జూబ్లీహిల్స్ వేంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు - షెడ్యూల్ ఇదే
జూబ్లీహిల్స్ శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ నెల 17 నుంచి 25 వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు - 8 రోజులపాటు జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు - గోడ పత్రికలను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ చైర్మన్ బీ.ఆర్ నాయుడు
Published : February 7, 2026 at 5:49 PM IST
Annual Brahmotsavam Of Venkateswara Temple in Jubilee Hills Of Hyderabad : హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల గోడ పత్రికలను టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఆవిష్కరించారు. ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి 25వ తేదీ వరకు జరుగనున్న నేపథ్యంలో బీ.ఆర్ నాయుడు గోడ పత్రికలను, ఆహ్వాన పత్రికలను శనివారం జూబ్లీహిల్స్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ జూబ్లీహిల్స్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందస్తుగా అంచనా వేసి ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించినట్టు తెలిపారు. భక్తులను ఆకట్టుకునేలా విద్యుత్, పుష్పాలంకరణలు చేపట్టాలని కోరారు. చలువ పందిళ్లు, క్యూ లైన్లు, తాగునీరు, అన్నప్రసాదాలు, పటిష్ట సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను టీటీడీ ఛైర్మన్ B.R నాయుడు పరిశీలించారు. హిందువులంతా ఉత్సవాల్లో పాల్గొని, స్వామిని దర్శించుకుని పునీతులు కావాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జూబ్లీహిల్స్ ఎస్వీ ఆలయ ఎల్ఏసీ ప్రెసిడెంట్ ఏ.వి రెడ్డి, ఏఈవో రమేశ్, టెంపుల్ ఇన్పెక్టర్స్ నిరంజన్, శ్రీ హరికృష్ణ, పలువురు అధికారులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
ఫిబ్రవరి 10న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం : ఈ సందర్భంగా తెల్లవారుజామున స్వామివారిని మేల్కొలిపి ఆగమోక్తంగా కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి 10.30 గంటల వరకు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం చేస్తారు. ఇందులో ఆలయ ప్రాంగణం, గోడలు, పైకప్పు, పూజాసామగ్రి తదితర అన్ని వస్తువులను నీటితో శుద్ధి చేస్తారు. అనంతరం సుగంధ ద్రవ్యాలు కలగలిపిన పవిత్రజలాన్ని ఆలయం అంతటా ప్రోక్షణం చేపడుతారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సర్వదర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తారు. ఉదయం 8 నుండి 9 గంటల వరకు, రాత్రి 7 నుండి 8 గంటల వరకు వాహనసేవలు నిర్వహిస్తారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాహనసేవల వివరాలు :
తేదీ : 17-02-2026
ఉదయం – ధ్వజారోహణం ( మేష లగ్నం – ఉ. 10.30 – 11.00 గంటల వరకు)
రాత్రి – పెద్దశేష వాహనం
తేదీ : 18-02-2026
ఉదయం – చిన్నశేష వాహనం
రాత్రి – హంస వాహనం
తేదీ : 19-02-2026
ఉదయం – సింహ వాహనం
రాత్రి – ముత్యపుపందిరి వాహనం
తేదీ : 20-02-2026
ఉదయం – కల్పవృక్ష వాహనం
రాత్రి – సర్వభూపాల వాహనం
తేదీ : 21-02-2026
ఉదయం – పల్లకీ ఉత్సవం(మోహినీ అవతారం)
రాత్రి – గరుడ వాహనం (రాత్రి 07.00 గం.ల నుండి 09.00 గం.ల వరకు)
తేదీ : 22-02-2026
ఉదయం – హనుమంత వాహనం
రాత్రి – గజ వాహనం
తేదీ : 23-02-2026
ఉదయం – సూర్యప్రభ వాహనం
రాత్రి – చంద్రప్రభ వాహనం
తేదీ : 24-02-2026
ఉదయం – రథోత్సవం
రాత్రి – అశ్వవాహనం
తేదీ : 25-02-2026
ఉదయం – చక్రస్నానం(ఉ. 08.00 నుండి 10.00 గంటల వరకు)
రాత్రి – ధ్వజావరోహణం( సా. 6 నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు)
తేదీ : 26.02.2026
మధ్యాహ్నం 03.00 గంటలకు పుష్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తారు.
ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా టీటీడీ హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజూ వాహనసేవల ముందు కోలాటాలు, భజన కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు అన్నమయ్య సంకీర్తనలను ఆలపించనున్నారు.
