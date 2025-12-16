టీటీడీ కీలక నిర్ణయం - భక్తుల సౌకర్యార్ధం అలిపిరి శిల్ప కళాశాల పరిధిలో బేస్​ క్యాంప్?

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
TTD Planning To Set UP Base Camp At Alipiri in Tirumala: తిరుమలలో పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా శ్రీవారి పాదాల చెంత ఉన్నటువంటి అలిపిరిలో బేస్‌ క్యాంప్​ను ఏర్పాటు చేయాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భావిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని గతంలో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బి.ఆర్‌.నాయుడు, ఈవో జె.శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకెళ్లారు. ఆయన కూడా సానుకూలంగా స్పందించడంతో వీలైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు.

శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి భక్తుల వసతికి అలిపిరి వద్ద 40 ఎకరాల్లో బేస్‌ క్యాంప్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ భావిస్తోంది. తిరుమల విజన్‌-2047కు అనుగుణంగా తిరుమలను ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు, అదే సమయంలో భక్తులకు మెరుగైన మౌలిక, వసతి సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు టీటీడీ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

45,000 మందికే వసతి సౌకర్యాలు: ఇందులో భాగంగానే తాజా అంశం తెరపైకి వచ్చింది. శ్రీవారి దర్శనార్థం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తిరుమలకు తరలివస్తున్నారు. దీంతో వారికి వసతిని కల్పించడం టీటీడీ కి భారంగా మారుతోంది. దాదాపు 7,500 గదులు, యాత్రికుల వసతి సముదాయం-1, 2, 3, పద్మనాభ నిలయం, పీఏసీ-5 అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటిలో కలిపి దాదాపు 45,000 మందికి వసతి సౌకర్యాలు కల్పించవచ్చు.

40 ఎకరాల్లో బేస్‌ క్యాంప్‌: అయితే తిరుమలకు వస్తున్న భక్తుల సంఖ్య మాత్రం లక్షల్లో ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గత సంవత్సరం తిరుమల విజన్‌-2047కు అనుగుణంగా భక్తుల వసతికి అలిపిరి వద్ద 40 ఎకరాల్లో బేస్‌ క్యాంప్‌ను ఏర్పాటు చేసి వసతి భవనాలను నిర్మించి అక్కడి నుంచి భక్తుల కోసం ఆర్టీసీ బస్సులు, ఇతర రవాణా సౌకర్యాలను కల్పించాలని నిర్ణయించారు.

ఈ మేరకు టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అలిపిరి నుంచి చెర్లోపల్లి వరకు ఉన్న భూమిని మొదటగా వినియోగించాలని భావించారు. అయితే అటవీశాఖ, ఇతర న్యాయపరమైన చిక్కుల నేపథ్యంలో ఎస్వీ శిల్ప కళాశాల నుంచి పాత అలిపిరి చెక్‌పోస్ట్‌ వరకు ఉన్న దాదాపు 35 ఎకరాల భూమిని భక్తుల బేస్‌క్యాంప్‌ వసతి భవనాల నిర్మాణానికి వినియోగించాలనే ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

రవాణాకు సైతం అనుకూల పరిస్థితులు: అదే సమయంలో శిల్ప కళాశాలను మరో ప్రాంతానికి తరలించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. టీటీడీ కి సంబంధించిన భూమి కావడంతో ఎటువంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉండవు. మరోవైపు భక్తులు త్వరగా అలిపిరి కాలినడక మార్గానికి చేరుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా రవాణాకు సైతం అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ అంశంపై టీటీడీ బోర్డు సమావేశంలో చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

కల్యాణకట్టలో మెరుగైన సౌకర్యాలు: తిరుమలలోని కల్యాణకట్టలో భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలను కల్పించేందుకు టీటీడీ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించే కల్యాణకట్టలో ఆధునిక సౌకర్యాలు పెద్దగా ఏర్పాటు చేయలేదు. దీంతో భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ఈ మేరకు తిరుమలలోని కల్యాణకట్ట భవనాల ఆకృతిలో మార్పులు చేసి ఆధునికంగా మార్చనున్నారు.

యూపీఐ విధానంలో చెల్లింపులకు క్యూఆర్ ​కోడ్​లు: దేశవ్యాప్తంగా టీటీడీ పరిధిలోని 60 ఆలయాల్లో భక్తులు సులభంగా యూపీఐ విధానంలో చెల్లింపులు చేసేందుకు వీలుగా కియోస్క్‌లు, క్యూఆర్‌ కోడ్‌లు ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ ఆదేశించారు. తిరుపతిలో సోమవారం సీనియర్‌ అధికారులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు.

