సెక్యూరిటీ, విజిలెన్స్ గార్డు నియామకాల్లో మార్పులు చేయలేదు: టీటీడీ
TTD Security and Guard Vigilance: తిరుమలలో విజిలెన్స్ విభాగం సెక్యూరిటీ, విజిలెన్స్ గార్డు పోస్టుల ప్రత్యక్ష నియామకాల్లో మార్పులు చేయలేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:40 PM IST
తిరుమలలో విజిలెన్స్ విభాగం సెక్యూరిటీ, విజిలెన్స్ గార్డు పోస్టుల ప్రత్యక్ష నియామక నిబంధనల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) స్పష్టం చేసింది. మాజీ సైనికులు, పౌరుల మధ్య అమలులో ఉన్న 1:2 నిష్పత్తి యథాతథంగా కొనసాగుతుందని తెలిపింది. ఇందుకుగానూ టీటీడీ సాధికార మండలి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలియజేస్తూ టీటీడీ ఓ ప్రకటన జారీ చేసింది. నిష్పత్తిని మార్చడం లేదా కొత్త నియామక విధానం తీసుకురావాలనే ప్రతిపాదన ఇంకా పరిశీలనలోనే ఉందని పేర్కొంది. దానిపై ఇంతవరకు ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని టీటీడీ వెల్లడించింది.
తిరుమల, తిరుపతిలోని ఆలయాలు, భక్తుల రద్దీ ప్రాంతాలు, టీటీడీ అనుబంధ సంస్థల్లో భద్రతను పర్యవేక్షించే విజిలెన్స్ విభాగంలో ఈ గార్డుల పాత్ర అత్యంత కీలకం. గతంలో అమలులో ఉన్న పాత నియామక నిబంధనలు, ఎంపిక విధానమే ప్రస్తుతం కూడా కొనసాగుతోందని టీటీడీ తేల్చి చెప్పింది. నియామక నిబంధనలు మారాయంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను, వదంతులను ఎవరూ నమ్మవద్దని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ అంశంలో అభ్యర్థులు ఎలాంటి అపోహలకు లోనుకావద్దని సూచించింది.
భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలు: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో డిసెంబరు 13న స్థానిక అన్నమాచార్య కళామందిరంలో విద్యార్థులకు భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ పోటీల్లో టీటీడీ విద్యాసంస్థలతో పాటు జిల్లాలోని ఇతర పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా పాల్గొనవచ్చు. రెండు విభాగాల్లో నిర్వహించనున్న ఈ పోటీల్లో 6 నుంచి 9వ తరగతి విద్యార్థులకు భగవద్గీతలోని ఆరో అధ్యాయం ధ్యానయోగంపై, 10వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు 18వ అధ్యాయంలోని మోక్షసన్యాస యోగంపై పోటీలు ఉంటాయి.
ఆసక్తి గల విద్యార్థులు నేరుగా పోటీలు హాజరుకావచ్చు. పాఠశాలల యాజమాన్యాలు తమ విద్యార్థులకు ప్రాథమిక పోటీలు నిర్వహించి, ఒక్కో విభాగంలో ప్రతిభ కనబరిచిన ఐదుగురి వివరాలను డిసెంబరు 5వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల లోపు అన్నమాచార్య కళామందిరంలోని ప్రోగ్రాం అసిస్టెంట్కు లేదా హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్ కార్యాలయానికి తెలియజేయాలి. వివరాలను hdpp.prints@gmail.com మెయిల్కు కూడా పంపవచ్చు. గీతా జయంతిని పురస్కరించుకుని డిసెంబరు 20న అన్నమాచార్య కళామందిరంలో విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేయనున్నారు. మరిన్ని వివరాలకు 96766 15643, 85000 49345 నంబర్లలో సంప్రదించాలని నిర్వాహకులు సూచించారు.
ఎస్వీ అన్నప్రసాద ట్రస్టు - రూ.3000 కోట్ల మార్క్ దాటిన విరాళాలు
తిరుపతి రీజియన్ - పరిశ్రమలు, ఉద్యాన కేంద్రంగా రూ.9 లక్షల కోట్లకుపైగా పెట్టుబడులు