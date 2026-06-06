టీటీడీ ఆసుపత్రుల్లో ప్రయోగాత్మకంగా 'శ్రీవారి వైద్యసేవ'
శ్రీవారి వైద్యసేవ ఐటీ అప్లికేషన్ను ఆవిష్కరించిన ఈవో రవిచంద్ర - సేవలందించేందుకు సూపర్ స్పెషాలిటీ, ఎంబీబీఎస్ వైద్యనిపుణులకు ఆహ్వానం - టీటీడీ వెబ్సైట్ ద్వారా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చన్న ఈవో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 12:15 PM IST
TTD Launch Srivari Vaidya Seva on An Experiment Basis: టీటీడీ వైద్యశాలల్లో శ్రీవారి వైద్యసేవ కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఐటీ అప్లికేషన్ను ఈవో ఎం. రవిచంద్ర ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వైద్యనిపుణుల సేవలు శ్రీవారి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామన్నారు.
ఎంబీబీఎస్ వైద్యనిపుణులకు ఆహ్వానం: అదే విధంగా తిరుమలలో ప్రయోగాత్మక దశలో దీన్ని అమలు చేసి వైద్యుల నుంచి అన్ని అభిప్రాయాలను సేకరించిన తర్వాత మరింత మెరుగుపరుస్తామని ఈవో ఎం. రవిచంద్ర అన్నారు. అంతేకాకుండా సూపర్స్పెషాలిటీ వైద్య నిపుణులు దాదాపు మూడు రోజులపాటు, ఎంబీబీఎస్ వైద్యులు ఏడు రోజులపాటు సేవ చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వీరికి తిరుమల, తిరుపతిలో వసతి, భోజన సౌకర్యాలను సైతం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. తిరుమల అశ్విని, స్విమ్స్, బర్డ్ ఆసుపత్రి, ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి, శ్రీ పద్మావతి చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి మొదలైన టీటీడీ అనుబంధ సంస్థల్లో సేవలు అందించాల్సి ఉంటుందని రవిచంద్ర వివరించారు. ఇందులో హిందూ మతానికి చెందిన వైద్యులు టీటీడీ వెబ్సైట్లో తమ స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా ఈవో ఎం. రవిచంద్ర వెల్లడించారు.
సంతోషం వ్యక్తం చేసిన వైద్యులు: ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ ఐ హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రొఫెసర్ వెంకటాచలం, సికింద్రాబాద్ కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అకాడమీ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ఏ శాస్త్రి, వైజాగ్ ఆంధ్ర మెడికల్ కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ రాజేంద్రప్రసాద్, బెంగళూరు ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఆర్థో హెచ్వోడీ డాక్టర్ పురుషోత్తం వర్చువల్గా హాజరై ఈవో రవిచంద్రతో దీనికి సంబంధించిన విషయాసపై సమగ్రంగా చర్చించారు. టీటీడీ హాస్పిటల్స్లో సేవలందించేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించడం శ్రీవారి అనుగ్రహంగా భావిస్తున్నామని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, జేఈవోలు డాక్టర్ శరత్, వీరబ్రహ్మం, బర్డ్, స్విమ్స్ సంచాలకులు డాక్టర్ జి.జగదీష్, డాక్టర్ ఆర్.వి.కుమార్ తదితరులు హాజరయ్యారు.