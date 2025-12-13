ఇకపై అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ అన్నప్రసాద వితరణ - మార్చిలోగా ప్రారంభించే యత్నం
సీఎం ఆదేశాలతో 60 అనుబంధ ఆలయాల్లో ప్రారంభం - వారంతాల్లో సుమారు 2.10 లక్షలమంది స్వీకరణ - వీలైతే దాతల సహాకారం లేదంటే సొతంగా చేస్తాం - టీటీడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 8:56 AM IST
TTD Planning For Expanding Annaprasadam At All Affiliated Temples: ఏడుకొండలపైన కొలువై ఉన్న ఆ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం ఎంతో మంది భక్తులు వేచి చూస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో తిరుమలకు తరలివస్తారు. రోజుకు కొన్ని లక్షల్లో వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా సకల సౌకర్యాలను అందించే ప్రయత్నం టీటీడీ ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటుంది. గుడిలోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి ఆలయం దాటేవరకు అన్ని వసతులను కల్పిస్తారు. దేవుడి దర్శనం పూర్తయ్యక అక్కడే భక్తులకు ఉచిత భోజన వసతి కల్పిస్తారు. వారి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా కొత్త మార్పులు తీసుకురావడానికి టీటీడీ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. దీంట్లో భాగంగానే తాజాగా ఈ అన్నప్రసాదాల విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
అనుబంధ ఆలయాల్లోనూ వితరణ: టీటీడీ ఆలయాల్లో భక్తులకు నాణ్యమైన, రుచికరమైన అన్నప్రసాదాల వితరణకు అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలతో 60 అనుబంధ ఆలయాల్లో ప్రారంభించాలని ఆలయ అధికారులు నిర్ణయించారు. వాటిలో 12 వరకు ఆలయాల్లో ఇప్పటికే వితరణ జరుగుతోంది. మిగిలిన చోట్లలో కూడా త్వరలో ప్రారంభించేందుకు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్లు సమీక్షలు నిర్వహించారు.
వచ్చే మార్చికల్లా అంతటా ప్రారంభం: వితరణ, తయారీకి ముందుకువచ్చే ఇస్కాన్ వంటి ధార్మిక సంస్థలు, మఠాల నిర్వాహకులతో అవగాహన ఒప్పందం చేసుకొనే అంశంపై పరిశీలిస్తున్నారు. వచ్చే మార్చికల్లా అన్ని ఆలయాల్లో ప్రారంభించే దిశగా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. నాటి ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు సూచన మేరకు భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమానికి టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టింది. 1985 ఏప్రిల్ 6న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయనే ప్రారంభించారు.
రూపుమాపుకుంటూ వచ్చిన అన్నప్రసాద నిలయం: 1994 ఏప్రిల్ 1న మొదట శ్రీవేంకటేశ్వర నిత్యాన్నదానం ట్రస్టుగా ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత దానిని శ్రీవేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్టుగా మార్చారు. మొదట్లో తిరుమలలోని కల్యాణకట్ట ఎదురుగా ఉన్న పాత అన్నదానం కాంప్లెక్స్ను వినియోగించేవారు. 2011 జులై 7న అత్యాధునిక వసతులతో ఓ కొత్త భవనాన్ని నిర్మించారు. దానికి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాదం అనే పేరును కేటాయించారు. నాటి రాష్ట్రపతి ప్రతిభా పాటిల్ ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించారు.
వీలైతే దాతల సహాకారం లేదంటే మేమే చేస్తాం: తిరుమల క్షేత్రంలో సాధారణ రోజుల్లో 1.80 లక్షల నుంచి 1.90 లక్షలమంది వస్తుంటారు. వారాంతపు రోజుల్లో సుమారు 2.10 లక్షలమంది అన్నప్రసాదాలు స్వీకరిస్తున్నారు. నవంబరు 15 నాటికి ట్రస్టు నిధులు రూ.2,316 కోట్లకు చేరాతాయి. దీంతో ఈ పథకం విస్తరణకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని, మొదటి ప్రాధాన్యంగా దాతల సహకారం తీసుకుంటామని, వీలుకాకపోతే టీటీడీనే సొంతంగా నిర్వహిస్తుందని టీటీడీ చెర్మన్ అన్నారు. అవసరమైన సామగ్రి కొనుగోలు, వంటశాలల నిర్మాణం అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
