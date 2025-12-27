ETV Bharat / state

పది రోజులూ పవిత్రమైనవే - వారికి రెండు గంటల్లోనే దర్శనం: టీటీడీ ఈవో

30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు వైకుంఠద్వార దర్శనాలు - టోకెన్లు ఉన్నవారు సమయానికి వస్తే రెండు గంటల్లోనే దర్శనం - ముందే వస్తే నిరీక్షించాల్సిందే

Published : December 27, 2025 at 10:56 AM IST

TTD EO About Vaikunta Dwara Darshan : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈనెల 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు జరగనున్న వైకుంఠద్వార దర్శనాలకు పూర్తిస్థాయిలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ తెలిపారు. వేదపండితులు, పురాణాల ప్రస్తావన మేరకు ఈ పది రోజులు కూడా పవిత్రమైనవే, వాటిలో ఏరోజు స్వామివారిని దర్శించుకున్నా ఒకే రకమైన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది అని సింఘాల్‌ అన్నారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై శుక్రవారం ఈవో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.

మూడు ప్రవేశ మార్గాలు సిద్ధం : వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం మొదటిసారి ఈ-డిప్‌ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు. మొదటి మూడు రోజుల దర్శనాలకుగాను దేశవ్యాప్తంగా 1,89,000 మంది భక్తులకు పూర్తి పారదర్శక విధానంలో టోకెన్లు జారీ చేశామని తెలిపారు. టోకెన్లు పొందినవారు నిర్దేశిత సమయంలోపు తిరుమలకు చేరుకుంటే రెండు గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనాన్ని పూర్తిగా చేయిస్తామని సింఘాల్‌ అన్నారు. ఈ మేరకు మూడు ప్రవేశమార్గాలను కూడా సిద్ధం చేశామన్నారు.

కేటాయించిన సమయానికి వచ్చే భక్తులకు క్యూలైన్‌కు దగ్గరగా ఉన్న ప్రవేశమార్గం ద్వారా లోపలికి పంపుతామని వెల్లడించారు. సమయాని కంటే ముందుగా వచ్చేవారిని మరో రెండు ప్రవేశమార్గాల గుండా క్యూలైన్‌లోకి తీసుకుని వారికి కేటాయించిన సమయంలోనే దర్శనానికి పంపే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఏకాదశికి ముందు 29వ తేదీన మాత్రం పరిమిత సంఖ్యలో టికెట్లు జారీ చేసి, వారికి అదేరోజు దర్శనాలు ముగిసేలా చూస్తామని సింఘాల్​ అన్నారు.

ప్రతి రెండు గంటలకు రద్దీ సమాచారం : జనవరి 2 - 8వ తేదీ వరకు రోజుకు 15000 చొప్పున ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శన టికెట్లు, 1500 శ్రీవాణి టికెట్లు ఇప్పటికే జారీ చేశామని ఈవో వెల్లడించారు. మరో 3,60,000 మంది సర్శదర్శనానికి కూడా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని చెప్పారు. ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి రద్దీపై ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం ద్వారా కచ్చితమైన సమాచారాన్ని వెల్లడిస్తామన్నారు. దీంతో సర్వదర్శన భక్తులు రద్దీ తక్కువ ఉన్న సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు రావొచ్చన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు ఇబ్బందిపడకుండా ఉంటారని సింఘాల్ అన్నారు.

ఆఫ్‌లైన్‌, ఆన్‌లైన్​లో కలిపి 7,70,000 మందికి పది రోజుల్లో శ్రీవారి దర్శనం కల్పించనున్నామని ఈవో వెల్లడించారు. దాదాపు 6,60,000 మంది వరకు గత మూడేళ్లలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారని అన్నారు. 182 గంటల్లో 164 గంటలు సామాన్యభక్తులకే కేటాయించామని తెలిపారు. మిగిలిన సమయం మాత్రమే వీఐపీలు, వీవీఐపీలకు కేటాయించామన్నారు. ఈ పది రోజుల్లో ప్రివిలేజ్‌ దర్శనాలు, బ్రేక్‌ దర్శనాలను మాత్రం పూర్తిగా రద్దు చేశామని చెప్పారు. నేరుగా వచ్చే ప్రముఖులకే దర్శనం ఉంటుందన్నారు.

16 రకాల వంటకాలు : మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ కేంద్రంలో ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు అందిస్తామని ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ తెలిపారు. దాదాపు 16 రకాల అన్నప్రసాదాలు, పానీయాలు సిద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పారు. వసతికి సంబంధించి ముందస్తు ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే పూర్తి చేశామన్నారు. తిరుమలలో భద్రత నిమిత్తం పోలీసు విభాగం నుంచి 2400, టీటీడీ విజిలెన్స్‌ నుంచి 1100 మంది సిబ్బందిని నియమించామని వెల్లడించారు. దర్శన ఏర్పాట్లపై ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృతంగా తెలియజేయనున్నామని తెలిపారు. టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఆరు లక్షల మంది శ్రీవారి సేవకుల సాయంతో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తామని ఈవో పేర్కొన్నారు.

"ఈనెల 30వ తేదీ నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు జరగనున్న వైకుంఠద్వార దర్శనాలకు పూర్తిస్థాయిలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ఈ పది రోజుల్లో ఏరోజు స్వామివారిని దర్శించుకున్నా ఒకే రకమైన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం మొదటిసారిగా ఈ-డిప్‌ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చాం. టోకెన్లు పొందినవారు నిర్దేశిత సమయంలోపు తిరుమలకు చేరుకోవాలి. జనవరి 2-8వ తేదీ వరకు రోజుకు 15000 చొప్పున ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శన టికెట్లు, 1500 శ్రీవాణి టికెట్లు ఇప్పటికే జారీ చేశాం. మరో 3,60,000 మంది సర్శదర్శనానికి కూడా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. ఈ పది రోజుల్లో ప్రివిలేజ్‌ దర్శనాలు, బ్రేక్‌ దర్శనాలను మాత్రం పూర్తిగా రద్దు చేశాం. తిరుమలలో భద్రత నిమిత్తం పోలీసు విభాగం నుంచి 2400, టీటీడీ విజిలెన్స్‌ నుంచి 1100 మంది సిబ్బందిని నియమించాం. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తాం" - అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌, టీటీడీ ఈవో

