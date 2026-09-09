ETV Bharat / state

శ్రీవారి భక్తులకు రూ.2 లక్షలు బీమా - టీటీడీ పాలక మండలి కీలక నిర్ణయాలివే

తిరుమలలో సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - అక్టోబర్ 12 నుంచి 20వ తేదీ వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

TTD Trust Board Decisions
టీటీడీ పాలక మండలి మీటింగ్​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD Trust Board Decisions: భక్తులు, ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తూ టీటీడీ పాలక మండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వివరాలను ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్రతో కలిసి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు వెల్లడించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఎల్‌ఐసీ ద్వారా భక్తులకు బీమా సదుపాయం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తోందన్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు అక్టోబర్ 12 నుంచి 20వ తేదీ వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు వివరించారు. సెప్టెంబర్ 15న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి సీఎం చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారని చెప్పారు.

శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని నిర్ణయించినట్లు బీఆర్​ నాయుడు వివరించారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తిరుమలలో సహజ మరణానికి రూ.2 లక్షల బీమా వర్తిస్తుందన్నారు. ఈ పథకం కోసం ఎల్‌ఐసీ సంస్థకు టీటీడీ నిధుల నుంచి రూ.2.12 కోట్లు చెల్లించేందుకు ఆమోదం తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన ఉద్యోగుల కుటుంబీకులకు బీమాను రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. సీపీఎస్​/ఎన్​పీఎస్​ పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబాలకు ఈహెచ్​ఎఫ్​ సౌకర్యం కల్పిస్తూ రూ.2 కోట్ల యాజమాన్య వాటాకు పాలకమండలి అంగీకారం తెలిపిందన్నారు.

ఎల్‌ఐసీ ద్వారా భక్తులకు బీమా సదుపాయం - టీటీడీ పాలక మండలి కీలక నిర్ణయాలివే (ETV Bharat)

'శ్రీవారి పోటులో లడ్డూల తయారీని మరింత వేగవంతం చేసేందుకు 400 మంది అదనపు అవుట్‌సోర్సింగ్ వర్కర్ పోస్టుల కోసం ప్రభుత్వ అనుమతికి ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నాం. టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల్లో ప‌ని చేస్తున్న 48 మంది ఉద్యోగుల‌ వేత‌నాలను పెంచాలని నిర్ణయించాం. నారాయ‌ణ‌వ‌నం శ్రీప‌ద్మావ‌తి స‌మేత క‌ల్యాణ వేంక‌టేశ్వరస్వామి ఆల‌యంలో అమ్మవారి పద్మపీఠానికి బంగారు తాపడం ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపాం. చెన్నైలోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ ధ్వజస్తంభం, బలిపీఠానికి బంగారు తాపడం కోసం రూ.17.05 కోట్లకు పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది.' -బీఆర్‌ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్‌

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తోందని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అన్నారు. ఈ నెల 14వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకు అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు. సెప్టెంబర్ 15న సాయంత్రం 5.30 నుంచి రాత్రి 7 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ధ్వజారోహణం జరుగుతుందని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 15న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారని, సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. అదే రోజు రాత్రి 9 గంటలకు స్వామివారి పెద్దశేష వాహన సేవలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొంటారన్నారు.

తిరుమలలో సింగపూర్, జర్మనీ కళాకారులు: రిలయన్స్ సంస్థ టీటీడీకి విరాళంగా అందించిన 25 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను సెప్టెంబర్ 16న ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. 2027 సంవత్సరానికి సంబంధించిన టీటీడీ క్యాలెండర్లు, డైరీలను ఆవిష్కరిస్తారని టీటీడీ ఛైర్మన్ తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో దేశవ్యాప్తంగా 25 రాష్ట్రాలతో పాటు సింగపూర్, జర్మనీ దేశాల నుంచి కళాకారులు పాల్గొననున్నారన్నారు.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు: వెంకయ్య చౌదరి

తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం

TAGGED:

TTD CHAIRMAN OVER BRAHMOTSAVALU
TTD CHAIRMAN BR NAIDU
TTD LATEST NEWS
TTD TRUST BOARD DECISIONS
TTD TRUST BOARD DECISIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.