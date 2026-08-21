ETV Bharat / state

తిరుమలలో ఇక వన్యప్రాణుల భయమొద్దు - భక్తుల భద్రత కోసం రంగంలోకి 'రోబో డాగ్'

తిరుమల అటవీ ప్రాంతంలో వన్యప్రాణుల కదలికల గుర్తింపు - ప్రయోగాత్మకంగా నాలుగు కాళ్ల 'రోబో డాగ్' వినియోగం - కారు చీకటి, దట్టమైన పొగమంచులోనూ పసిగట్టే టెక్నాలజీ

TTD Robot Dog Tirumala
TTD Robot Dog Tirumala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD Robot Dog Tirumala : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం కాలినడకన వచ్చే భక్తుల భద్రతపై టీటీడీ మరింత దృష్టి సారించింది. అటవీ ప్రాంతంలో వన్యప్రాణుల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టేందుకు సరికొత్త సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పనిచేసే నాలుగు కాళ్ల 'రోబో డాగ్‌'ను ప్రయోగాత్మకంగా రంగంలోకి దించింది.

రోబో పనితీరును పరిశీలించిన అధికారులు : మనుషులు వెళ్లడానికి ఇబ్బందిగా ఉండే కొండకోనల్లో ఈ రోబో సునాయాసంగా తిరుగుతుంది. చెన్నైకి చెందిన ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ ఈ రోబో డాగ్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. తిరుమలలోని పద్మావతి అతిథి గృహం వద్ద ఈ ఆధునిక రోబో పనితీరును టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, ఇతర అధికారులు పరిశీలించారు. రోబో పనితీరు అద్భుతంగా ఉందని వారు కితాబిచ్చారు.

భక్తుల భద్రత కోసం రంగంలోకి 'రోబో డాగ్' - వన్యప్రాణుల కదలికలపై టీటీడీ డేగకన్ను (ETV Bharat)

చీకటిలోనూ పక్కాగా గుర్తింపు : అలిపిరి-తిరుమల నడక మార్గానికి అనుకుని ఉన్న అటవీ ప్రాంతాల్లో చిరుతలు, ఇతర క్రూర జంతువుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రోబో డాగ్‌ కారు చీకటిలో, దట్టమైన పొగమంచు లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సైతం వన్యప్రాణుల కదలికలను కచ్చితంగా గుర్తిస్తుంది. మెట్లు, రాళ్లు, గుట్టలు ఉన్న దారుల్లో ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చాలా సులభంగా పయనించగలదు.

అలర్ట్‌ సిస్టమ్ : భక్తులు రాకపోకలు సాగించే ప్రాంతం వైపు జంతువులు వస్తే, ఈ రోబో వెంటనే యాక్టివ్ అవుతుంది. కంట్రోల్‌ రూమ్‌తో పాటు పెట్రోలింగ్‌ సిబ్బందికి జియో ట్యాగ్‌తో కూడిన అలర్ట్‌ పంపుతుంది. లైవ్‌ వీడియో, థర్మల్‌ ఫీడ్‌ ద్వారా అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న సౌండ్‌, లైట్‌ యూనిట్లను ఉపయోగించి, జంతువులను తాకకుండానే తిరిగి అడవిలోకి మళ్లించేలా దీన్ని డిజైన్ చేశారు.

బ్రహ్మోత్సవాల్లో పూర్తిస్థాయి వినియోగం : ఈ ఆధునిక రోబో డాగ్‌ విలువ ఒక్కొక్కటి సుమారు రూ. 20 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల వరకు ఉంటుందని అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఒక రోబోను 20 రోజుల పాటు ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే, వచ్చే నెలలో జరగనున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అటవీ ప్రాంతంలో భక్తుల భద్రత కోసం దీన్ని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించబోతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఇండియన్​ ఆర్మీలోకి రోబోలు - ఇవి బాంబులకు బెదరవు, బుల్లెట్లకు భయపడవు!

విశాఖ రైల్వే స్టేషన్‌లో ‘హ్యూమనాయిడ్‌ రోబో’ - ఏఎస్‌సీ అర్జున్‌ ప్రత్యేకతలు ఇవీ!

TAGGED:

ROBOS IN TIRUMALA HILLS
TTD ROBOT DOG
TIRUMALA ROBOT DOG
ROBOT DOG IN TIRUMALA
TTD ROBOT DOG TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.