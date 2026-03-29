తిరుమల హోటళ్లపై యుద్ధ ప్రభావం - అన్నప్రసాద కేంద్రాలకు పెరిగిన భక్తుల తాకిడి

తిరుమలలో హోటళ్లపై పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం - కమర్షియల్‌ సిలిండర్ల కొరత వల్ల ప్రైవేట్‌ హోటళ్లకు కష్టాలు - సగానికిపైగా మూతపడిన హోటళ్లు, ఫాస్ట్‌ ఫుడ్ సెంటర్లు- భక్తుల ఆకలితీర్చుతున్న అన్నప్రసాద వితరణ కేంద్రాలు

Published : March 29, 2026 at 6:13 PM IST

Tirumala Hotels Facing Gas Crisis : తిరుమల క్షేత్రం! నిత్యం లక్షల్లో వచ్చే భక్తజనం! వారిని ఆకట్టుకునేలా కొండపైనే ప్రైవేట్‌ హోటళ్లు, పాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్లు. నిత్యం కళకళలాడే ప్రైవేట్‌ హోటళ్లు, ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్లు యుద్ధం కారణంగా ఇప్పుడు విలవిలలాడుతున్నాయి. సగానికిపైగా మూతపడ్డాయి. అయినా శ్రీవారి భక్తులు మాత్రం ఆహారానికి ఇబ్బందిపడటం లేదు. టీటీడీ అన్నప్రసాద కేంద్రాలు వారి ఆకలి తీర్చుతున్నాయి. ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా అన్నప్రసాద వితరణకు ఆటంకం లేకుండా టీటీడీ ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది.

పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా కమర్షియల్ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరా తగ్గింది. ఈ నెల 5 నుంచి ఏజెన్సీలు తిరుమలకు గ్యాస్ సరఫరాను 50 శాతానికిపైగా తగ్గించాయి. రోజూ 400 నుంచి 500 వాణిజ్య సిలిండర్లు తిరుమలకు సరఫరా అవుతుంటే యుద్ధం ప్రభావం వల్ల ఆ సంఖ్య 200 నుంచి 250కు పడిపోయింది. గ్యాస్ కొరతతో తిరుమలలోని 150 ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో ఇప్పటికే 40కి పైగా మూతపడ్డాయి. తెరిచి ఉన్న మిగిలిన హోటళ్లు ఉదయం, సాయంత్రం అల్పాహారాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచారు. మరికొన్ని హోటళ్లలో గ్యాస్ ఆదాలో భాగంగా మెనూలో మార్పులు చేశారు. గ్యాస్ ఎక్కువ అవసరమయ్యే పదార్థాలను మెనూ నుంచి తీసేశారు.

ఉచిత అన్నప్రసాద కేంద్రాల వైపు భక్తులు : ప్రైవేట్ హోటళ్లలో కోరుకొన్న ఆహారపదార్థాలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో భక్తుల టీటీడీ ఉచిత అన్నప్రసాద కేంద్రాల వైపు వెళుతున్నారు. తరిగొండ వెంగమాంబ కేంద్రంలో రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. గత ఏడాది మార్చి 16 నుంచి 25వ తేదీ మధ్య పది రోజుల్లో 5 లక్షల 95 వేల మంది మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం చేశారు. ఈ ఏడాది సరిగ్గా ఇదే పది రోజుల్లో ఆ సంఖ్య ఏకంగా 7 లక్షల 41 వేల 340కి చేరింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఒక్క మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం స్వీకరించిన భక్తుల సంఖ్యే ఏకంగా లక్షా 46 వేలకు పైగా పెరిగింది. ఇక అల్పాహారం తీసుకున్న వారి సంఖ్య కూడా లక్షా 32 వేలు దాటింది.

అన్నప్రసాద వితరణకు ఎలాంటి ఢోకా లేదు : ఒకవైపు గ్యాస్ కొరత మరోవైపు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో టీటీడీ అప్రమత్తమైంది. ఎల్పీజీ నిల్వలను ఎప్పటికప్పుడు టీటీడీ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ, వకుళమాత, శ్రీఅక్షయ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీకి ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు చేపట్టారు. టీటీడీకి నిరంతరాయంగా ఎల్పీజీ సరఫరా చేయాలని IOCLకు విజ్ఞప్తి చేయగా వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రస్తుతం గ్యాస్ సరఫరా యథావిధిగా కొనసాగుతుండటంతో ఎంత మంది భక్తులు వచ్చినా అన్నప్రసాద వితరణకు ఎలాంటి ఢోకా లేదని టీటీడీ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

