శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో వారికే ప్రాధాన్యం
మొత్తం 182 గంటల దర్శన సమయంలో 164.15 గంటలు సామాన్యులకే కేటాయించినట్లు తెలిపిన ఈవో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 10:55 AM IST
TTD EO Anil Kumar Singhal about Tirumala Vaikunta Dwara Darshanam : తిరుమలలో శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థావం ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు. శుక్రవారం స్థానిక అన్నమయ్య భవనంలో జరిగిన డయల్ టీటీడీ ఈవో కార్యక్రమంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల ఏర్పాట్లను భక్తులకు ఆయన వివరించారు. ఈ క్రమంలో ఆయమ మాట్లాడుతూ ఈనెల 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు పది రోజులపాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పిస్తున్నట్లు పురనరుద్ఘాటించారు. మొత్తం 182 గంటల దర్శన సమయంలో 164.15 గంటలు సామాన్యులకే కేటాయించినట్లు స్పష్టం చేశారు. పది రోజుల్లో 7.70 లక్షల మంది దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
'ఈనెల 30, 31, జనవరి 1వ తేదీలకు ఈ-డిప్ ద్వారా 1.70 లక్షల మందికి ఇప్పటికే టోకెన్లు కేటాయించాం. మొదటి మూడు రోజులపాటు సర్వదర్శనం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.300 టికెట్), శ్రీవాణి టికెట్ల జారీని రద్దుచేశాం. జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2 ద్వారా భక్తులకు సర్వదర్శనం కల్పిస్తాం. ఆ పది రోజుల పాటు తిరుపతిలో ఆఫ్లైన్లో జారీచేసే సర్వదర్శనం టోకెన్లు, ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు రద్దుచేశాం. ప్రముఖులు స్వయంగా వస్తే, దర్శనం కల్పిస్తాం.' - అనిల్కుమార్ సింఘాల్, టీటీడీ ఈవో
దాతలకు సంబంధించిన టికెట్లు శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయగా, బుక్ చేసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. జనవరి 6, 7, 8 తేదీల్లో తిరుపతి స్థానికుల దర్శించుకోవచ్చని తెలిపారు. వారు ఈ నెల 10న ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చని ఈవో వివరించారు. సమావేశంలో అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, సీఈ సత్యనారాయణ, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
'ఈ-డిప్లో రాకపోతే నిరాశ వద్దు సర్వదర్శనానికి రండి' : ఈ-డిప్లో టోకెన్లు రాని భక్తులు నిరాశ చెందకుండా జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు ఏ టోకెనూ లేకుండా నేరుగా సర్వదర్శనానికి రావొచ్చని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సూచించింది. సుమారు 6 లక్షల మంది శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా ఆయా గ్రామాల పరిధిలోని భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార సర్వదర్శనానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించాలని ఎస్ఎంఎస్లు పంపినట్లు తెలిసింది.
ఆ టికెట్లకు విశేష స్పందన : జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు శ్రీవాణి, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను శుక్రవారం విడుదల చేయగా భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను రోజుకు 1,500 చొప్పున 10,500 టికెట్లను ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయగా.. గంటా పది నిమిషాల్లోనే మొత్తం బుక్ అయ్యాయి. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి రోజుకు 15,000 చొప్పున 1,05,000 టికెట్లను మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయగా 21 నిమిషాల్లోనే కొనుగోలు చేశారు.
