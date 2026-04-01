అలిపిరి దారిలో ‘ఏఐ’ పహారా - అత్యాధునిక కెమెరాలు, డ్రోన్లతో జంతువుల కదలికలపై నిఘా

కాలినడకన తిరుమలో కొండకు వెళ్లే భక్తులకు ఏఐ రక్షణ - కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత కెమెరాలు, అత్యాధునిక డ్రోన్లతో పహారా -జంతువుల కదలికలను పసిగట్టి వాటిని అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమేలా చేస్తున్న పరికరాలు

TTD Patrolling AI Cameras and Drones to Safety of Devotees
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:00 PM IST

TTD Patrolling AI Cameras and Drones to Safety of Devotees : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనార్థం కాలినడకన కొండకు చేరుకునే భక్తుల రక్షణకు టీటీడీ, అటవీశాఖ తీవ్ర కసరత్తు చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత కెమెరాలు, అత్యాధునిక డ్రోన్లతో పహారా కాస్తోంది. ఈ ఆధునిక నిఘా నేత్రాలు వివిధ జంతువుల కదలికలను ఇట్టే పసిగట్టి వాటిని అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమేలా సహాయపడతాయి.

చెన్నైకి చెందిన ‘ధీరా’ అనే సంస్థ రూపొందించిన కృత్రిమ మేధ(AI) కెమెరాలు సౌరశక్తితో పని చేస్తాయి. ఈ కెమెరాలు 360 డిగ్రీల కోణంలో ఉంటూ 400 మీటర్ల దూరంలోని దృశ్యాలనూ సైతం స్పష్టంగా బంధిస్తాయి. ఎలుగుబంటి, చిరుత, వన్యప్రాణుల కదలికలను గుర్తిస్తాయి. అనంతరం ఆ విషయాన్ని వెంటనే మొబైల్‌ యాప్‌, తిరుమలలోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు చేరవేస్తాయి. అంతేగాక కెమెరా వద్ద ఉన్న అలారం సైరన్‌ మోగిస్తుంది. దీంతో ఆ శబ్దాలకు అక్కడ ఉన్న జంతువులు అడవిలోకి వెళ్లిపోతాయి. అప్పటిలోగా సందేశం అందుకున్న అధికారులు అప్రమత్తమై శ్రీవారి భక్తులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు మళ్లిస్తారు. ఇలా భక్తుల నడక మార్గంలో రెండు వైపులా 110 నుంచి 125 కెమెరాలను 4 దశల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అందులో భాగంగా మొదటి విడతగా నరసింహస్వామి ఆలయ మార్గంలో 12 కెమెరాలను అమర్చారు.

డ్రోన్లకు లైట్లు, స్పీకర్లు : ఈ కెమెరాలతో పాటు ‘జేరా’ అనే పేరుతో రెండు అత్యాధునిక డ్రోన్లను సైతం టీటీడీ రంగంలోకి దించింది. ఈ డ్లోన్లు జంతువుల సంచారం ఎక్కువగా ఉండే నో-ఫ్లై జోన్‌కు వెలుపల (డీర్‌ పార్క్‌ తదితర క్రిటికల్‌ ఏరియాల్లో) సాయంత్రం 6.30 గంటల నుంచి, ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో విహరిస్తాయి. వీటికి ప్రత్యేకంగా లైట్లు, స్పీకర్లు అమర్చడంతో జంతువులను గుర్తించిన వెంటనే శబ్దాలు చేసి, తరిమికొడతాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన దాత సత్యప్రసాద్‌ సహకారంతో రూ.4 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టామని టీటీీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు.

పెరుగుతున్న చిరుత పులుల కదలికలు : అలిపిరి మెట్ల మార్గం, ఘాట్‌రోడ్ల పరిధిలో ఇటీవల చిరుత పులుల కదలికలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మానవ - వన్యప్రాణి ఘర్షణల నివారణ చర్యలపై టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు ఇటీవలే సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అటవీ శాఖ, వివిధ విభాగాల అధికారులతో మాజీ ఈవో జె. శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి చర్చించారు. ప్రధానంగా అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో అదనపు సిబ్బంది కేటాయింపు, ఎప్పటికప్పుడు చెత్త తొలగింపు వంటి చర్యలతో పాటు తక్షణ, దీర్ఘకాలిక చర్యల రూపకల్పనలో వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్, అటవీశాఖల సహకారం మొదలైన విషయాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

అలిపిరి మార్గాన్ని చిరుత రహిత ప్రాంతంగా మార్చేందుకు కెమెరా ట్రాప్‌లు, స్మార్ట్‌ స్టిక్స్, బయో ఫెన్సింగ్, నెట్‌గన్స్, హైఫ్లాష్‌ టార్చ్‌లు, పెప్పర్‌ స్ప్రే తదితర రక్షణ పరికరాల వినియోగంపై సమీక్షించారు. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో ఏడో మైలు నుంచి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వరకు పటిష్ఠ భద్రత, నిఘాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించారు.

  • ఇప్పటికే టీటీడీ, అటవీశాఖ పరస్పర సహకారంతో చిరుతల సంచారంపై నిరంతర పర్యవేక్షణ సెల్‌ ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రి సమయంలో అలిపిరి నడక మార్గంలో తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు చిరుత దాడులకు గురికాకుండా ప్రత్యేక వ్యవస్థను సిద్ధం చేశారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని భక్తులు, సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తూ దాడులు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
  • అటవీశాఖ, టీటీడీ యంత్రాంగం సుదీర్ఘ చర్యల అనంతరం అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు భక్తులు చేరుకునే నడక మార్గంలో లైవ్‌ కెమెరాలు, థర్మల్‌ కెమెరాల సాయంతో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. చిరుత పులుల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్న అలిపిరి పాదాల మండపం నుంచి ఏడో మైలు తరువాత ఉన్న నరసింహస్వామి ఆలయం వరకు అటవీ, టీటీడీ విజిలెన్స్‌ విభాగాలతో కూడిన 4 ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలను భక్తులకు రక్షణ కవచాలుగా వినియోగిస్తున్నారు.

