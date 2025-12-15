ETV Bharat / state

వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు: టీటీడీ ఛైర్మన్‌

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు - గత సంఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్న టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు

Published : December 15, 2025 at 3:59 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 4:17 PM IST

TTD Chairman BR Naidu Press meet : తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్‌ నాయుడు అన్నారు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు. డిసెంబర్‌ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఉంటాయని చెప్పారు. తిరుమలలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

రద్దీ ప్రదేశాల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ : ‘‘మొదటి మూడు రోజులకు ఎలక్ట్రానిక్‌ లక్కీడిప్‌ ద్వారా టోకెన్లు కేటాయించాం. మిగతా ఏడు రోజులు సామాన్య భక్తులకు టోకెన్లు లేకపోయినా సర్వదర్శనం ద్వారా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పిస్తాం. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించాం. టీటీడీలో ప్రతి విభాగాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. భక్తుల రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఏర్పాట్లు, సదుపాయాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుంది.

టీటీడీలో ప్రతి విభాగాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం - వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు : టీటీడీ ఛైర్మన్‌ (ETV)

దాత మంతెన రామలింగరాజు సహకారంతో పీఏసీలను అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దుతాం. ఇటీవల రూ.9కోట్లు విరాళంగా ఆయన అందించారు. ఆలయ ధ్వజస్తంభాల కోసం 100 ఎకరాల్లో టీటీడీ స్వయంగా దివ్య వృక్షాలను పెంచాలని భావిస్తోంది. పలమనేరులో టీటీడీ గోశాల ఆవరణ వృక్షాల పెంపుదలకు అనువైన స్థలంగా గుర్తించాం. మంగళవారం టీటీడీ పాలకమండలి సమావేశం జరుగుతుంది. 50 అజెండా అంశాలపై చర్చిస్తాం. దివ్య వృక్షాల ప్రాజెక్టుపై పాలక మండలి సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం ప్రకటిస్తాం’’ అని బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు.

అంతకుముందు వైకుంఠ దర్శనం, సర్వదర్శనం ద్వారా తిరుమలకు తరలివచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం యాత్రిక సముదాయాలను టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు పరిశీలించారు. ముందుగా బాలాజీ స్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న మాధవం యాత్రిక సముదాయాన్ని తనిఖీలు చేశారు. అక్కడ టీటీడీ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

" గతేడాది జరిగిన వైకుంఠ ద్వార దర్శన టోకెన్ల కేటాయింపులో దురదృష్టకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. అలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు పని చేశారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం తొలి మూడు రోజులు డిప్ విడుదల చేశారు. మిగతా ఏడు రోజులకు నేరుగా భక్తులకు దర్శనం ఉంటుంది. భక్తుల మౌలిక వసతులపై యాత్రిక సముదాయాలను పరిశీలించాం. వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన వసతులను అందించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. టీటీడీలో ప్రతి విభాగాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. యాత్రిక సముదాయాల్లో అక్కడక్కడ చిన్నచిన్న పనులు ఉన్నాయి." - బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్‌

ఎల్లుండి సుప్రభాతం సేవ రద్దు : అలాగే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో బుధవారం సుప్రభాతం సేవ రద్దు చేశారు. రేపు(మంగళవారం) మధ్యాహ్నం 1.23 గం.కు ధనుర్మాస ఘడియలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఎల్లుండి నుంచి తిరుప్పావై పాశురాలతో శ్రీవారికి మేలుకొలుపు కార్యక్రమం ఉంటుంది. ధ‌నుర్మాసం సంద‌ర్భంగా బిల్వ ప‌త్రాల‌తో స‌హ‌స్ర నామార్చన ఉంటుంది. శ్రీ‌విల్లి పుత్తూరు చిలుకలతో స్వామివారికి అలంక‌రణ ఉంటుంది. విశేష నైవేద్యాలుగా బెల్లం దోశ‌, సుండ‌లు, సీరా, పొంగ‌ల్ వంటి ప్రసాదాలు నివేదనగా ఉంటాయి. భోగశ్రీనివాసమూర్తికి బదులుగా శ్రీకృష్ణస్వామివారికి ఏకాంతసేవ ఉంటుంది.

మరోవైపు తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ప్రస్తుతం 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 19 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 81,348 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 26,150 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.0 కోట్లు వచ్చింది.

