత్తం 50 ఎలక్ట్రిక్‌ ధర్మ రథాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆర్టీఏ రిజిస్ట్రేషన్‌ తదితర లాంఛనాల అనంతరం కొత్తగా వచ్చిన బస్సులన్నీ పూర్తిస్థాయిలో రోడ్డెక్కితేప్రతి మూడు నిమిషాలకు ఒక ఉచిత బస్సు భక్తులకు బస్టాప్‌లో అందుబాటులో ఉంటుందని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు.

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