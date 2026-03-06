ETV Bharat / state

ఒంటిమిట్ట బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - స్వామివారి కల్యాణానికి లక్ష మంది భక్తులు!

ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ‌ రామ‌ స్వామి బ్ర‌హ్మోత్స‌వాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన టీటీడీ - బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు - ఒంటిమిట్ట టీటీడీ అతిథి గృహంలో సమీక్షలు

TTD on Vontimitta Brahmotsavam 2026
Published : March 6, 2026 at 3:02 PM IST

Published : March 6, 2026 at 3:02 PM IST

TTD on Vontimitta Brahmotsavam 2026 : కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ‌ రామ‌ స్వామి బ్ర‌హ్మోత్స‌వాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణపై గురువారం సాయంత్రం ఒంటిమిట్ట టీటీడీ అతిథి గృహంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి, టీటీడీ జెఈఓ వీర బ్రహ్మం, ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్​లు సమీక్ష నిర్వహించారు. మార్చి 26న అంకురార్పణ, మార్చి 27న శ్రీరామనవమి పర్వదినాన ధ్వజారోహణముతో ప్రారంభమయ్యే బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నారు.

అందులో భాగంగా టీటీడీ అధికారులు కోదండరామ స్వామి వారి ఆలయం, కళ్యాణ వేదికల వద్ద జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను సంబంధిత అంశాలను జిల్లా కలెక్టర్​కి టీటీడీ జేఈఓ వివరించారు. ఏప్రిల్ 1న రాముల వారి కల్యాణోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా సమర్పణ నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు, భక్తుల రద్దీ నిర్వహణ, గ్యాలరీల నిర్వహణకు ప్రత్యేక అధికారుల నిర్వహణపై సమీక్షించారు. అలాగే మెడికల్ సదుపాయాలు, భక్తులకు ఓఆర్​ఎస్ ప్యాకెట్లు పంపిణీ, అంబులెన్స్ వాహనం ఏర్పాట్లు, పార్కింగ్ ప్రదేశాల నిర్ణయం, ఆలయం చుట్టూ వాహన సేవల నిమిత్తం రోడ్డు మరమ్మతులు చేయాలని సమీక్షలో నిర్ణయించారు.

ఒంటిమిట్ట బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - స్వామివారి కల్యాణానికి లక్ష మంది భక్తులు! (ETV Bharat)

శాఖల వారీగా సమీక్షలు : హెలిప్యాడ్, కడప టౌన్ నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు, మీడియా కవరేజ్ నిమిత్తం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఏర్పాటు, టీటీడీ అన్నదానం-గ్యాలరీలలో పంపిణీ, పానకం, నిరంతర విద్యుత్తు సరఫరా, పుష్పాలంకరణ, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తదితర అంశాలపై శాఖల వారీగా టీటీడీ అధికారులు జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈసారి స్వామివారి కల్యాణానికి లక్ష మంది భక్తులు వస్తారని అంచనాలతో ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పుడు కలెక్టర్ తెలిపారు.

వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల బుక్‌లెట్‌ విడుదల : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల బుక్‌లెట్‌ను ఈవో ఎం. ర‌విచంద్రతో కలిసి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు కొద్దిరోజుల కిందటే ఆవిష్కరించారు. మార్చి 27 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వ‌ర‌కు ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోందండ‌రామాల‌య బ్రహ్మోత్సవాలు ఘ‌నంగా నిర్వహించ‌నున్నట్లు బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు. ఏప్రిల్ 1న రాష్ట్ర పండుగ‌గా శ్రీ సీతారాముల క‌ల్యాణాన్ని టీటీడీ అంగ‌రంగ‌ వైభ‌వంగా నిర్వహించ‌నున్నట్లు చెప్పారు. భ‌క్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాల‌ని కోరారు.

