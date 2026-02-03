టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి కేసు- నిందితులపై చర్యలకు నామమాత్రపు సిఫార్సులే!
నిబంధనలు మార్చేసి కల్తీ నెయ్యికి గేట్లెత్తడం నేరం కాదా? - దాన్ని ఆమోదించి అమలుకు సహకరించిన ఛైర్మన్, అధికారులు నిందితులు కాదా? - అయినా పట్టించుకోని సిట్ - చర్యలు తీసుకోవాలంటూ నామమాత్రపు సిఫార్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 7:22 AM IST
TTD Laddu Adulteration Case Latest Updates: టీటీడీ లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగించిన అంశంలో సిట్ దర్యాప్తుపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేవలం కిందిస్థాయి సిబ్బందినే కల్తీ నెయ్యికి బాధ్యులుగా చేసిన సిట్, పెద్ద తలకాయల్ని వదిలేసిందా? అనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి. నిబంధనలు మార్చేసి కల్తీ నెయ్యికి గేట్లెత్తడం నేరం కాదా? దాన్ని ఆమోదించి అమలుకు సహకరించిన ఛైర్మన్, అధికారులు నిందితులు కాదా? అయినా సిట్ అవేవీ పట్టించుకోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ నామమాత్రపు సిఫార్సు చేసింది.
టీటీడీలో ఛైర్మన్, ఈవో, అదనపు ఈవో ఎంతో కీలకం. వారికి తెలియకుండా, ఆమోదం లేకుండా ఎలాంటి నిర్ణయాలూ జరగవు. శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకూ వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలే కారణం. ఇవి కుట్రపూరితంగా కనిపిస్తున్నా సిట్ వారిని నిందితులుగా చేర్చలేదు. అప్పటి ఈవో, అదనపు ఈవోలపై చర్యలు తీసుకోమంటూ కేవలం కంటితుడుపుగా సిఫారసు చేసింది. టీడీపీ హయాంలో పకడ్బందీగా రూపొందించిన నెయ్యి సరఫరా నిబంధనల్ని మార్చేసి కల్తీ నెయ్యికి ద్వారాలు తెరిచినప్పుడే నేరానికి అంకురార్పణ జరిగింది.
బీజం పడిందక్కడే: ఈ కేసులో వారే కీలకమనడానికి సిట్ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లోనే బోలెడు సాక్ష్యాలున్నాయి. నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని 2022లోనే సీఎఫ్టీఆర్ఐ (CFTRI) నివేదిక ఇచ్చింది. లంచం అడుగుతున్నారనే ఫిర్యాదూ అందింది. దానికి కింది స్థాయిలోని వారిని బాధ్యుల్ని చేస్తే సరిపోతుందా? నిబంధనలు సడలించడమే అన్నింటికీ మూలం. కుట్రకు బీజం పడిందక్కడే. అంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుని అమలు చేసిన వారిని నిందితుల జాబితాలో చేర్చకుండా వదిలేయడంలో ఆంతర్యమేంటి, కుట్ర ఎలా జరిగిందో, ఎవరు సూత్రధారులో చెప్పడంలో సిట్ విఫలమైనట్లు కాదా?
టీటీడీ వార్షిక బడ్జెట్ రూ. 5 వేల కోట్లకు పైనే. దానిలో లడ్డూ, ఇతర ప్రసాదాల తయారీకి వినియోగించే దినుసుల కొనుగోలుకు రూ. 750 కోట్లకు పైగా వెచ్చిస్తారు. అందులో సగం నెయ్యి కొనుగోలుకే ఖర్చు పెడతారు. అంత భారీ మొత్తం వెచ్చించి, అదీ కోట్లమంది భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడిన లడ్డూ ప్రసాదానికి ఉపయోగించే నెయ్యి కొనేటప్పుడు నిబంధనలు సడలించి కల్తీకి అవకాశం కల్పించారు. ఐదేళ్లలో ఏకంగా 59.71 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి కళ్లుమూసుకుని కొనేశారు. దానితో రూ. 20.01 కోట్ల లడ్డూల్ని తయారు చేసి, రూ. 234.51 కోట్ల టీటీడీ నిధుల్ని దుర్వినియోగం చేశారు.అయినా ఈ వ్యవహారంలో అప్పటి ఛైర్మన్, ఈవోలు నిందితులు కాకపోవడమేంటి? 2022లో నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని సీఎఫ్టీఆర్ఐకి పంపాలని ఆదేశించిన ఛైర్మన్ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని రిపోర్టు వచ్చినా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు?
దిల్లీ పిలిచి మరీ కమీషన్: ఆ నెయ్యి సరఫరా చేసిన డెయిరీని బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టకపోవడం నేరం కాదా? కల్తీ జరిగిందని నివేదిక వచ్చినా తొక్కిపెట్టిన ఛైర్మన్ నిందితుడు కాదా? నేరానికి ఆయన సహకరించినట్లు కాదా? కల్తీ నెయ్యిలో ఇంత భారీ కుంభకోణం ‘పెద్దలకు’ తెలియకుండానే జరుగుతుందా? కింది స్థాయి అధికారులే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోగలరా? అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్కు పీఏగా వ్యవహరించిన చిన్నప్పన్న అనే సాధారణ ఉద్యోగి ఏటా వందల కోట్లలో టర్నోవర్ చేస్తున్న నకిలీ నెయ్యి సరఫరా సంస్థ భోలేబాబా యాజమాన్యాన్ని ఎవరి అండా లేకుండానే దిల్లీ పిలిచి మరీ కమీషన్ డిమాండ్ చేయగలడా? ‘పెద్దల’ ప్రమేయం లేకుండానే డెయిరీ ప్రతినిధుల్ని దిల్లీ పిలిపించుకోగలిగాడా? చిన్నప్పన్న వంటి ఒక సాధారణ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి, టీటీడీ లోని కొందరు కిందిస్థాయి అధికారులు, ఇన్స్పెక్షన్ కమిటీల సభ్యులు డెయిరీలతో కుమ్మక్కయితే అంత పెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడగలరా?
ఏదో ఒకటి రెండు ట్యాంకర్లలో కల్తీకి పాల్పడ్డారంటే అర్థముంది. అసలు నెయ్యి అనేదే లేకున్నా ఏళ్ల తరబడి కల్తీ జరుగుతున్నా టీటీడీ వంటి వ్యవస్థలో కనిపెట్టలేకపోవడమేంటి? పెద్దల అండ లేకుండానే అంత పెద్ద కుంభకోణం జరుగుతుందా? మరి వారిని నిందితులుగా చేర్చకపోవడంలోని మతలబేంటి? దర్యాప్తు సంస్థలు పెద్ద తలకాయల జోలికి వెళ్లకుండా, కేవలం కిందిస్థాయి అధికారుల్నే బాధ్యులుగా చేయడంలోని ఆంతర్యమేంటి అన్న సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
తిరుమల పవిత్రమైన ప్రాంతం - వెంకటేశ్వరస్వామితో పెట్టుకుంటే ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తారు: చంద్రబాబు
తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం - టీటీడీ ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్ బదిలీ