భక్తులను ఆపే హక్కు ఎవరికీ లేదు - అసత్య ప్రచారాలు నమ్మొద్దు: టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్‌ నాయుడు

డిసెంబర్​ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు - గత అనుభవాల దృష్ట్యా సబ్‌కమిటీ ఏర్పాటు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న దుష్ప్రచారాలను నమ్మవద్దన్న బీఆర్​ నాయుడు

TTD Chairman BR Naidu Pressmeet : డిసెంబర్​ 30వ తేదీ నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న ప్రచారాలను టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తీవ్రంగా ఖండించారు. తొలి మూడు రోజులలో టోకెన్లు, టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు మాత్రమే తిరుమలకు అనుమతి ఉంటుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్న ప్రచారాలను భక్తులు నమ్మవద్దని తిరుమల ఛైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బీఆర్ నాయుడు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఏడుకొండలపైకి వచ్చేందుకు ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదన్నారు. భక్తులను ఆపే హక్కు కూడా ఎవరికీ లేదన్నారు. తొలి మూడు రోజులు డిప్ విధానం ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులను మాత్రమే క్యూలైన్​లోకి అనుమతిస్తామన్నారు. మిగతా ఏడు రోజులు సర్వ దర్శనానికి నేరుగా భక్తులు రావచ్చన్నారు.

ఏ రోజు ఎంతెంతమంది?: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు ఈ-డిప్‌ ద్వారా టీటీడీ టోకెన్లు కేటాయించింది. వైకుంఠ ఏకాదశి తొలి 3 రోజుల దర్శన టోకెన్ల కోసం 25,72,111 మంది భక్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగా ఈ-డిప్‌ ద్వారా 1.76 లక్షల టోకెన్లను జారీ చేసినట్టు టీటీడీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ నెల 30న వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా 8,71,340 మంది భక్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగా ఈ-డిప్‌ ద్వారా 57వేల మందికి టీటీడీ టోకెన్లు కేటాయించింది. ఈ నెల 31న దర్శనానికి 8,52,404 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగా 64 వేల మందికి కేటాయించగా జనవరి 1న దర్శనానికి 8,48,367 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ 55 వేల మందికి టోకెన్ల కేటాయించడం జరిగింది.

వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో తొలి 3 రోజులు రూ.300 దర్శనం, శ్రీవాణి దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది. ప్రొటోకాల్‌ ప్రముఖులకు మినహా అన్ని రకాల సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున 70 వేల మందికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేయగా గంటకు 4,300 మందికి దర్శనం చేయించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నెల 30న (వైకుంఠ ఏకాదశి) దర్శన సమయం 20 గంటలు కాగా సామాన్యులకు 15.15 గంటలు, వీఐపీలకు 4.45 గంటలు కేటాయించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

ఈ నెల 31న (వైకుంఠ ద్వాదశి) 75 వేల మందికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేయగా 19 గంటల దర్శన సమయం కేటాయించింది. ఈ నెల 31న సామాన్యులకు 16.45 గంటలు, వీఐపీలకు 2.15 గంటలు కేటాయించింది. జనవరి 1న 68 వేల మంది భక్తులకు టీటీడీ దర్శన ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల దర్శనాల కోసం 17.30 గంటల సమయం కేటాయించగా సామాన్యులకు 15.15 గంటలు, వీఐపీలకు 2.15 గంటలు కేటాయించినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.

స్థానికుల కోసం రోజుకు 5వేల టోకెన్లు : చివరి 3 రోజులైన జనవరి 6, 7, 8 తేదీల్లో స్థానికుల కోసం రోజుకు 5 వేల టోకెన్లు చొప్పున డిసెంబర్ 10న విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. వైకుంఠద్వార దర్శనాల్లో సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

