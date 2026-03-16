ఒంటిమిట్టలో నిత్యాన్నదాన కేంద్రం ప్రారంభం - టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు

కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టలో నిత్యాన్నదాన కేంద్రం ప్రారంభం - సీఎం సూచనలతో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు - కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు

TTD_LAUNCHED_ANNAPRASADAM_CENTER (ETV Bharat)
Published : March 16, 2026 at 4:37 PM IST

TTD Launched Annaprasadam Distribution Center at Vontimitta: కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్ట కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో భక్తుల కొరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఉచిత అన్నదాన వితరణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒంటిమిట్టలో నిత్యాన్నదాన కేంద్రాన్ని లాంఛనగా ప్రారంభించారు. అక్కడ కూర్చున్న భక్తులకు ఛైర్మన్, కలెక్టర్, ఎస్పీలు అంతా కలిసి భోజనం వడ్డించారు.

భక్తులతో పాటు టీటీడీ ఛైర్మన్, జిల్లా కలెక్టర్, అధికారులు అన్నదాన కేంద్రంలో స్వయంగా భోజనం చేశారు. గత ఏడాది రాములోరి కళ్యాణానికి సీఎం చంద్రబాబు వచ్చిన సందర్భంగా ఇక్కడ కూడా తిరుమల తరహాలో నిత్య అన్నదాన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ అధికారులను ఆదేశించింది.

సీఎం సూచనల మేరకు ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవాలు మరో వారం రోజుల్లో ప్రారంభమవుతున్న క్రమంలో టీటీడీ ఒంటిమిట్టలో నిత్యాన్నదాన కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది. అనంతరం కళ్యాణం జరిగే వేదిక ప్రాంగణాన్ని బీఆర్ నాయుడు పరిశీలించారు. ఏప్రిల్ ఒకటిన జరిగే ఒంటిమిట్ట సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఛైర్మన్ తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా వచ్చిన భక్తులకు ఉచితంగా రూ.50 విలువ చేసే లడ్డూను టీటీడీ తరపున ఇవ్వడం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. గతేడాది సీతారాముల కళ్యాణం జరిపించినప్పుడు 80 వేల మంది వచ్చారని అలానే ఈ సంవత్సరం సుమారు లక్ష మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ యంత్రాంగం, అధికారులు కలిసికట్టుగా పని చేస్తున్నారని బీఆర్ నాయుడు చెప్పారు.

"ఏప్రిల్ 1వ తేదీన సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తరపున రాములవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. గతేడాది ఇక్కడ కళ్యాణం జరిపించినప్పుడు 80 వేల మంది వచ్చారు. వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ యంత్రాంగం, అధికారులు కలిసికట్టుగా పనిచేసి విజయవంతం చేశారు. అలానే ఈ సంవత్సరం సుమారు లక్ష మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. దానికి అనుగుణంగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇంకా వచ్చిన భక్తులకు ఉచితంగా రూ.50 విలువచేసే లడ్డూను టీటీడీ తరపున ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ నిత్యాన్నదాన కేంద్రంలో ఈరోజు నుంచి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం నిరంతరాయంగా అన్నదాన పంపిణీ కొనసాగించడం జరుగుతుంది."- బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్

