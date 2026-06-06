ఎన్నారైలకు టీటీడీ గుడ్న్యూస్ - 'సుపథం' గడువు 90 రోజులకు పెంపు
ప్రవాస భారతీయులకు సుపథం దర్శనం - ప్రస్తుతం 30 రోజులు ఉన్న గడువును ఏకంగా 90 రోజులకు పెంచుతూ టీటీడీ కీలక నిర్ణయం - ఆపన్న హృదయ పథకానికి భక్తుల నుంచి అనూహ్య స్పందన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 8:26 AM IST
TTD Has Extended Supatham Darshan Timeline For NRIs To 90 Days: శ్రీవారి భక్తులకు, ముఖ్యంగా విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులకు, ఆపన్న హృదయాలకు అండగా నిలిచే దాతలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) తీపి కబురు అందించింది. 'కలియుగ వైకుంఠం'గా భావించే తిరుమలలో కొలువై ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు వచ్చే ప్రవాస భారతీయులకు (ఎన్ఆర్ఐ) తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) గణనీయమైన ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులు సుపథం మార్గం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న గడువును 30 రోజుల నుంచి ఏకంగా 90 రోజులకు పెంచుతూ టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పాటుగా శ్రీవేంకటేశ్వర ఆపన్న హృదయ పథకానికి భక్తుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది.
ప్రవాస భారతీయులకు సుపథం దర్శనం: ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం, విదేశాల నుంచి వచ్చే భారతీయులు తాము స్వదేశానికి వచ్చిన 30 రోజులలోపు మాత్రమే సుపథం మార్గం ద్వారా దర్శనం చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది. అయితే చాలామంది ఎన్నారైలు భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత తమ సొంత పనులు, బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లడం వంటి కారణాల వల్ల 30 రోజుల లోపు తిరుమలకు చేరుకోవడం ఇబ్బందికరంగా మారుతోందని టీటీడీకి విజ్ఞప్తులు అందాయి. భక్తుల విన్నపాలను సానుకూలంగా పరిగణించిన టీటీడీ యంత్రాంగం, ఈ గడువును 90 రోజులకు పెంచుతూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
దర్శన విధానం:
- విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులు, తాము వచ్చిన 90 రోజులలోపు తిరుమలలోని 'సుపథం' ప్రవేశ ద్వారానికి చేరుకోవాలి.
- అక్కడ తమ ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ , దాని ఒక సెట్ జిరాక్స్ కాపీని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అధికారులు పాస్పోర్ట్లోని వీసా , ఎంట్రీ స్టాంపులను పరిశీలించిన అనంతరం, ఒక్కొక్కరికి రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ను జారీ చేస్తారు.
- ఈ విధానం ద్వారా ఎన్నారైలు ఎలాంటి ముందస్తు ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ లేకుండానే సులభంగా శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు.
ఆపన్న హృదయ స్కీమ్ - విరాళం ఇవ్వండి వీఐపీ దర్శనం పొందండి : చిన్నారుల గుండె ఆపరేషన్ల కోసం టీటీడీ ప్రవేశపెట్టిన 'శ్రీవేంకటేశ్వర ఆపన్న హృదయ' స్కీమ్కు భక్తుల నుంచి భారీగా విరాళాలు అందుతున్నాయి. సేవా దృక్పథంతో పాటు భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించేలా ఈ పథకాన్ని రూపొందించారు.
నిబంధనలు - ప్రయోజనాలు:
విరాళం: ఆపన్న హృదయ ట్రస్టుకు రూ. 1 లక్ష విరాళంగా అందించే దాతలకు ఈ సౌకర్యం కల్పిస్తారు.
దర్శనం: రూ. లక్ష విరాళం ఇచ్చిన భక్తులతో పాటు మరో నలుగురు (మొత్తం ఐదుగురు) వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
టికెట్ ధర: విరాళం కాకుండా, దర్శనం కోసం ఒక్కొక్కరు రూ. 500 చొప్పున అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సమయం: దర్శనానికి ఒక రోజు ముందు తిరుమలలోని దాతల విభాగం (డోనర్స్ సెల్) లోని ప్రత్యేక కౌంటర్లో విరాళం చెల్లించి రసీదు పొందాలి. వీరికి మరుసటి రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శనం కల్పిస్తారు.
పేద చిన్నారుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ఉద్దేశించిన ఈ పథకానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈ నిర్ణయాల వల్ల అటు విదేశీ భక్తులకు సౌలభ్యం కలగడంతో పాటు, ఇటు సేవా కార్యక్రమాలకు మరింత తోడ్పాటు లభిస్తోందని భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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