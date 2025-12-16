తలకోన సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు: టీటీడీ ఛైర్మన్
టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో 62 మంది సిబ్బంది వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయం - తిరుమల కాలిబాటలోని పురాతన నిర్మాణాల పరిరక్షణకు ప్రత్యేక విభాగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 3:31 PM IST
TTD Chairman BR Naidu Press Meet at Tirupati: తలకోన సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్మాణ పనులకు నిధులు మంజూరు చేసినట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ఆలయ నిర్మాణ రెండో దశ పనులకు రూ.14.10 కోట్లు మంజూరు చేసామన్నారు. టీటీడీ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో త్వరలో 60 పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. శ్రీవారి పోటులో 18 మంది సూపర్వైజర్ల కోసం ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పెట్టామని అన్నారు.
అలాగే శ్రీవారి ఆలయంలో మరో సన్నిధి యాదవ్ పోస్టుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఎస్వీ జూ.కళాశాల, ఎస్వీడబ్ల్యూ జూ.కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం పథకాన్ని ప్రారంభిస్తామని అన్నారు. టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో 62 మంది సిబ్బంది వేతనాలు పెంచేందుకు నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. అర్చకులకు రూ.45 వేలకు, పరిచాలకుల, పోటు కార్మికుల వేతనం రూ.30 వేలకు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. తిరుమల కాలిబాటలోని పురాతన నిర్మాణాల పరిరక్షణకు ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
సౌకర్యాల కల్పనకు రూ.48 కోట్లు మంజూరు: టీటీడీ పరిధిలోని ఆలయాలకు ధ్వజస్తంభాలు, రథాలు తయారు చేసేందుకు 100 ఎకరాల్లో దివ్య వృక్షాల ప్రాజెక్టుకు పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపినట్లు ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం ముగిసిన అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. తిరుపతిలోని పద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయంలో సౌకర్యాల కల్పనకు రూ.48 కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నామన్నారు.
టీటీడీ బోర్డు ఎడ్యుకేషన్ సబ్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా 31 విద్యాసంస్థల్లో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లు, సీసీ కెమెరాలు, కంప్యూటర్లు, సిబ్బంది నియామకానికి ఆమోదించామని అన్నారు. దాతల కాటేజీల నిర్వహణ, నిర్మాణాలపై నూతన విధానం తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుపతిలో 20 ఎకరాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ నిర్మాణానికి ప్లానింగ్ కోసం ఆర్కిటెక్ట్ నియామకానికి ఆమోద ముద్ర వేశామని వెల్లడించారు.
అదనంగా మరో 270 సీట్లు: ముంబై బాంద్రా ప్రాంతంలో రూ.14.40 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. తలకోన సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణ పనుల్లో రెండో దశకు రూ.14.10 కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నామన్నారు. పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రస్తుతం ఉన్న 2,100 హాస్టల్ సీట్లకు అదనంగా మరో 270 సీట్లు పెంచుతామని చెప్పారు. తిరుమలలో ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్ల పేర్ల మార్పునకు కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో పని చేస్తున్న 62 మంది అర్చక, పరిచారిక పోటు కార్మికులు, ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వేతనాలు రూ.30 వేలకు పెంచాలని నిర్ణయించామని అని బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు.
'టీటీడీ ఆలయాలతో పాటు దేశంలో ఉన్న మిగతా ఆలయాల్లోనూ ధ్వజస్తంభాలు టీటీడీ నుంచి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే పలమనేరు దగ్గర ఉన్నటువంటి టీటీడీ ల్యాండ్లో 100 ఎకరాల్లో ధ్వజ స్తంభానికి సంబంధించి షెడ్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నాం.' - టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు
60కి పైగా అంశాలపై: వైకుంఠద్వార దర్శన ఏర్పాట్లు, దివ్యవృక్షాల ప్రాజెక్టు సహా 60కి పైగా అంశాలపై తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి చర్చిస్తోంది. ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన కొనసాగుతున్న సమావేశంలో పలు అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. కాటేజ్ డోనర్ ప్రివిలైజెస్ నూతన పాలసీపై సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. శ్రీవాణి ట్రస్టు నిధులతో 5 వేల ఆలయాల నిర్మాణానికి సమగ్ర విధివిధానాలపైనా భేటీలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
