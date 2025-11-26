ETV Bharat / state

10 రోజులు వైకుంఠద్వార దర్శనం - 7 రోజులు సామాన్య భక్తులకే: టీటీడీ ఛైర్మన్​

తొలి 3 రోజులు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకున్న వారికి దర్శన సదుపాయం - మిగిలిన ఏడు రోజులు సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట

TTD Chairman BR Naidu Press Meet
TTD Chairman BR Naidu Press Meet (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 4:25 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD Chairman BR Naidu Press Meet : తిరుమలలో డిసెంబరు 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఉంటాయని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు అన్నారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల ఏర్పాట్లపై ఆయన బుధవారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 10 రోజుల్లో 7 రోజులు టోకెన్లు లేకుండా అనుమతి ఉంటుందన్నారు. తొలి 3 రోజులు మాత్రం ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకున్న వారికి దర్శనం కల్పిస్తామని తెలిపారు. మిగిలిన ఏడు రోజులు సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తామన్నారు.

జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 15 వేల చొప్పున ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు కల్పిస్తామని టీటీడీ ఛైర్మన్​ బీఆర్​ నాయుడు వివరించారు. రోజుకు 1000 శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఆయన అన్నారు. పది రోజులు ప్రత్యేక, వీఐపీ బ్రేక్‌, చంటి పిల్లల దర్శనాలు రద్దు చేశామని బీఆర్​ నాయుడు పేర్కొన్నారు. డిసెంబర్ పదో తేదీన స్థానికుల దర్శన కోటా విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. తిరుపతి, తిరుమల, రేణిగుంట, చంద్రగిరి స్థానికులకు రోజుకు 5 వేల టోకెన్లు అందజేస్తామని స్పష్టం చేశారు. డిసెంబర్ ఐదో తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శన కోటా, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రూ.300 దర్శన కోటా విడుదల చేస్తామని బీఆర్‌ నాయుడు అన్నారు.

10 రోజులు వైకుంఠద్వార దర్శనం - 7 రోజులు సామాన్య భక్తులకే: టీటీడీ ఛైర్మన్​ (ETV)

'డిసెంబర్‌ 3 నుంచి జనవరి 10 వరకూ పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మొదటి మూడు రోజులకు ఎలక్ట్రానిక్‌ డిప్‌ ద్వారా దర్శనాలు కల్పిస్తాం. మిగిలిన ఏడు రోజులు సామాన్య భక్తులకే పెద్దపీట వేస్తాం. పది రోజుల పాటు ప్రముఖుల సిఫార్సు లేఖలు, ప్రత్యేక దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలు, చంటి పిల్లల దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నాం.' -బీఆర్​ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్

తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వార దర్శనం - రేపటి నుంచి టికెట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ

వాట్సప్‌ బాట్లోనూ నమోదు విధానం : డిసెంబర్‌ 30, 31, జనవరి 1 దర్శనాలకు ఈ నెల 27 అనగా రేపు (గురువారం) నుంచి డిసెంబర్‌ 1 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ముందస్తుగా భక్తులు నమోదు చేసుకుంటే డిప్‌ ద్వారా ఉచిత సర్వ దర్శన టోకెన్లు కేటాయిస్తారు. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌-2 ద్వారా నేరుగా సర్వ దర్శనం అమలు చేయనున్నారు. భక్తులు టోకెన్లు లేకుండా నేరుగా క్యూలైన్‌లో ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకుగానూ ఎలాంటి టోకెన్లూ జారీ చేయరు.

వాట్సప్‌ బాట్ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్‌ డిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ నమోదు చేసుకునే భక్తులు ఏపీ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్‌ నంబర్​ 9552300009కు ముందుగా హాయ్‌ లేదా గోవిందా అని మెసేజ్‌ చేయాలి. అనంతరం మీరు మీ భాషను ఎంపిక చేసుకుని తెలుగు కోసం టీఈ, ఇంగ్లిష్‌ కోసం ఈఎన్ అని రిప్లై ఇవ్వాలి. అనంతరం సర్వీసెస్‌ విండో ద్వారా టీటీడీ టెంపుల్‌ విభాగాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. తరువాత వైకుంఠ ద్వార దర్శనం (డిప్‌) రిజిస్ట్రేషన్‌ అప్షన్‌ వస్తుంది. భాషను ఖరారు చేసి తరువాత మీ చిరునామా, పిన్‌కోడ్‌ వివరాలు నమోదు చేయాలి. దర్శనం తేదీని ఎంపిక చేసుకుని ఆధార్‌ కార్డులో ఉన్న విధంగా పేరు, వయసు, జెండర్, ఆధార్, మొబైల్‌ నంబర్‌ నమోదు చేయాలి. అంతే సబ్మిట్‌ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒక మొబైల్‌ నంబర్, ఆధార్‌కార్డు ద్వారా కేవలం ఒకసారి మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

డిసెంబర్ 30 నుంచి తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టీటీడీ ఈవో

Last Updated : November 26, 2025 at 4:46 PM IST

TAGGED:

VAIKUNTA DWARA DARSHAN TICKETS
TTD NEWS
TTD VAIKUNTA DWARA DARSHAN TICKETS
VAIKUNTA DWARA DARSHAN TIRUMALA
TTD CHAIRMAN BR NAIDU PRESS MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.