శ్రీవారి సేవలో వైద్య నిపుణులు - జూన్ 5న అంకురార్పణ!
టీటీడీ ‘శ్రీవారి వైద్యసేవ’కు అపూర్వ స్పందన - 83 రోజుల్లో 723 మంది వైద్యుల దరఖాస్తు - త్వరలో ‘విద్యాసేవ’, ‘ఇంజినీరింగ్ సేవ’, ‘రక్షక సేవ’
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 8:36 AM IST
TTD Srivari Vaidya Seva: తిరుమలలో దశాబ్దాలుగా విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న శ్రీవారి సేవ కార్యక్రమం ఇప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. భక్తులకు వసతి, భోజన సేవలకే పరిమితమైన ఈ కార్యక్రమంలో ఇకపై వైద్యులు వంటి వృత్తి నిపుణులను కూడా భాగస్వాములను చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ). ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గతంలో తిరుమల పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు, శ్రీవారి సేవలో సామాన్య భక్తులతో పాటు వృత్తి నిపుణులనూ భాగస్వాములను చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. దీనిని టీటీడీ వెంటనే ఆచరణలో పెట్టింది.
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా "శ్రీవారి వైద్యసేవ": జూన్ 5న పైలట్ ప్రాజెక్టుగా శ్రీవారి వైద్యసేవ ప్రారంభమైంది. స్విమ్స్, బర్డ్, పద్మావతి చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి, సెంట్రల్ హాస్పిటల్, అశ్విని హాస్పిటల్, ఆయుర్వేద ఆసుపత్రులు, గోశాలల్లో సేవలందించే అవకాశం కల్పించారు. స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు కనీసం మూడు రోజులు, ఎంబీబీఎస్ వైద్యులు ఏడు రోజుల సేవా స్లాట్ను బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తులకు విశేష స్పందన: వైద్యసేవ ప్రారంభమైన 83 రోజుల్లోనే 723 మంది వైద్యులు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోగా, 586 దరఖాస్తులను టీటీడీ ఆమోదించింది. స్పెషలిస్టులు, ఎంబీబీఎస్, ఆయుర్వేద, పశువైద్యులు కలిపి ఇప్పటికే 109 మంది వైద్యులు సేవలు అందించారు. మూడు రోజుల సేవ పూర్తి చేసిన స్పెషలిస్ట్ వైద్యులకు శ్రీవారి బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తుండగా, ఏడు రోజుల సేవ చేసిన ఎంబీబీఎస్ వైద్యులకు వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉచిత దర్శనం అవకాశం ఇస్తున్నారు.
నమోదు ప్రక్రియ:
- హిందూ మతానికి చెందిన ఆసక్తిగల వైద్యులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in/srivari-seva/instructions ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ఎంబీబీఎస్, ఎండీ/ఎంఎస్, సూపర్ స్పెషాలిటీ, బీఏఎంఎస్ లేదా వెటర్నరీ డిగ్రీతో పాటు కనీసం ఐదేళ్ల క్లినికల్ అనుభవం తప్పనిసరి.
- వెబ్సైట్లో "వైద్య సేవ" ఎంచుకుని, సర్టిఫికెట్లు అప్లోడ్ చేసి, నచ్చిన ఆసుపత్రి, సేవా స్లాట్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. తర్వాత టీటీడీ ఆమోదంతో విధుల్లో చేరి రోజుకు 6 గంటల పాటు సేవలందించాలి.
గోశాలకు నిపుణుల సేవలు: శ్రీవారి గోశాలలో పశువైద్య నిపుణుల సేవలు ప్రత్యేక ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. శింగనమల రీసెర్చ్ స్టేషన్కు చెందిన డా. పద్మనాభన్, ఎస్వీ వర్సిటీ మాజీ ప్రొఫెసర్ డా. శ్యాంసుందర్, అమెరికా నుంచి వచ్చిన డా. చక్రవర్తిరెడ్డి తదితరులు సేవలందించారు. ఇప్పటివరకు 24 మంది పశువైద్యులు సుమారు 3,000 పశువులకు చికిత్స అందించగా, సుమారు రూ.1.5 లక్షల విలువైన మందులు, పశుగ్రాసాన్ని ఉచితంగా అందించారు. ఏనుగులు, గుర్రాలకు క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలూ నిర్వహించారు.
భవిష్యత్తులో మరిన్ని సేవలు: శ్రీవారి వైద్యసేవను సెప్టెంబర్లో జరిగనున్న బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా భక్తులకు అధికారికంగా అంకితం చేయాలని టీటీడీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో శ్రీవారి విద్యాసేవ, ఇంజినీరింగ్ సేవ, రక్షణసేవలను కూడా ప్రారంభించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.
మూడు విభాగాల్లో సేవలు:
- వైద్యసేవ: శ్రీవారి వైద్యసేవలో రిజిస్టర్ చేసుకున్న నిపుణులైన వైద్యులు క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు చెన్నై గ్లోబల్ ఆసుపత్రికి చెందిన డా. రజినీకాంత్ స్విమ్స్లో తొలిసారి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయగా, బెంగళూరు అపోలోకు చెందిన డా. కొఠారి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక పేస్మేకర్ శస్త్రచికిత్సలు వేశారు.
- విద్యాసేవ: ఎంబీబీఎస్, ఎంఎస్, డీఎం, ఎంసీహెచ్ వంటి వైద్య విద్యార్థులకు నిపుణులు బోధించే అవకాశం ఉంటుంది.
- పరిశోధనా సేవ: జన్యుపరమైన, అత్యాధునిక వైద్య పరిశోధనల్లో నిపుణులు భాగస్వాములు అవుతున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన ఇద్దరు జెనెటిక్స్ వైద్యులు ఇప్పటికే పరిశోధనలను ప్రారంభించారు.
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