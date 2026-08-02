తిరుమల లడ్డూకు 310 ఏళ్లు! - త్వరలో బంగారు నాణెం - అసలు చరిత్ర తెలుసా?
శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి గల చరిత్ర, ప్రాధాన్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ కీలక నిర్ణయం - లడ్డూ ప్రారంభమై సుమారు 310 సంవత్సరాలవుతున్నట్లు తాజాగా ఓ నిర్ధారణకు వచ్చిన టీటీడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 10:46 AM IST
TTD Planning to Release Gold Coin : తిరుపతి అనగానే వేంకటేశ్వరస్వామి రూపం, గోవిందా అనే నామస్మరణం తర్వాత వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది లడ్డూ ప్రసాదం. షుగర్ పేషెంట్లను కూడా ఊరించే ఆ లడ్డూ ఎన్నిసార్లు తిన్నా మళ్లీ మళ్లీ తినాలనుకుంటారు భక్తులు. అద్భుతమైన రుచి, వాసనే అందుకు కారణం. అందుకే తిరుమల వచ్చిన భక్తులు వీలైనన్ని లడ్డూలను కొనుగోలు చేసి బంధుమిత్రులకు పంచి గొప్పగా ఫీలవుతుంటారు. అయితే అంతటి నాణ్యమైన లడ్డూను కచ్చితంగా ఎప్పుడు ప్రారంభించారనే స్పష్టమైన సమాచారం టీటీడీ వద్ద ఇంతవరకు లేదు. సుమారు 310 సంవత్సరాలవుతున్నట్లు తాజాగా ఓ నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి గల చరిత్ర, ప్రాధాన్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనమంటే భక్తులకు మధురానుభూతి. శ్రీవారి ప్రసాదాన్ని భక్తులు అపురూపంగా భావిస్తారు. అలాంటి లడ్డూ తయారీని దాదాపు 310 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించినట్టు టీటీడీ తాజాగా ఓ నిర్ధారణకు వచ్చింది. దీంతో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా ఓ బంగారు నాణెం విడుదల చేయాలన్న ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపారు.
ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రాగానే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేందుకు వచ్చే సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా నాణెం విడుదల చేసేందుకు టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. 15వ శతాబ్దంలో శ్రీవారి ప్రసాదంగా మొదట వడ ఇచ్చేవారని అనంతరం బూందీ ప్రవేశపెట్టగా కాలక్రమేణా లడ్డూకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తదనంతరం 1803లో బ్రిటీషువారు శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రసాదాల విక్రయాలు ప్రారంభించారు.
టీటీడీ లడ్డూకు భౌగోళిక గుర్తింపు : నిత్యం లక్షలాది భక్తజనం తరలివచ్చే తిరుపతిలో లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ, పంపిణీ అంత తేలికేం కాదు. పక్కా కొలతల ప్రకారం లడ్డూ తయారీకి ప్రత్యేకంగా దిట్టం ఉంటుంది. లడ్డూ తయారీలో శనగపిండి, చక్కెర, యాలకులు, ఆవు నెయ్యి, కలకండతోపాటు జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉపయోగించి కొలతల ప్రకారం తయారు చేస్తారు. ఎంతో విశిష్టత కలిగిన తిరుపతి లడ్డూకు 2009లో జీఐ (భౌగోళిక గుర్తింపు) లభించింది. పేటెంట్ హక్కులు ఉన్నాయి కనుకే టీటీడీ అనుమతి లేకుండా ఈ లడ్డూను మరెవరూ తయారు చేయకూడదు.
బూందీని తీపి ప్రసాదంగా విక్రయం : తిరుమల శ్రీవారి నివేదనలకు ఎన్నో రకాల ప్రసాదాలు తయారవుతున్నా, లడ్డూలకు విశేష ఆదరణ ఉంది. స్వామివారి ప్రసాదం కోసం ఎందరో రాజులు, రాణులు ఎన్నో దానాలు చేశారు. 1803లో ఆలయంలో ప్రసాదాల విక్రయాన్ని అప్పటి మద్రాసు ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. లడ్డూ తయారీకి రూపమైన బూందీని తీపి ప్రసాదంగా విక్రయించారు. అనంతరకాలంలో లడ్డూగా రూపొందించారు.
