లడ్డూ తయారీలో ప్రాణాలు తీసే రసాయనాలు - జంతువుల కొవ్వు లేదని నిర్ధరణ కాలేదు: బీఆర్ నాయుడు
సిట్ నివేదికలో జంతువుల కొవ్వులు లేవని ఎక్కడా నిర్ధరణ కాలేదన్న టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు - కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 5:39 PM IST
TTD Chairman On Ghee Adulteration : గత ప్రభుత్వ హయాంలో శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో ప్రాణాలు తీసే రసాయనాలు వాడారని, కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. నెయ్యిలో నూటికి నూరు శాతం కల్తీ జరిగిందన్నారు. నివేదికలో జంతువుల కొవ్వులు లేవని ఎక్కడా నిర్ధరణ కాలేదని చెప్పారు. శుక్రవారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు.
కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తిపడి భోలే బాబా డెయిరీకి టెండర్లు ఇచ్చారని, గత టీటీడీ ఛైర్మన్, ముఠా మేస్త్రి సహకారం లేకుండా ఇవన్నీ చేయగలరా? అని ప్రశ్నించారు. "సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్ప ఖాతాలోకి రూ.కోట్లు వచ్చాయి. ఆ ఖాతా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాయో సీబీఐ వెల్లడించాలి. ఈ అక్రమాల వెనుక ఉన్నవారి పేర్లు బయటపెట్టాలని సీబీఐని కోరుతున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం రాకుంటే ఆ కల్తీ నెయ్యి ఇంకా కొనసాగేది. దుర్మార్గుల నుంచి టీటీడీని మనమంతా కాపాడుకోవాలి" అని బీఆర్ నాయుడు అన్నారు.
"పాలు, వెన్న లేకుండా 60 లక్షల కిలోల నెయ్యి ఎలా వచ్చింది? ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు వాడారని సిట్ నివేదిక ఇచ్చింది. వాసన వచ్చేందుకు వేశారా మరేదైనా కారణమా తెలియదు. హిందువుల ప్రాణాలు తీసేందుకే వారు రసాయనాలు వాడారు. కల్తీ నెయ్యి కలిపిన లడ్డూలను కోట్లమందికి పంచారు. కల్తీ నెయ్యి వినియోగం వాళ్లు చేసిన మహా పాపం. ఆ కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారు. అనేక అక్రమాలు చేసి రూ.వేల కోట్లు సంపాదించారు." - బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్
టీటీడీ ప్రతిష్ఠకు భంగం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి, టీటీడీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే విధంగా వ్యవహరించిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధ్వజమెత్తారు. చేయకూడని పాపాలు చేసి ఇప్పుడు తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను వాస్తవాలతో తిప్పికొట్టడంతో పాటు వాటిని ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తెలుగుదేశం కార్యకర్తలదేనని స్పష్టం చేశారు. కూటమిని చీల్చేందుకు కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నా విడదీయడం ఎవరితరం కాదని లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఏ ముఖం పెట్టుకుని సంబరాలు : గజినీ మహమ్మద్, గోరీ మహమ్మద్ ఏవిధంగానైతే దండయాత్రలు చేసి హిందూ దేవాలయాలను కొల్లగొట్టి సంపదను దోచుకున్నారో గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అదే రీతిలో పాలన సాగిందని టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి విమర్శించారు. నెయ్యి వాడకుండా రసాయనాలతో తిరుమల లడ్డూను కల్తీ చేసి ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు. సిట్ ఇచ్చిన నివేదికలో ఎక్కడైనా క్లీన్ చిట్ కనిపించిందా అని ప్రశ్నించారు. జగన్తోపాటు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను చేసిన మహా అపచారానికి విరుగుడే లేదని యాగాలు చేసినా, గంగానదిలో మునిగినా భగవంతుడు క్షమించరని భానుప్రకాష్ అన్నారు.
మహాపాపం చేశారు : తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల వైఖరిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి అన్నారు. లడ్డూలో అసలు నెయ్యే వాడలేదని, కెమికల్తో తయారు చేసి మహాపాపం చేశారని సిట్ నివేదికలో తేలిందని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. వైఎస్సార్సీపీ వాళ్ల దగ్గర సిట్ నివేదిక ఉంటే మీడియాలో ప్రచురించాలన్న మంత్రి కల్తీ జరగలేదని ఆ పార్టీ నేతలు ఎలా చెబుతున్నారని ప్రశ్నించారు. సిట్ నివేదికలో ప్రతి పేజీపైనా చర్చించేందకు సిద్దంగా ఉన్నామని మంత్రి అన్నారు. నెయ్యి పేరుతో కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయని డోలా ఆరోపించారు.
సాక్షి ఛానల్ ఇచ్చిన క్లీన్ చిట్ : తిరుమల కల్తీ లడ్డూపై సాక్షి ఛానల్ ఇచ్చిన క్లీన్ చిట్ను సిట్ ఇచ్చిన క్లీన్ చిట్గా వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారం చేసుకోవటం విడ్డూరమని కార్మికశాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ మండిపడ్డారు. కల్తీ జరిగిందని దర్యాప్తు సంస్థ నిగ్గుతేల్చినా సంబరాలు చేసుకోవడానికి సిగ్గు లేదా అని నిలదీశారు. తిరుమల శ్రీవారిపై జగన్, అతని బ్యాచ్ ఎందుకంత కక్ష కట్టారో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
జంతువుల కొవ్వును నెయ్యిలో కలిపినట్లు సిట్ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్ షీట్లో స్పష్టంగా రాశారని జనసేన తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కిరణ్ రాయల్ తెలిపారు. నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వును 10 శాతం కన్నా తక్కువ కలిపితే గుర్తించలేమన్న విషయం చాట్ జీపీటీలో స్పష్టంగా ఉందన్నారు. కల్తీ నెయ్యిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు టీటీడీ ఉద్యోగులను బలిపశువులను చేశారన్నారు. జగన్, భూమన కరుణాకర్రెడ్డిల నాటకాలను ప్రజలు నమ్మరని కిరణ్ రాయల్ అన్నారు.
