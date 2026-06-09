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తిరుమలలో నిఘా వైఫల్యం - సెల్​ఫోన్​తో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్​లో ప్రవేశించిన ఓ భక్తుడు

వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్​లోని కంపార్ట్​మెంట్​లోకి సెల్​ఫోన్​తో ప్రవేశించిన ఓ భక్తుడు - ఆపై ఫోన్​తో వీడియోను తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు - అప్రమత్తమై తక్షణమే పోస్టును తొలగించిన అధికారులు

Devotee Carries Mobile in Tirumala Vaikuntam Queue Complex
Devotee Carries Mobile in Tirumala Vaikuntam Queue Complex (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:59 AM IST

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Devotee Carries Mobile in Tirumala Vaikuntam Queue Complex: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నిఘాలో నెలకొన్న వైఫల్యం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల ఒక భక్తుడు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్ట్​మెంట్​లోకి తన సెల్​ఫోన్​తో ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత ఫోన్​తో వీడియోను తీసిన ఆ వ్యక్తి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశాడు. దేవస్థానంలో సాధారణంగా భక్తులు కంపార్ట్​మెంట్​లోకి వెళ్లకముందే అన్ని రకాలైన తనిఖీలను చేసి సెల్​ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ప్రధానంగా గుర్తించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవడం మామూలే. అయితే ఆ భక్తుడు తనిఖీలు ఫోన్ తీసుకెళ్లడం గమనించాల్సిన విషయం. దాంతో అధికారులు అప్రమత్తమై తక్షణమే ఆ పోస్టును తొలగించారు. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం ప్రస్తుతం అన్ని కోణాల్లో పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

తిరుమలలో మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థ: తిరుమల దేవస్థానంలో ప్రధానంగా మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థను నిరంతరాయంగా, పటిష్ఠంగా అమలు చేస్తున్నామని టీటీడీ సోమవారం తన ప్రకటనలో వెల్లడించింది. వందలాది మంది భద్రతా సిబ్బంది తనిఖీలు, స్కానింగ్ విధుల్లో పాల్గొంటున్నారని, ఏదైనా కారణంతో మొదటి అంచెలో గుర్తించని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఆ తర్వాతి అంచెల్లో గుర్తించి నిర్దేశిత డిపాజిట్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా దేవస్థాన అధికారులు తెలియజేశారు. ఆదివారం ఒక భక్తుడు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ కు మొబైల్ ఫోన్ తీసుకువచ్చినప్పటికీ రెండో అంచెలో ఆ పొరపాటును గుర్తించి మొబైల్ ఫోన్​ను అతని వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకొన్నామని దేవస్థానం యాజమాన్యం పేర్కొంది.

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