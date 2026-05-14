టెక్నాలజీ పుణ్యం -భక్తులకు వరం - 8 గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం
టెక్నాలజీ మహిమ - క్యూలైన్లు మాయం - ఐసీసీసీతో దర్శనం స్పీడు - వేసవి రద్దీలోనూ తగ్గిన దర్శన సమయం - 80 వేల మందికి 8 గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 11:59 AM IST
Tirumala Darshan 8 Hours TTD ICCC Technology Queue: వేసవి సెలవులతో తిరుమల భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. అయినా కిలోమీటర్ల క్యూలైన్లు కనిపించడం లేదు. ఆధునిక సాంకేతికత, ఐసీసీసీ పర్యవేక్షణతో దర్శన వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. గతంలో 24 గంటలు పట్టే సర్వదర్శనం ఇప్పుడు 8 గంటల్లోనే పూర్తవుతోంది.
వేసవి సెలవుల కారణంగా తిరుమల కొండ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతోంది. అయితే గతంలోలా కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లు మాత్రం కనిపించడం లేదు. దీనికి కారణం టీటీడీ అందిపుచ్చుకున్న ‘ఆధునిక సాంకేతికత’. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) కేంద్రంగా సాగుతున్న పర్యవేక్షణతో శ్రీవారి దర్శన వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి.
80 వేలమందికి 8 గంటల్లోనే దర్శనం: గతంలో 80 వేలమంది భక్తులు ఉన్నప్పుడు సర్వదర్శనానికి కనీసం 18-24 గంటల సమయం పట్టేది. ఇప్పుడు అదే సంఖ్యలో భక్తులున్నా 8 గంటల్లోనే దర్శనం పూర్తవుతోంది. ఈ నెల 2న 91,005 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వారందరికీ 12 గంటల్లోనే దర్శనం కల్పించారు. దాదాపు 65% మంది భక్తులు క్యూలైన్లోకి ప్రవేశించిన 3-4 గంటల్లోనే దర్శనం పూర్తిచేసుకుని సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బహుళ ప్రయోజనాలు: దర్శనం త్వరగా పూర్తవడంతో భక్తులు వెంటనే గదులు ఖాళీ చేస్తున్నారు. దీంతో కొత్తగా వచ్చే భక్తులకు గదుల లభ్యత పెరిగింది. అన్నప్రసాదం, విద్యుత్, తాగునీరు వంటి వనరుల వినియోగంపై భారం గణనీయంగా తగ్గిందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. ఐసీసీసీ ద్వారా క్యూలైన్లు, రద్దీ ప్రాంతాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ భక్తులను వేగంగా కదిలేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
నిరీక్షణ సమయం తగ్గింది: తిరుమల గిరులపై అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) అద్భుతాలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) ఏర్పాటుతో సామాన్య భక్తుల దర్శన నిరీక్షణ సమయం ఏకంగా 63 శాతం మేర తగ్గినట్లు గతంలోనే అధికారులు తెలిపారు. టెక్నాలజీ వినియోగంతో భక్తుల రద్దీని సమర్థంగా నియంత్రిస్తూ, రికార్డు స్థాయిలో హుండీ ఆదాయాన్ని టీటీడీ ఆర్జిస్తోంది.
ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్తో సత్ఫలితాలు - భక్తులకు వేగంగా శ్రీవారి దర్శనం
రూ.44 కోట్లతో పట్టువస్త్రాల కొనుగోలు - టీటీడీ బోర్డు కీలక నిర్ణయాలివే