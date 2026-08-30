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తిరుపతిలోనేకాదు కడప జిల్లాలోనూ ‘భూమన’ భూదందా! - కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో శిలాఫలకాలు

తిరుపతిలోనేకాదు కడప జిల్లాలోనూ ప్రభుత్వ భూముల్ని చెరబట్టిన భూమన కరుణాకర్​రెడ్డి - నిబంధనలకు విరుద్ధంగా స్వగ్రామంలో దాదాపు 50 ఎకరాలు స్వాధీనం

YSRCP Leader Bhumana Karunakar Reddy Land Grabbing
వైఎస్సార్సీపీ నేత భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 7:18 AM IST

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YSRCP Leader Bhumana Karunakar Reddy Land Grabbing : తిరుపతిలోనేకాదు కడప జిల్లాలోనూ వైఎస్సార్సీపీ నేత భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి కుటుంబం ప్రభుత్వ భూముల్ని చెరబట్టింది. భూమన స్వగ్రామంలో దాదాపు 50 ఎకరాలను కరుణాకర్‌రెడ్డి కుటుంబ సభ్యుల పేరిట నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆన్‌లైన్‌ చేసుకున్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే పనిలో ఉన్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేత, టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్‌ భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి స్వగ్రామమైన కడప జిల్లా నందలూరు మండలం ఈదరపల్లెలో ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాకు గురవడం ఇప్పుడు దుమారం రేపుతోంది. వివిధ సర్వే నంబర్ల పరిధిలో 50 ఎకరాలు భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ భూముల్లో భూమన కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో శిలాఫలకాలున్నాయి.

నకిలీ వెబ్ ల్యాండ్ రికార్డులు: భూమన శంకర్‌రెడ్డి, భూమన రాజారామిరెడ్డి, భూమన రవికుమార్‌రెడ్డి, భూమన శశికళ పేర్లతో ఆన్‌లైన్‌లో నమోదైనట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. వీరిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులున్నారు. అయితే ఈ భూముల వివరాలేవీ అసైన్‌మెంట్ కమిటీ రికార్డుల్లో నమోదు కాలేదు. డీకేటీ పట్టాలు కూడా కావు. కానీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నకిలీ వెబ్ ల్యాండ్ రికార్డులు సృష్టించినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. ఎవరి ఆదేశాలతో వాటిని నమోదు చేశారనే కోణంలో రెవెన్యూ అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. అక్రమంగా ఆన్‌లైన్ చేసుకున్న భూమిలో కంచె కూడా వేసుకున్నారు. పక్కనున్న మరికొంత ప్రభుత్వ భూమినీ ఆక్రమించుకుని చుట్టూ కంచె వేశారు.

కంచెలు తొలగించి ఆయా భూములు స్వాధీనం: ఈ వ్యవహారంపై కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. అక్రమంగా వెబ్‌ల్యాండ్‌లో భూమి నమోదుకు సహకరించిన సిబ్బందిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఆక్రమణలను నిర్ధారించిన అధికారులు కంచెలు తొలగించి ఆయా భూములను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ కోట్లలో ఉంటుందని తెలిపారు.

ఆక్రమణకు గురైన భూముల్లో గతంలో ఉపాధి హామీ పనులు కూడా జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రభుత్వ భూములు ఇతరుల ఆధీనంలో ఉన్న సమయంలో అక్కడ ఉపాధి పనులు ఎలా చేపట్టారు? అసలు ఎవరు ప్రతిపాదించారు? వాటికి సంబంధించిన మస్టర్లు, బిల్లులు ఎవరి పేర్లతో నమోదయ్యాయో అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. భూమనపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని టీడీపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి ఆక్రమణలపై ప్రభుత్వం చర్యలు - భూములు స్వాధీనం

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