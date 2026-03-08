టీటీడీ కొనుగోళ్ల వ్యవస్థలో సంపూర్ణ ప్రక్షాళన - 'డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం'తో కల్తీ, నాసిరకాలకు చెక్
సమీకృత డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంను అభివృద్ధి చేసిన టీటీడీ - ఎక్కడా అవకతవకలకు తావులేకుండా నెయ్యి, దినుసుల కొనుగోళ్లు - ఇకపై ఏది కొనాలన్నా, విక్రయించాలన్నా ఈ ప్లాట్ఫాం ద్వారానే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 11:59 AM IST
New Purchasing System in TTD : తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీ, నిత్యాన్నదానం కోసం వినియోగించే దినుసుల కొనుగోలు వ్యవస్థను టీటీడీ పూర్తిగా ప్రక్షాళించబోతోంది. గత ప్రభుత్వ హాయాంలో వెలుగుచూసిన కల్తీ నెయ్యి, నాసిరకం దినుసుల కొనుగోళ్ల కుంభకోణం నేపథ్యంలో ఇకపై ఎక్కడా అవకతవకలకు తావులేకుండా, పూర్తి పారదర్శకంగా చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా నాణ్యమైన సరకుల్ని సరైన ధరలకు కొనుగోలు చేసేందుకు ఒక సమీకృత డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంను అభివృద్ధి చేసింది.
సంవత్సరం పొడవునా టీటీడీకి ఏ రకం దినుసులు, అలాగే అవి ఎంత పరిమాణంలో కావాలి? ఎప్పుడు, ఎంత కొనాలి? ఎంత నిల్వ ఉంచుకోవాలనే పూర్తి మార్కెటింగ్ వ్యూహాన్ని రూపొందించుకునేందుకు ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం క్రియాశీలంగా మారనుంది. ట్రేడర్ల రిజిస్ట్రేషన్, వెండర్ నుంచి బిల్లుల చెల్లింపులు, నాణ్యత తనిఖీల వరకూ ప్రతి ప్రక్రియనూ ఈ ప్లాట్ఫాంనే ఉపయోగించనున్నారు. వస్త్రాలు, తలనీలాలు, టీటీడీ విక్రయించే వస్తువులకు సైతం ఈ-ఆక్షన్ ప్లాట్ఫాంగానూ దీన్నే వాడుతారు. వస్తువులు, సేవలతోపాటు ఇకపై టీటీడీ ఏది కొనాలన్నా, విక్రయించాలన్నా ఈ ప్లాట్ఫాం ద్వారానే జరుగుతాయి. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, పాలనా వ్యవస్థ, దినుసుల ట్రేసబులిటీకి పూర్తి జవాబుదారీతనాన్ని కల్పించేందుకు ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం కీలకంగా మారనుంది.
97 రకాల దినుసులు కొనుగోలు : టీటీడీ ప్రస్తుతం దాదాపుగా 97 రకాల దినుసులు కొనుగోలు చేస్తుంది. వాటిలో నెయ్యి లాంటి నిత్యావసర దినుసులు సుమారు 27-30 వరకు ఉంటాయి. టీటీడీ బడ్జెట్లో ఏటా దినుసుల కొనుగోళ్ల కోసమే రూ.700 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తోంది. ఇంతవరకు టీటీడీకి సమీకృత ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ అనేది లేదు. టెండర్లు పిలిచేందుకు ఏపీటీఎస్ను వాడుకున్నప్పటికీ సరఫరాదారులతో నాణ్యత ప్రమాణాల్ని నిర్దేశించడం, చెల్లింపులు, ఒప్పందాలు 80% పనులు పత్రాల ద్వారానే జరుగుతున్నాయి.
డమ్మీ కంపెనీనా, నిజమైన కంపెనీనా? : అయితే టీటీడీ తీసుకొచ్చిన కొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలో ఇకపై మొత్తం ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. టీటీడీ టెండర్లలో పాల్గొనాలనుకునే వ్యాపారులు, ఉత్పత్తిదారులు వారి కంపెనీల పేర్లను ముందే ఈ ప్లాట్ఫాంలో నమోదు చేసుకోవాలి. అంతేగాకుండా నిర్దేశించిన పత్రాలన్నీ అందులో అప్లోడ్ చేయాలి. అది తయారీదారా? వ్యాపార సంస్థా? డమ్మీ కంపెనీనా, నిజమైన కంపెనీనా? ఎలాంటి దినుసులను సరఫరా చేస్తుంది? పన్నులు చెల్లిస్తోందా? కేసులేమైనా ఉన్నాయా? చట్టపరమైన నిబంధనలు పాటిస్తోందా? వంటి వివరాలన్నీ ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం తనిఖీ చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో తప్పుడు వివరాలు అప్లోడ్ చేస్తే మాత్రం రిజిస్ట్రేషన్ను తిరస్కరిస్తుంది.
