ఇకపై భక్తులకు ఎలాంటి సమస్య ఉండదు - తిరుమలలో ఏఐ ద్వారా 13 భాషల్లో సమాచారం

భక్తులకు మెరుగైన సేవలందించే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం - మరో 15 రోజుల్లో అందుబాటులోకి ఏఐ ఆధారిత 'చాట్బాట్'
TTD Introduce AI Based Chatbot Services: వారణాసి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి రావాలనుకున్న ఓ భక్తుడికి సేవా టికెట్లపై ఒక సందేహం తలెత్తింది. కాల్ సెంటర్కు ఫోన్చేస్తే లైన్ బిజీ వచ్చింది. పోనీ మెయిల్ పెడదామంటే దానికి రిప్లయ్ అనుకున్న సమయానికి వస్తుందో లేదో తెలియదు. ఇంగ్లిష్, హిందీ అంతంత మాత్రమే వచ్చు. తన మాతృభాషలో సమాచారం దొరకదు. ఇది తిరుమలకు వచ్చే చాలామంది భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య. ఇలాంటి నిరీక్షణకు, భాషాపరమైన సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే కోట్ల మంది భక్తులకు మెరుగైన సేవలందించే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) మరో ముందడుగు వేసింది.
ఇప్పటికే ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ సేవలు అందుబాటులో ఉండగా భక్తుల సందేహాలను తక్షణం నివృత్తి చేసేందుకు, డిజిటల్ సేవలను మరింత దగ్గర చేసేందుకు ఏఐ ఆధారిత 'చాట్బాట్'ను మరో 15 రోజుల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ సహకారం, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (ఏడబ్ల్యూఎస్) క్లౌడ్ వేదికగా ఈ ప్రాజెక్టు త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది.
మానవ వనరుల పరిమితులతో జాప్యం: ప్రస్తుతం టీటీడీ కాల్ సెంటర్లు, ఈమెయిళ్లు, సోషల్ మీడియా ద్వారా భక్తులు పెద్దఎత్తున వినతులు, ప్రశ్నల రూపంలో సంప్రదిస్తున్నారు. దర్శన టికెట్లు, వసతి, రవాణా, రిఫండ్ల వంటి అంశాలపై భక్తులు అడుగుతున్న సందేహాలకు సమాధానం ఇవ్వడంలో మానవ వనరుల పరిమితులతో జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు 24 గంటలూ నిరంతరాయంగా పనిచేసే ఏఐ చాట్బాట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
- సేవలు ఇవే: ఈ ఏఐ ఆధారిత 'చాట్బాట్' ఒకేసారి వేల సంఖ్యలో భక్తులతో సంభాషించగలదు.
- దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం 13 భారతీయ భాషల్లో సేవలు అందించనుంది.
- దర్శన టికెట్ల బుకింగ్ ప్రక్రియలో మార్గనిర్దేశం చేయడంతో పాటు రియల్ టైమ్ సమాచారం అందిస్తుంది.
- టైప్ చేయడమే కాకుండా 'స్పీచ్ టు టెక్ట్స్', 'టెక్ట్స్ టు స్పీచ్' వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి.
నెలకు సుమారు రూ.4 లక్షల చొప్పున: క్లౌడ్ సేవల కోసం నెలకు సుమారు రూ.4 లక్షల చొప్పున, ఏడాదికి పన్నులు మినహాయించి దాదాపు రూ.50 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా. వినియోగాన్ని బట్టి ఆన్లైన్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు చెల్లింపులు జరిపేలా టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది.
