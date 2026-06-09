తిరుమలలో నిఘా వైఫల్యం - సెల్ఫోన్తో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో ప్రవేశించిన ఓ భక్తుడు
వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని కంపార్ట్మెంట్లోకి సెల్ఫోన్తో ప్రవేశించిన ఓ భక్తుడు - ఆపై ఫోన్తో వీడియోను తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు - అప్రమత్తమై తక్షణమే పోస్టును తొలగించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:59 AM IST
Devotee Carries Mobile in Tirumala Vaikuntam Queue Complex: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నిఘాలో నెలకొన్న వైఫల్యం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల ఒక భక్తుడు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్ట్మెంట్లోకి తన సెల్ఫోన్తో ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత ఫోన్తో వీడియోను తీసిన ఆ వ్యక్తి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశాడు. దేవస్థానంలో సాధారణంగా భక్తులు కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్లకముందే అన్ని రకాలైన తనిఖీలను చేసి సెల్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ప్రధానంగా గుర్తించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవడం మామూలే. అయితే ఆ భక్తుడు తనిఖీలు ఫోన్ తీసుకెళ్లడం గమనించాల్సిన విషయం. దాంతో అధికారులు అప్రమత్తమై తక్షణమే ఆ పోస్టును తొలగించారు. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం ప్రస్తుతం అన్ని కోణాల్లో పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తిరుమలలో మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థ: తిరుమల దేవస్థానంలో ప్రధానంగా మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థను నిరంతరాయంగా, పటిష్ఠంగా అమలు చేస్తున్నామని టీటీడీ సోమవారం తన ప్రకటనలో వెల్లడించింది. వందలాది మంది భద్రతా సిబ్బంది తనిఖీలు, స్కానింగ్ విధుల్లో పాల్గొంటున్నారని, ఏదైనా కారణంతో మొదటి అంచెలో గుర్తించని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఆ తర్వాతి అంచెల్లో గుర్తించి నిర్దేశిత డిపాజిట్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా దేవస్థాన అధికారులు తెలియజేశారు. ఆదివారం ఒక భక్తుడు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ కు మొబైల్ ఫోన్ తీసుకువచ్చినప్పటికీ రెండో అంచెలో ఆ పొరపాటును గుర్తించి మొబైల్ ఫోన్ను అతని వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకొన్నామని దేవస్థానం యాజమాన్యం పేర్కొంది.