తిరుమల భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - 18న జులై నెల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కోటా విడుదల
21న ఉదయం 10 గంటలకు కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా టికెట్లు - 23న ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణం కోటా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 1:43 PM IST
Tirumala Online Ticket Bookings : తిరుమలకు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకుందామా అని అనుకునే వారికి టీటీడీ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. జులై నెలకు సంబంధించి శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన కోటాను విడుదల చేయనుంది. దీంతో ఎప్పటి నుంచో బుకింగ్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇదో గొప్ప అవకాశం అనే చెప్పాలి. ఈ ప్రక్రియ ఎప్పుడు మొదలవుతుందంటే ?
లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపిక : ఈ నెల 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవారి ముఖ్య ఆర్జిత సేవలకు సంబంధించిన టికెట్ కోటాను టీటీడీ విడుదల చేయనుంది. సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి పవిత్ర సేవల కోసం భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోనున్నారు. ఈ సేవలకు టికెట్లు పొందేందుకు 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపికైన భక్తులు 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం లోపు డబ్బు చెల్లింపు పూర్తి చేసిన వారికి టికెట్లు కేటాయించనున్నారు.
ఆన్లైన్ ఆప్షన్ ఒక వరం : ఈ నెల 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు మరో ప్రత్యేక టికెట్ విడుదల చేయనున్నారు. అందులో కల్యాణం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలకు సంబంధించిన టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. భక్తులు తమ ఆధ్యాత్మిక ఆశయాలను ఈ సేవల ద్వారా మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశాన్ని దేవస్థానం అందించింది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవలు, దర్శన స్లాట్ల కోటా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ టికెట్లను అక్కడికి వెళ్లి పొందడం కష్టతరంగా మారిన వారికి ఆన్లైన్ ఆప్షన్ ఒక వరం అనే చెప్పాలి.
ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు : అలాగే, 23వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ టికెట్లు, 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ బ్రేక్ దర్శన టికెట్లు విడుదల అవుతాయి. అంతే కాకుండా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడే భక్తులు, దివ్యాంగుల కోసం ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా దర్శనం పూర్తి చేసుకోడానికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
ముందస్తు బుకింగ్స్ మేలు : 24వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు, ప్రత్యేక రూ.300 ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు విడుదల అవుతాయి. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వసతి గదుల బుకింగ్ కోటా ప్రారంభం అవుతుంది. దీన్ని బట్టి, భక్తులు తమ వసతులను ముందుగానే బుక్ చేసుకొని, యాత్రను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఈ లింక్ ద్వారా బుకింగ్స్ : ఈ సేవా టికెట్లను భక్తులు సులభంగా https://ttdevasthanams.ap.gov.in/ వేదిక ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆన్లైన్ సేవల విధానం వల్ల భక్తులందరికీ సమానమైన, పారదర్శకమైన అవకాశం కలుగుతుంది. అందుచేత, భక్తులందరూ ఈ అవకాశాన్ని తప్పక వినియోగించుకోవచ్చని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
అలిపిరి దారిలో ‘ఏఐ’ పహారా - అత్యాధునిక కెమెరాలు, డ్రోన్లతో జంతువుల కదలికలపై నిఘా
తిరుమల హోటళ్లపై యుద్ధ ప్రభావం - అన్నప్రసాద కేంద్రాలకు పెరిగిన భక్తుల తాకిడి