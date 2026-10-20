8 రోజుల్లో 6.46 లక్షల మందికి శ్రీవారి దర్శనం - 34 లక్షల లడ్డూల విక్రయం: టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. 8 రోజుల్లో 6.46 లక్షల మందికి దర్శనం కల్పించామన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:45 PM IST
BR Naidu on TTD Brahmotsavams : తిరుమలలో అక్టోబర్ 12 నుంచి 20వ తేదీ వరకు శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నులపండువగా సాగాయి. బ్రహ్మోత్సవాల విజయవంతంపై టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరిలతో కలిసి ప్రత్యేకంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో కల్పించిన సదుపాయాలు, భక్తుల రద్దీ, హుండీ ఆదాయం, ప్రసాదాల పంపిణీ తదితర వివరాలను వారు వెల్లడించారు.
ఈ ఏడాది బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ అలంకరణలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయని టీటీడీ ఛైర్మన్ తెలిపారు. ఉత్సవాల్లో ముఖ్యంగా 3, 4వ రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. వానల వల్ల భక్తులకు కొంత ఇబ్బంది కలిగినా, ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వాహనసేవలను, విశేషంగా గరుడోత్సవాన్ని తిలకించారని ప్రశంసించారు. భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా అధికారులు, సిబ్బంది తడుస్తూనే భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు కల్పించడం విశేషమన్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం : గడిచిన ఎనిమిది రోజుల్లో తిరుమల శ్రీవారిని మొత్తం 6.46 లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నట్లు బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు. భక్తులు స్వామివారి హుండీలో సమర్పించిన కానుకల ద్వారా రూ.25.79 కోట్ల ఆదాయం లభించిందని తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అన్నదానానికి టీటీడీ పెద్దపీట వేసింది. రద్దీకి అనుగుణంగా ఏకంగా 22.60 లక్షల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. అలాగే 34.34 లక్షల శ్రీవారి లడ్డూల విక్రయాలు జరిగినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఆదాయం, రద్దీ కొద్దిగా తగ్గాయి : బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చిందని ఛైర్మన్ తెలిపారు. వచ్చిన భక్తులంతా ఏర్పాట్లు చాలా బాగున్నాయని తమతో సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారన్నారు. అయితే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఊహించినంత స్థాయిలో భక్తుల రద్దీ లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. భక్తుల రద్దీకి తగ్గట్టుగానే హుండీ ఆదాయం కూడా గతంతో పోలిస్తే కొంచెం తగ్గినట్లు అనిపించిందని ఆయన తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని మీడియాతో పంచుకున్నారు.
"అక్టోబర్ 12 నుంచి 20 వరకు శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. విద్యుత్ దీపాలంకరణలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. 3, 4వ రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసినా మా అధికారులు, సిబ్బంది వర్షంలో తడుస్తూనే భక్తులకు సేవలందించారు. వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ఇబ్బందులను అధిగమించి భక్తులు గరుడ సేవను వీక్షించారు. గతంతో పోలిస్తే ఈసారి భక్తుల రాక, హుండీ ఆదాయం కొద్దిగా తగ్గినట్లు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. కానీ, వచ్చిన భక్తులంతా మా ఏర్పాట్లు అన్నీ బాగున్నాయని ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు." -బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్
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