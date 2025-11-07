ETV Bharat / state

డిసెంబర్ 30 నుంచి తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టీటీడీ ఈవో

తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో నవంబరు 17 నుంచి 25వ తేదీ వరకు వైభవంగా కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు - భక్తుల సూచనల మేరకు శ్రీవారి దర్శనాలకు టోకెన్ల జారీ విధానంపై నివేదిక

TTD EO About Angapradakshinam Tokens in Tirumala
TTD EO About Angapradakshinam Tokens in Tirumala (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
TTD EO About Angapradakshinam Tokens in Tirumala : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అంగ ప్రదక్షిణ చేసే భక్తులకు టోకెన్ల కేటాయింపు విధానంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మార్పులు చేసింది. ప్రస్తుతం రోజుకు 750 చొప్పున ఆన్‌లైన్‌ డిప్‌ విధానంలో జారీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల అమల్లోకి వచ్చిన ఈ విధానాన్ని రద్దు చేసి ముందువచ్చిన వారికి ముందు పద్ధతిలో టోకెన్లు కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. ఇకపై 3 నెలల ముందుగానే ఆన్‌లైన్‌లో విడుదలవుతాయని, మార్పును గమనించి బుక్‌ చేసుకోవాల్సిందిగా భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సూచించింది.

వైభవంగా కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు : తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల విజ్ఞప్తి మేరకు అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల జారీని డిప్‌ విధానం నుంచి మార్చినట్లు ఈవో అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌ తెలిపారు. ముందు వచ్చిన వారికి ముందు ప్రాతిపదికన వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి ఆన్‌లైన్‌ కోటా విడుదల చేయనున్నట్లు చెప్పారు. తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవనంలో ఈ రోజు (శుక్రవారం) నిర్వహించిన డయల్‌ యువర్‌ ఈవో కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు.

తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో నవంబరు 17 నుంచి 25వ తేదీ వరకు కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. భక్తుల సూచనల మేరకు శ్రీవారి దర్శనాలకు సంబంధించి శ్రీవాణి, ఇతర దర్శన టోకెన్లు జారీ చేసే విధానంపై పరిశీలించి నివేదిక సమర్పించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పారు. కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని వివరించారు

శ్రీవాణి ట్రస్టు నిధులతో 5 వేల భజన మందిరాలు : తిరుమలలో డిసెంబర్ 30 నుంచి 2026 జనవరి 8వ తేదీ వరకు శ్రీవారి భ‌క్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇందుకోసం ఆఫ్‌లైన్‌, ఆన్ లైన్ టోకెన్ల జారీ విధి విధానాలు త్వరలో తెలియజేస్తామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని వెనకబడిన ప్రాంతాల్లో రూ.750 కోట్ల శ్రీవాణి ట్రస్టు నిధులతో 5 వేల భజన మందిరాలు నిర్మిస్తామని ఈవో అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌ స్పష్టం చేశారు.

భక్తుల రద్దీకి తగ్గట్లుగా అన్నప్రసాదాలు : తిరుమల అటవీ ప్రాంతంలో రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడేందుకు, పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేందుకు తిరుమల తిరుపకి దేవస్థానం బోర్డు నిర్ణయించింది. టీటీడీ ఆలయాల్లోని ఆయా ప్రాంతాల్లో భక్తుల రద్దీకి తగ్గట్లుగా అన్నప్రసాదాలు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆలయ ప్రాకారము, కల్యాణోత్సవ మండపం, రాజగోపురం తదితర అభివృద్ధి పనులు ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయని అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌ తెలిపారు.

TAGGED:

ANGAPRADAKSHINAM TOKENS IN TTD
VAIKUNTA DWARA DARSHAN TIRUMALA
TTD NEWS UPDATES
TIRUMALA KARTHIKA BRAHMOTSAVAM 2025
TTD EO SPEECH IN TIRUMALA

