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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో సామాన్య భక్తులకే పెద్దపీట - రోజుకు 80 వేల మందికి దర్శనం

స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల కోసం టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ సాయంత్రం 'అంకురార్పణ' ఘట్టంతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ నెల 15 నుంచి 23 వరకు 'బ్రేక్ దర్శనం' రద్దు చేశారు.

స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:09 AM IST

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TTD Made Arrangements For Srivari Salakatla Brahmotsavam in Tirumala : ఈ నెల 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉత్సవాల సమయంలో అన్ని రకాల ప్రత్యేక దర్శనాలు, శ్రీవాణి టిక్కెట్ల విధానాన్ని రద్దు చేశారు. సామాన్య భక్తులకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, రోజుకు సుమారు 80,000 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేలా ఒక స్వయంచాలక (ఆటోమేటెడ్) విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో పవిత్రమైన తిరుమల కొండ ఆధ్యాత్మిక శోభతో కళకళలాడుతోంది.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో సామాన్య భక్తులకే పెద్దపీట - రోజుకు 80 వేల మందికి దర్శనం (ETV)

సాలకట్ల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు : అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి సాలకట్ల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు. అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. తిరుగిరులను విద్యుత్‌ కాంతులతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబుచేశారు. ఇవాళ సాయంత్రం శ్రీవారి ఆలయంలో అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలుకానున్నాయి. 15వ తేదీ సాయంత్రం మీనా లగ్నంలో 6గంటల 35నిమిషాలకు ధ్వజారోహణంతో వాహనసేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

మలయప్పస్వామి ఉత్సవమూర్తుల దర్శనాల ఊరేగింపు ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా రాత్రి 7గంటలకు వాహనసేవలు మెుదలవుతాయి. ఈ నెల 23న శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నాన మహోత్సవంతో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి. వైకుంఠనాథుడు శ్రీవేంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమల క్షేత్రం విద్యుత్ కాంతులతో దేదీప్యమానంగా ముస్తాబైంది.

శ్రీవారిని దర్శనానికి ఆటోమేటెడ్​ ఏర్పాట్లు : శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత కల్పించారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల సమయంలో టీటీడీ అన్ని రకాల ప్రత్యేక దర్శనాలు, 'శ్రీవాణి' టిక్కెట్ల జారీని నిలిపివేసింది. దీనివల్ల రోజుకు మూడు గంటల సమయం ఆదా అవుతుంది. క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండే సమయాన్ని తగ్గించడానికి, రోజుకు 79,000 నుంచి 80,000 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేలా చేయడానికి ఒక ఆటోమేటెడ్ వ్యవస్థను అమలు చేశారు. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల కోసం, టీటీడీ తన ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులు 'స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం' (రూ. 300 విలువైన) టిక్కెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించింది.

తిరుమలలోని 7,600 గదులు, వివిధ మఠాల్లోని గదులలో 60 శాతం కర్ణాటక చౌల్ట్రీలోని 145 గదులను టీటీడీ తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది. ఈ వసతి గదులు సామాన్య భక్తుల కోసం కేటాయించారు. ఉత్సవ సమయంలో రోజుకు అదనంగా మరో లక్ష మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒకేసారి లక్ష మందికి సరిపడా ఆహారాన్ని సిద్ధం చేయడానికి 22 భారీ వంట పాత్రలను సిద్ధం చేయడంతో పాటు, అదనంగా 1,000 మంది వంటవారు, వడ్డించే సిబ్బందిని నియమించారు. రోజంతా గ్యాలరీ ప్రాంతాల్లోని భక్తులకు సాంబార్ అన్నం, పులిహోర, బిస్కెట్లు, బాదం పాలు, మజ్జిగ, టెట్రా-ప్యాక్ జ్యూస్‌లు, టీ, కాఫీ వంటివి పంపిణీ చేశారు. శ్రీవారి ప్రసాదానికి ఎటువంటి కొరత లేకుండా చూసేందుకు 10 లక్షల లడ్డూల అదనపు నిల్వను (బఫర్ స్టాక్) సిద్ధం చేశారు.

భక్తులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు : బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యమూ కలగకుండా భారీ స్థాయిలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. 3 వేల మంది పోలీసులు, 2,300 మంది విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, వెయ్యి మందికిపైగా టీటీడీ ఉద్యోగులు సమన్వయంతో పనిచేయనున్నారు. అత్యవసర వైద్యసేవలకు 14 అంబులెన్సులను సిద్ధంగా ఉంచుతున్నారు. గరుడసేవ నాడు అదనంగా 4వేల మంది శ్రీవారి సేవకులు విధులు నిర్వర్తిస్తారు.

భక్తుల ప్రయాణానికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆర్టీసీ బస్సులను అందుబాటులో ఉంచారు. గరుడసేవ రోజున 3,100 ట్రిప్పులు నడపనుంది. తిరుమలలో 5 వేల వాహనాలకు పార్కింగ్‌ సౌకర్యం కల్పించింది. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రానున్నారు. దీంతో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు కలిసి తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. చంద్రబాబు పర్యటించే ప్రాంతంలో భద్రత చర్యలను పర్యవేక్షించారు.

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BRAHMOTSAVAM IN TIRUMALA
TTD BRAHMOTSAVAM ARRANGEMENTS
SRIVARI BRAHMOTSAVAM IN TIRUMALA
తిరుమలకు బ్రహ్మోత్సవాల శోభ
SRIVARI SALAKATLA BRAHMOTSAVAM

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