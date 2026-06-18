తిరుమలలో పార్కింగ్ కష్టాలకు చెక్ - మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్కు టీటీడీ ప్రణాళిక
తిరుమలలో మల్టీలెవెల్ పార్కింగ్ నిర్మించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్న టీటీడీ - కొండపై పార్కింగ్ కష్టాలకు చెక్ చెప్పడమే లక్ష్యం- ట్రాఫిక్ నియంత్రణపైనా ప్రత్యేక దృష్టి- ధర్మపథం బస్సులను పెంచేందుకు టీటీడీ ప్రణాళిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 11:46 AM IST
TTD Plans Multi Level Parking in Tirumala : ఏడుకొండలవాడి దర్శనార్థం తిరుమలకు పోటెత్తుతున్న భక్తుల వాహనాలతో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై అధికారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. కొండపై సుమారు 7 వేల వరకు వాహనాలకే పార్కింగ్ సదుపాయం ఉండగా ప్రస్తుతం రోజుకు వెయ్యి వరకు ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు కలిపి 12 నుంచి 16 వేల వరకు తిరుమలకు చేరుకుంటున్నాయి. రద్దీ వేళల్లో వసతి గదుల కేటాయింపు కేంద్రాలైన సీఆర్వో, శ్రీపద్మావతి విచారణ కేంద్రం, ఎంబీసీ విచారణ కేంద్రం వద్ద పార్కింగ్ సరిపోవట్లేదు.
మరోవైపు ఎస్వీ మ్యూజియం, తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం, ప్రధాన కల్యాణకట్ట, అదనపు ఈవో కార్యాలయం, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 వద్ద పార్కింగ్ లేకపోవడంతో రోడ్ల పైనే వాహనాలు నిలుపుతున్నారు. లేపాక్షి కూడలి నుంచి ఎస్ఎంసీ ఏరియా, అదనపు ఈవో కార్యాలయం, ఎంబీసీ, నారాయణగిరి, మ్యూజియం, మేదరమిట్ట, వరాహస్వామి, నందకం, రామ్బగీచా వరకు వావానాలు నిండిపోతున్నాయి. దీంతో భక్తులు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బాలాజీ, రామ్బగీచా బస్టాండ్లకు వచ్చే బస్సులతో పై ప్రాంతాలు మరింత రద్దీగా మారుతున్నాయి.
3 వేల వాహనాలకు సరిపడా: గతంలో తిరుమలలో 2 మల్టీలెవల్ పార్కింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. అందులో ఒకటైన పీఏసీ-5 ప్రాంతాన్ని యాత్రికుల వసతి సముదాయంగా మార్చివేశారు. దీంతో ముళ్లగుంతలో మల్టీలెవల్ పార్కింగ్ ఏర్పాటుకు గల సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించాలని టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు, ఆలయానికి, సీఆర్వోకు చేరుకొనేందుకు సులభంగా ఉండటం వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ స్థలం ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది. దీనిపై పూర్తి స్థాయి పరిశీలన జరిపి అక్కడ దాదాపు 3 వేల వాహనాలకు చోటు కల్పించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. మరోవైపు రింగురోడ్డులోని బాలాజీనగర్కు సమీపంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్స్టేషన్ను ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ పనులు పూర్తి చేసి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మాత్రమే తిరుమలకు నడపాలని ఆర్టీసీ భావిస్తోంది.
ధర్మరథం బస్సులు పెంచేందుకు ప్రణాళిక: ప్రస్తుతం తిరుమలలో 13 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు సేవలు అందిస్తున్నాయి. వాటితో రోజుకు 325 ట్రిప్పులు నడుపుతున్నారు. వీటికి అదనంగా మరో 4 బస్సులు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు దాతలు టీటీడీ రవాణా శాఖను సంప్రదిస్తూ లేఖలు పంపుతున్నారు. త్వరలోనే వాటిని పరిశీలించి విరాళంగా అందించే వెసులుబాటు కల్పించనున్నట్లు టీటీడీ రవాణా ఇన్ఛార్జి జీఎం లక్ష్మీప్రసన్న తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ధర్మపథం బస్సులను 25కు పెంచేందుకు టీటీడీ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తోంది.
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