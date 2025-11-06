ETV Bharat / state

తిరుపతిలో పెద్ద కాంప్లెక్స్‌లు నిర్మించే ప్రతిపాదన - ఏఐ టెక్నాలజీతో సత్వర దర్శనం

తిరుపతిలో 25 వేల మందికి వసతి కల్పించేలా భవనాలు - కొండపైకి బస్సుల్లో తీసుకెళ్లి దర్శనం -లడ్డూ ప్రసాద నాణ్యత పెంచామన్న టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు

TTD Chairman BR Naidu Press Meet
TTD Chairman BR Naidu Press Meet (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
TTD Chairman BR Naidu Press Meet : తిరుమలలో దర్శనాలు సహా వాణిజ్య దుకాణాల విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించారని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తిరుమల పవిత్రతను కాపాడటంతో పాటు సామాన్య భక్తులకు సత్వర దర్శనం, లడ్డూల నాణ్యత పెంచడం లాంటి అనేక చర్యలు తీసుకున్నామని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు పేర్కొన్నారు. టీటీడీ పాలకమండలి బాధ్యతలు చేపట్టి బుధవారంతో సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా బోర్డు సభ్యులు పనబాక లక్ష్మి, నన్నూరి నర్సిరెడ్డి, మహేందర్‌రెడ్డి, అనుగోలు రంగశ్రీతో కలిసి హైదరాబాద్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడారు.

తిరుమల కాంక్రీట్‌ జంగిల్‌లా మారకుండా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారని టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఉన్న 68 శాతం పచ్చదనాన్ని 80 శాతానికి పెంచుతామని ఆయన అన్నారు. వసతి కోసం అదనంగా భవనాలను కట్టడం కుదరదని ఛైర్మన్​ వివరించారు. అందుకే కింద (తిరుపతిలో)50 ఎకరాల భూమి చూసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. 25వేల మంది వసతికి సరిపడా అన్ని సదుపాయాలతో పెద్ద కాంప్లెక్స్‌లను కట్టే ప్రతిపాదన ఉందని అన్నారు. అక్కడి నుంచే భక్తులను బస్సుల్లో తిరుమలకు తీసుకెళ్లి దర్శనం చేయించి తిరిగి కిందికి తీసుకువచ్చే ప్రణాళికతో ముందుకు వెళుతున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్‌ వివరించారు.

ఏఐ టెక్నాలజీతో సాధారణ భక్తులకు సత్వర దర్శనం : మొదటి సమావేశంలోనే అన్యమతస్తులను తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఛైర్మన్​ తెలిపారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో రెండు గంటల్లోనే సాధారణ భక్తులకు దర్శనం చేయిస్తామని ఆయన అన్నారు. లడ్డూ, అన్నప్రసాదంలో నాణ్యత పెంచినట్లు స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమలలో అక్రమంగా 1,500 వాణిజ్య దుకాణాల్ని కేటాయించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. తిరుమల పవిత్రతపై ప్రభావం పడుతుండటంతో వాటిని తొలగించాలని రెవెన్యూశాఖకు చెప్పినట్లు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతిలో ముంతాజ్‌ హోటల్‌కు కేటాయించిన 20 ఎకరాల భూముల లీజును రద్దుచేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశామన్నారు.

రేణిగుంట ఎయిర్‌పోర్టు పేరును శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌పోర్టుగా మార్చే ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి పంపనుంది. అని బీఆర్‌ నాయుడు వివరించారు. బోర్డు సభ్యుల దర్శన కోటాను గణనీయంగా తగ్గించుకుని, సామాన్యులకు పెద్దపీట వేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చరిత్రలో ఏ బోర్డూ చేయనన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు సభ్యులు పనబాక లక్ష్మి, నర్సిరెడ్డి, మహేందర్‌రెడ్డి తెలిపారు.

సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ పెద్దపీట - నూతన షెడ్లు, శాశ్వత క్యూలైన్ల పొడిగింపు

శ్రీవారి భక్తులకు మెరుగైన వసతుల కల్పనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పెద్దపీట వేస్తోంది. శ్రీవారి సమయ నిర్దేశిత దర్శన టోకెన్లు (ఎస్‌ఎస్‌డీ) కలిగిన భక్తులు తిరుమలలో పడుతున్న ఇక్కట్లను తొలగించేలా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి తాజాగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తిరుపతిలో ప్రతిరోజూ దాదాపు 12 వేల నుంచి 16 వేల వరకు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేస్తారు. వీటిని పొందిన భక్తులు తిరుమలకు వచ్చాక స్థానిక ఎంబీసీ ప్రాంతంలోని ఏటీజీహెచ్‌ అతిథి గృహం సమీపంలోని ప్రవేశమార్గం నుంచి క్యూలైన్‌లోకి వెళ్లాలి. ఈ ప్రాంతం ఇరుగ్గా ఉండటంతో భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీన్ని విస్తరించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఇక్కడ నూతనంగా నాలుగు వేల మంది భక్తులు కూర్చునేలా నూతన షెడ్, క్యూలైన్ల ప్రవేశమార్గాన్ని నిర్మించనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

గిరిజన ప్రాంతాల్లో గోవిందుడి ఆలయాలు - ఐదు వేల నిర్మాణాలకు టీటీడీ నిర్ణయం

TAGGED:

TTD FACILITIES FOR DEVOTEES
TIRUMALA DEVELOPMENT
YSRCP IRREGULARITIES IN TTD
TTD NEWS
TTD CHAIRMAN BR NAIDU PRESS MEET