భక్తులకు ఉచితంగా ప్రసాద వితరణ : ప్రస్తుతం విక్రయిస్తున్న చిన్న లడ్డూ ధర మొదట్లో రూపాయి ఉండగా క్రమంగా 25 రూపాయలు అయింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.50 చేశారు. కల్యాణం లడ్డూను రూ.100 నుంచి రూ.200 చేశారు. దర్శనానికి వెళ్లిన భక్తులకు ఉచితంగా ప్రసాద వితరణ చేస్తుండగా అదనపు లడ్డూలు కావాలంటే కొనుక్కోవాలి.
స్వామి వారికి నైవేద్యం : శ్రీవారి గర్భాలయానికి ఆగ్నేయంలో ఉన్న 'పోటు'(వంటశాల)లో తయారు చేసిన ప్రసాదాలను ముందుగా వకుళమాతకు చూపించి, అనంతరం స్వామి వారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
లడ్డూ తయారీకి 'దిట్టం' : లడ్డూల తయారీకి వినియోగించే వస్తువులు, సరకులను ఏది ఎంత మోతాదులో వాడాలో సూచించేదే 'దిట్టం'. మొదటిసారిగా 1950లో దిట్టంను నిర్ణయించారు. 2001లో సవరించిన దిట్టాన్ని టీటీడీ ప్రస్తుతం అనుసరిస్తోంది. దీనినే పడితరం దిట్టం స్కేలుగా కూడా పిలుస్తున్నారు. పడి అంటే 51 వస్తువులు. పడికి కావలసిన వస్తువులను 'దిట్టం'గా ఉంచుతారు. ఇలా ఉగ్రాణం (శ్రీవారి స్టోర్) నుంచి సరకులు సమకూరుస్తారు.
- 2001 దిట్టం ప్రకారం 5,100 లడ్డూల తయారీకి 803 కిలోల సరుకులు ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 3.50 లక్షల లడ్డూల తయారీకి అవసరమైన దిట్టాలను పోటుకు అందిస్తున్నారు.
కట్టెల పొయ్యి మీద తయారి : తొలినాళ్లలో లడ్డూలను కట్టెల పొయ్యి మీద తయారు చేసేవారు. శ్రీవారి ఆలయ పోటులో పొగ అధికం కావడంతో గ్యాస్ పొయ్యిలను ఉపయోగిస్తున్నారు. 15 సంవత్సరాల క్రితం బూందీపోటును ఆలయానికి వెలువల ఉత్తరభాగాన ఏర్పాటు చేశారు. బూందీని వెలుపల తయారు చేసి, కన్వేయర్ బెల్టు ద్వారా ఆలయానికి తీసుకెళ్లి ఆగమోక్తంగా స్వామి వారి ప్రాకారం లోపలే లడ్డూలు తయారు చేస్తున్నారు. తర్వాత ట్రేల ద్వారా ఆలయం వెలుపల లడ్డూ కేంద్రానికి కన్వేయర్ బెల్టు ద్వారానే తరలిస్తున్నారు.
- చిన్న లడ్డూ: 140- 170 గ్రాములు
- కల్యాణం లడ్డూ: 700 గ్రాములు
- రోజుకు తయారయ్యే కల్యాణం లడ్డూలు: 7100
- రోజుకు తయారయ్యే చిన్న లడ్డూలు: 3.5 లక్షలు
- రోజుకు తయారయ్యే మినీ లడ్డూలు(ఉచిత పంపిణీకి): 1,07,100
- రోజుకు తయారయ్యే వడలు: 4 వేలు
శ్రీవారికి నివేదించే వివిధ రకాల ప్రసాదాలు : పొంగలి, చక్కెర పొంగలి, దద్దోజనం, పులిహోర, కేసరిబాత్, మిరియాల అన్నం, కదంబం, కేసరి, లడ్డూ, వడ, జిలేబీ, పాయసం, అప్పం, పోలి, బెల్లపు దోశ, అమృతకలశం, నెయ్యి దోశ, దోశ, పానకం, వడపప్పు, ధనుర్మాసంలో ప్రత్యేక ప్రసాదాలు
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