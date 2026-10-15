సామాన్య భక్తులకు వేగంగా శ్రీవారి దర్శనం - క్యూలైన్లలో ప్రవేశించిన మూడున్నర గంటల్లోపే!
TTD Priority To Common Devotees: శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ సులభంగా, వేగంగా వేంకటేశ్వరస్వామి మూలమూర్తి దర్శనం చేయిస్తోంది. రెండు రోజులుగా రోజూ 80 వేల మందికిపైగా అవకాశం ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:02 PM IST
TTD Priority To Common Devotees : శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ సులభంగా, వేగంగా వేంకటేశ్వరస్వామి మూలమూర్తి దర్శనం కల్పించేందుకు టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. రోజుకు 80 వేల మందికిపైగా భక్తులు వస్తున్నప్పటికీ, దర్శన ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేస్తోంది. క్యూలైన్లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకుని వెలుపలకు వచ్చే వరకు మూడున్నర గంటల్లోపే పూర్తవుతోందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్-1లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ) ద్వారా క్యూకాంప్లెక్స్-1, 2ల్లోని కంపార్టుమెంట్లు, సర్వదర్శనం క్యూలైన్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఈ నెల 12న 83,322 మంది, 13న 84,179 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలతోపాటు చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, ఎన్ఆర్ఐలు, ఆర్మీ సిబ్బంది తదితరులకు కల్పించే ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేయడంతో సామాన్య భక్తులకు సులభంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలుగుతోంది. మిగిలిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆన్లైన్లో కరెంట్ బుకింగ్ విధానంలో రోజుకు 800 వరకు శ్రీవాణి టికెట్లను సైతం ఆన్లైన్లో జారీ చేస్తున్నారు.
గరుడ సేవకు వాహనాల నియంత్రణ: మరోవైపు గరుడ సేవ నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అక్టోబర్ 16న తిరుమల కొండపైకి ప్రైవేటు వాహనాలను పూర్తిగా నిషేధించింది. కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతి ఉండదని స్పష్టం చేసింది. సొంత వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులు తిరుపతిలోనే వాటిని పార్కింగ్ చేసి, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో తిరుమలకు చేరుకోవాలని సూచించింది.
అదేవిధంగా భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా తిరుపతి నగరంలో 5 ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ మైదానాలను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. ఆయా ప్రదేశాలకు సులభంగా చేరుకునేందుకు క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ కోడ్లతో కూడిన బ్యానర్లను ప్రధాన కూడళ్లలో ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు తమ వాహన రకానికి అనుగుణంగా క్యూఆర్ కోడ్ను స్మార్ట్ఫోన్తో స్కాన్ చేస్తే పార్కింగ్ ప్రదేశానికి సంబంధించిన రూట్మ్యాప్ కనిపిస్తుంది.
పార్కింగ్ ప్రదేశాలు ఇవే :
- భక్తుల సౌకర్యార్థం వాహనాల రకాన్ని బట్టి వేర్వేరు పార్కింగ్ ప్రదేశాలను కేటాయించారు.
- బాలాజీ లింక్ బస్టాండ్లో ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లకు పార్కింగ్కు అవకాశం కల్పించారు.
- హరేకృష్ణ హరేరామ వినాయకసాగర్ క్వార్టర్స్లో కేవలం కార్లు నిలిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
- నెహ్రూ నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో కూడా కార్ల పార్కింగ్కు స్థలం కేటాయించారు.
- భారతీయ విద్యాభవన్ పాఠశాల మైదానంలోనూ కార్ల నిలిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
- దేవలోక్ పార్కింగ్ మైదానంలో దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులను తీసుకొచ్చే ప్రైవేటు బస్సులను నిలిపేందుకు, అదేవిధంగా ఇతర భారీ వాహనాల పార్కింగ్కు సదుపాయం కల్పించారు.
గరుడ సేవ రోజున ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించడంతోపాటు భక్తులు సురక్షితంగా తిరుమలకు చేరుకునేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భక్తులు ముందుగానే పార్కింగ్ వివరాలను తెలుసుకుని, సూచించిన మార్గాలను అనుసరించాలని టీటీడీ సూచించింది.
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