చివరికి డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక టీటీడీ కమిటీలు రంగంలోకి దిగుతాయి. ఆయా కంపెనీలు, సంస్థలకు వద్దకు వెళ్లి ప్రత్యక్ష తనిఖీ చేపడతాయి. ఆ కంపెనీలు నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నాయా? వాటికి అంత సామర్థ్యం ఉందా? ఏమైన అంతర్గత వ్యవస్థలున్నాయా? వంటివన్నీ తనిఖీ చేసి కమిటీల పరిశీలనలో గమనించిన అంశాలనూ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంలో నమోదు చేస్తారు. ఈ ప్లాట్ఫాం రాష్ట్రప్రభుత్వ ప్రొక్యూర్మెంట్ నిబంధనలకు లోబడే పనిచేస్తుంది. అయితే ఇది టీటీడీ అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కస్టమైజ్డ్ ప్లాట్ఫాం.
కంపెనీకి డిజిటల్ ట్యాగ్ : ఈ డిటిటల్ ప్లాట్ఫాంతో అర్హతలున్న సంస్థలన్నీ నమోదు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. దీంతో ఎక్కువ సంస్థలు ముందుకొస్తాయి. ఇలా పోటీతత్వం పెరిగి, సంస్థల గుత్తాధిపత్యానికి తెరపడుతుంది. టీటీడీ వద్ద ఆయా సంస్థల వివరాలతో కూడిన డేటాబ్యాంక్ సైతం సిద్ధంగా ఉంటుంది. ప్రతి కంపెనీని కూడా డిజిటల్ ట్యాగ్ చేస్తారు. దీంతో ఒక చిరునామాతో ఒక్క కంపెనీ మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలదు.
దేశంలోని పోర్టల్స్తో అనుసంధానం : ప్రస్తుతం టీటీడీకి ఎలాంటి పకడ్బందీ మార్కెటింగ్ వ్యూహం లేదు. దినుసులు అవసరమైతే అప్పటికప్పుడు స్వల్ప వ్యవధిలోనే భారీగా కొంటున్నారు. దీనివల్ల ఎక్కువ ధర చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
టీటీడీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంని దేశంలోని ప్రధానమైన దినుసుల విక్రయాల మార్కెటింగ్ పోర్టల్స్తో సైతం అనుసంధానం చేస్తారు. ఏ ప్రాంతంలో, ఏ సమయంలో, ఏ సరకుల లభ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది? వాటి ధరలు?, మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయనే పూర్తి వివరాలు డ్యాష్బోర్డులో కనిపిస్తాయి. అంతేగాక టీటీడీ గోదాముల్లో ఏ సరకుల నిల్వలు ఎంతున్నాయి? ఎంతకాలం సరిపోతాయి? అని పూర్తి సమాచారం రియల్టైమ్లో డ్యాష్బోర్డుపై కనిపిస్తుంది. దీన్నిబట్టి టీటీడీ బోర్డు ముందస్తు కొనుగోళ్ల వ్యూహాన్ని రూపొందించుకునేందుకు సిద్ధమౌతుంది.
ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంతో మార్కెట్లో ఏ సరకుల ధరలు ఎంతున్నాయో తెలుస్తుంది. దీంతో సరఫరాదారులు సరైన ధరలే కోట్ చేశారా? లేదా? అన్నది సులభంగా సరిచూసుకోవచ్చు. సంవత్సరానికి సరిపడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు, కొనుగోళ్ల వ్యూహం మరింత కచ్చితత్వంతో చేసే వీలుంటుంది. సేకరణ వ్యూహానికి అనుగుణంగా కోల్డ్చైన్ మేనేజ్మెంట్, సప్లై చైన్ లాజిస్టిక్స్, గోదాములు వంటివి టీటీడీ అభివృద్ధి చేస్తుంది.
గడువులోగా బిల్లులు చెల్లింపు : ప్రస్తుతం వివిధ వస్తువులు సరఫరా చేసినవారికి బిల్లుల చెల్లించే క్రమంలో జాప్యం కావటం వల్ల కొన్నిసార్లు సప్లై చైన్ దెబ్బతింటోంది. కానీ ఇప్పటినుంచి ఈఆర్పీలో బిల్లు ఎప్పుడు రెయిజ్ చేశారు? ఎక్కడ పెండింగ్లో ఉంది? లాంటి వివరాలన్నీ ఈ-ఆఫీసులా రియల్టైమ్లో టీటీడీకి తెలుస్తుంది. దీంతో గడువులోగా బిల్లులు చెల్లించడం సాధ్యమవుతుంది. ఇలా కొత్త పోర్టల్లో అన్ని పనులు సైతం ఏఐ సాంకేతికత ఆధారంగానే ఉంటాయి. దీన్ని రేడియంట్ ఇన్ఫోనైట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ రూపొందించింది.
