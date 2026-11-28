తిరుమలలో బంగారు ఆభరణాలు పోగొట్టుకున్న భక్తుడు - అధికారుల చాకచక్యంతో రికవరీ
Gold Lost by Devotee Returned : తిరుమలలో ఓ భక్తుడు 60 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం అధికారులకు చెప్పాడు. కొద్ది గంటల్లోనే టీటీడీ అధికారులు చాకచక్యంగా తిరిగి అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:09 PM IST
తిరుమలలో సుమారు 60 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు పోగొట్టుకున్న భక్తునికి కొద్ది గంటల్లోనే సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో టీటీడీ అధికారులు చాకచక్యంగా తిరిగి అందజేశారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే, అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లికి చెందిన ఓ భక్తుడు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చారు. కారు దిగే క్రమంలో 60 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను పొగొట్టుకున్నారు. కొంత సేపటి తర్వాత ఆ విషయం గుర్తించి వెంటనే తిరుమల కమాండ్ కంట్రోల్ను సంప్రదించారు.
స్పందించిన విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అధికారులు, కమాండ్ కంట్రోల్ సిబ్బంది సీసీటీవీలను పరిశీలించి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ ఆభరణాలను తీసుకున్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే వారి దగ్గర నుంచి బంగారం రికవరీ చేసి భక్తుడికి అందజేశారు. ఆభరణాలు అందుకున్న భక్తుడు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆనందాన్ని వీడియో రూపంలో ఫీడ్ బ్యాక్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేశారు. ఈ సంఘటనలో విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అధికారులు, సిబ్బందికి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి : తిరుమల శ్రీవారిని ఇవాళ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఆయన వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లి మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధితో ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థించానని మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు కూటమికి పట్టం కట్టారన్న ఆయన, అంతటికి కారణం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వమని చెప్పారు. రానున్న రెండున్నర ఏళ్లు కూడా సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలకు అందేలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తామన్నారు.
తిరుమలలో ఆక్టోపస్ సిబ్బంది మాక్డ్రిల్ : తిరుమలలో ఆక్టోపస్ సిబ్బంది ఇవాళ మాక్డ్రిల్ నిర్వహించారు. పాపవినాశనం వెళ్లే మార్గంలో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయ సమీపంలో డ్రిల్ చేపట్టారు. అత్యవసర పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవటంతో పాటు భద్రతా సిబ్బంది సంసిద్ధత తక్షణ స్పందన వంటి విన్యాసాలు చేశారు. ఈ డ్రిల్లో టీటీడీ ఉద్యోగులు, విజిలెన్స్, వైద్య బృందాలు పాల్గొన్నాయి.
భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు : నేడు తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 63,645 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.98 కోట్లు సమకూరింది. నిన్న శ్రీవారికి 28,029 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
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