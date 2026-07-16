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శ్రీవారి దాతల సదుపాయాల్లో భారీ మార్పులు - టీటీడీ నూతన పాలసీలో కీలక నిబంధనలు ఇవే

అమల్లోకి వచ్చిన టీటీడీ నూతన దాతల పాలసీ - వ్యక్తులకు 20 ఏళ్లు, సంస్థలకు 15 ఏళ్లకే ప్రివిలేజెస్ పరిమితం - దుర్వినియోగం చేస్తే తక్షణమే రద్దు చేసేలా నిర్ణయం

​TTD New Donor Policy
​TTD New Donor Policy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 1:15 PM IST

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​TTD New Donor Policy : తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు, విరాళాలు అందించే దాతలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కీలక సమాచారం అందించింది. శ్రీవారికి వివిధ ట్రస్టులు, స్కీమ్‌ల ద్వారా విరాళాలు అందించే దాతలకు కల్పిస్తున్న ప్రత్యేక దర్శన, సేవా సౌకర్యాల్లో (ప్రివిలేజెస్) టీటీడీ భారీ మార్పులు తీసుకువచ్చింది. నూతనంగా రూపొందించిన దాతల పాలసీని బుధవారం నుంచి అధికారికంగా అమలులోకి తెచ్చింది. సామాన్య భక్తులకు దర్శన, సేవా భాగ్యాన్ని మరింత చేరువ చేయాలన్న ఉద్దేశ్యంతోనే దాతల ప్రివిలేజెస్‌లో టీటీడీ కోత విధించింది.

దుర్వినియోగం చేస్తే రద్దు : కొత్త విధానం ప్రకారం దాతలకు కల్పించే సౌకర్యాల కాలపరిమితిని టీటీడీ భారీగా కుదించింది. వ్యక్తిగత దాతలకు ఈ పరిమితిని 20 సంవత్సరాలకు నిర్దేశించింది. అదే సంస్థలు లేదా ట్రస్టుల (కంపెనీల) పేరిట ఇచ్చే విరాళాలకు కల్పించే సదుపాయాలను 15 సంవత్సరాలకే పరిమితం చేసింది. అలాగే, దాతలు తమకు కల్పించిన ప్రివిలేజెస్‌ను వాణిజ్యపరంగా వాడుకోవడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది. ఒకవేళ ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘించి, సదుపాయాలను దళారులకు అమ్ముకోవడం లేదా దుర్వినియోగం చేసినట్లు తేలితే ఆ ప్రివిలేజెస్‌ను తక్షణమే రద్దు చేసే చట్టపరమైన అధికారాన్ని టీటీడీ తొలిసారిగా తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. ఇకపై దాతలు తమ దర్శన, సేవా కోటాను నేరుగా కాకుండా కేవలం 'డోనర్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్' ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

వార్షిక సేవల రద్దు, ఇక అన్నీ 'వన్‌టైమ్' : పాత విధానంలో రూ. 50 లక్షలు, ఆపైన విరాళం ఇచ్చిన వారికి, వారిచ్చిన మొత్తాన్ని బట్టి ప్రతి ఏటా ఒకటి నుంచి మూడు సుప్రభాత సేవలను టీటీడీ కల్పించేది. కానీ కొత్త విధానంలో వ్యక్తిగత దాతలకు దీనిని కేవలం 'వన్‌టైమ్' సదుపాయంగా మార్చేశారు. అంటే, విరాళం ఇచ్చినప్పుడు జీవితకాలంలో ఒకేసారి నిర్దేశిత మొత్తంలో సేవలు కేటాయిస్తారు. ఉదాహరణకు రూ. 50 లక్షలు ఇచ్చిన వ్యక్తిగత దాతకు మొత్తం 10 సుప్రభాతం, 2 కల్యాణోత్సవం సేవలు ఇస్తారు. వాటిని దాతలు తమ వీలును బట్టి, ఆ సేవల కోటా పూర్తయ్యే వరకే వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ఏటా సేవలు కల్పించే విధానానికి బోర్డు స్వస్తి పలికింది.

సంస్థలు, ట్రస్టులకు నిబంధనలు ఇలా : కొత్త విధానంలో కంపెనీలు, ట్రస్టులకు కూడా నిబంధనలు కఠినతరం చేశారు. రూ. 25 లక్షల వరకు (కేటగిరీ 1, 2) విరాళాలు ఇచ్చే సంస్థలకు ఎటువంటి సుప్రభాతం, కల్యాణోత్సవం సదుపాయాలను టీటీడీ కల్పించడం లేదు. రూ. 50 లక్షలు, ఆపై భారీ విరాళాలు ఇచ్చే సంస్థలకు మాత్రమే కేవలం 'వన్‌టైమ్' కింద ఈ సేవలను అందిస్తున్నారు.

బంగారు, వెండి కానుకల్లో కోత : గతంలో రూ. కోటి విరాళం ఇచ్చిన దాతలకు టీటీడీ 5 గ్రాముల బంగారు డాలరు, 50 గ్రాముల వెండి నాణెం బహుమతిగా ఇచ్చి సత్కరించేది. కానీ, తాజా నిబంధనల్లో ఈ బహుమతుల పరిమాణాన్ని కూడా తగ్గించారు. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం రూ. 50 లక్షల నుంచి రూ. 1.5 కోట్లు, ఆపై విరాళాలు ఇచ్చే వ్యక్తిగత, సంస్థాగత దాతలందరికీ కేవలం 2 గ్రాముల బంగారు డాలరు, 10 గ్రాముల వెండి నాణెం మాత్రమే కానుకగా ఇవ్వనున్నారు. కమర్షియలైజేషన్‌కు అడ్డుకట్ట వేస్తూ, సామాన్యులకు ప్రాధాన్యత పెంచేందుకే టీటీడీ ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకుంది.

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TIRUMALA DONOR PRIVILEGES
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టీటీడీ నూతన పాలసీలో మార్పులు
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​TTD NEW DONOR POLICY

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