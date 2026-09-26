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300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లపై టీటీడీ వివరణ - అసత్య ప్రచారం నమ్మవద్దని విజ్ఞప్తి

శ్రీవారి 300 రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌పై వ్యక్తమవుతున్న సందేహాలకు టీటీడీ వివరణ ఇచ్చింది.

300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లపై టీటీడీ వివరణ
300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లపై టీటీడీ వివరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:16 PM IST

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TTD 300 Rupees Special Darshan Tickets : శ్రీవారి 300 రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌పై వ్యక్తమవుతున్న సందేహాలకు టీటీడీ వివరణ ఇచ్చింది. అధిక డిమాండ్ ఉన్న బుకింగ్ సమయంలో 6 లక్షల మంది వరకు టికెట్ల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని ఒక్కో యూజర్ సగటున నలుగురు కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రయత్నిస్తే సుమారు 24 లక్షల టికెట్లకు డిమాండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అయితే అందుబాటులో ఉన్న కోటా 2 లక్షల 69 వేల టికెట్లు మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది.

అత్యంత తక్కువ సమయంలోనే : కోటాతో పోలిస్తే డిమాండ్ దాదాపు 9 రెట్లు అధికంగా ఉంటుందని టీటీడీ వివరించింది. ఈ కారణంగా లక్షలాది మంది ఒకే సమయంలో ఒకే స్లాట్ కోసం ప్రయత్నించడంతో టికెట్లు అత్యంత తక్కువ సమయంలోనే పూర్తవుతాయని వివరించింది. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, శ్రీ కల్యాణ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయాల దర్శన, సేవా కోటాలను కూడా ఇదే ఆన్‌లైన్ విధానం ద్వారా విడుదల చేస్తున్నామని అక్కడ డిమాండ్ తక్కువగా ఉండటంతో బుకింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా కొనసాగుతోందని తెలిపింది.

అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దు : భారీ డిమాండ్ ఉన్న సమయంలో ప్రతి బుకింగ్ ప్రయత్నం విజయవంతం కావడం సాధ్యం కాదని, ఒక ప్రయత్నంలో టికెట్ లభించకపోవడాన్ని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని వ్యవస్థలో సాంకేతిక వైఫల్యం లేదా లోపం ఉందని భావించవద్దని టీటీడీ భక్తులను కోరింది. భక్తులకు ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ సేవలను సురక్షితంగా, పారదర్శకంగా, సాంకేతికంగా సమర్థవంతంగా అందించేందుకు టీటీడీ నిరంతరం అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపడుతోందని తెలిపింది. టీటీడీపై సోషియల్ మీడియాలో జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని ఈ సందర్భంగా భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

అధిక భారం పడకుండా : ఒకేసారి భారీ సంఖ్యలో అభ్యర్థనలు వచ్చినప్పుడు బ్యాక్​ఎండ్​ సిస్టమ్​పై అధిక భారం పడకుండా, మొత్తం వ్యవస్థ స్థిరత్వాన్ని కాపాడేందుకు వర్చువల్​ క్యూ ఉపయోగిస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. వర్చువల్​ క్యూ భక్తులకు టికెట్లు నిరాకరించేందుకు ఉద్దేశించినది కాదని, అధిక ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించే సాంకేతిక విధానమని స్పష్టం చేసింది. అలాగే స్లాట్​ అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి సందేశాలు అధిక డిమాండ్ కారణంగా అందుబాటులో ఉన్న టికెట్లు తక్కువ సమయంలో పూర్తవడం వల్ల కూడా రావచ్చని, దీనిని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని సాంకేతిక వైఫల్యంగా నిర్ధరించడం సరికాదని పేర్కొంది.

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