సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ పెద్దపీట - నూతన షెడ్లు, శాశ్వత క్యూలైన్ల పొడిగింపు

టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు - నాలుగు వేల మంది భక్తులు కూర్చునేలా నూతన షెడ్

TTD Major Step Towards Providing Better Facilities for Devotees
TTD Major Step Towards Providing Better Facilities for Devotees (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
TTD Major Step Towards Providing Better Facilities for Devotees : శ్రీవారి భక్తులకు మెరుగైన వసతుల కల్పనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పెద్దపీట వేస్తోంది. శ్రీవారి సమయ నిర్దేశిత దర్శన టోకెన్లు (ఎస్‌ఎస్‌డీ) కలిగిన భక్తులు తిరుమలలో పడుతున్న ఇక్కట్లను తొలగించేలా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి తాజాగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. తిరుపతిలో ప్రతిరోజూ దాదాపు 12 వేల నుంచి 16 వేల వరకు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేస్తారు. వీటిని పొందిన భక్తులు తిరుమలకు వచ్చాక స్థానిక ఎంబీసీ ప్రాంతంలోని ఏటీజీహెచ్‌ అతిథి గృహం సమీపంలోని ప్రవేశమార్గం నుంచి క్యూలైన్‌లోకి వెళ్లాలి. ఈ ప్రాంతం ఇరుగ్గా ఉండటంతో భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీన్ని విస్తరించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఇక్కడ నూతనంగా నాలుగు వేల మంది భక్తులు కూర్చునేలా నూతన షెడ్, క్యూలైన్ల ప్రవేశమార్గాన్ని నిర్మించనున్నారు.

దీంతో భక్తులు ఎండ, వర్షానికి ఇబ్బంది పడకుండా షెడ్లలో సేదతీరుతూ క్యూలైన్‌లోకి వెళ్లేందుకు మార్గం సుగమం కానుంది. ప్రస్తుతం సర్వదర్శనం శాశ్వత క్యూలైన్లు రింగురోడ్డులో కృష్ణతేజ నుంచి బాటగంగమ్మ ఆలయం వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. కొంతకాలంగా వారాంతంలో భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో గోగర్భం డ్యామ్‌ కూడలి వరకు భక్తులు వేచి ఉంటున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో బాటగంగమ్మ ఆలయం నుంచి గోగర్భం జలాశయం కూడలి వరకు సుమారు మూడు కి.మీ. మేర రూ.12 కోట్లతో శాశ్వత క్యూలైన్లు, రూ.5.60 కోట్లతో మరుగుదొడ్లు, భక్తులు సేదదీరేందుకు విశ్రాంతి షెడ్లు నిర్మించనున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌ నిధుల ద్వారా 5 వేల ఆలయాలు నిర్మించడానికి టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి నిర్ణయంతో గిరిజన తాండాలు గోవింద నామస్మరణలతో మారుమోగనున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పర్యవేక్షణలో దేవాదాయశాఖ ద్వారా రూ. 750 కోట్ల శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో రాష్ట్రంలో గోవిందుడి ఆలయాలు నిర్మించాలని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేశారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో మతమార్పిడులు అరికట్టడం హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ, వ్యాప్తి లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఆలయ నిర్మాణాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. నిధుల కొరత లేకుండా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నుంచి రూ. 175 కోట్ల దేవాదాయ శాఖకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులు దారిమళ్లాయన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో పర్యవేక్షణకు వీలుగా దేవదాయశాఖ ప్రత్యేక పోర్టల్‌ను రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. ఆలయ నిర్మాణాలు ప్రారంభించాక వివిధ దశల్లో చిత్రాలను పోర్టల్‌లో అప్లోడ్ చేసేలా నిబంధనలు రూపొందించారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో గ్రామాల జనాభా, ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని 3 రకాల ఆలయాలను నిర్మించాలని ధర్మకర్తల మండలి నిర్ణయించింది. ఇందుకు 10లక్షలు, 15 లక్షలు, 20 లక్షల రూపాయల చొప్పున నిధులు కేటాయించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

