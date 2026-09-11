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తిరుమలలో పోటెత్తిన భక్తులు - 13వ తేదీన వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. రద్దీ దృష్ట్యా 13వ తేదీన వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు చేశారు.

Tirumala TTD Break Darshan Cancellation
తిరుమలలో పోటెత్తిన భక్తులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 11:53 AM IST

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Tirumala Break Darshan Cancellation : తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి వరుస సెలవులు వస్తుండటంతో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రద్దీ దృష్ట్యా ఆదివారం (13వ తేదీ) వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రికార్డు స్థాయిలో నమోదైంది.

తిరుమలలో పోటెత్తిన భక్తులు (ETV Bharat)

సామాన్యులకే టీటీడీ పెద్దపీట : ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. స్వామివారి ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. ఈ నెల 12 నుంచి 14వ తేదీ వరకు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో రద్దీ మరింత తీవ్రం కానుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సామాన్య భక్తులకు త్వరితగతిన స్వామివారి దర్శనం కల్పించేందుకు టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా 13వ తేదీ (ఆదివారం) వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

సిఫార్సు లేఖల స్వీకరణ నిలిపివేత : ఆదివారం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు వెచ్చించే సమయాన్ని పూర్తిగా సామాన్య భక్తులకే కేటాయించనున్నారు. తద్వారా సామాన్యులకు మరింత త్వరగా స్వామివారి దర్శనభాగ్యం కలగనుంది. ఆదివారం బ్రేక్ దర్శనాలు లేనందున, శనివారం రోజున ఎలాంటి సిఫార్సు లేఖలను స్వీకరించబోమని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. భక్తుల సౌకర్యార్థం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని వీఐపీలు అర్థం చేసుకోవాలని కోరింది. ప్రతి ఒక్కరూ టీటీడీకి సహకరించాలని ఒక ప్రకటనలో విజ్ఞప్తి చేసింది.

ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ : మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారికి గురువారం రికార్డు స్థాయిలో హుండీ ఆదాయం లభించింది. రూ.6.93 కోట్ల కానుకలు వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. బుధవారం ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను గురువారం లెక్కించారు. టీటీడీ చరిత్రలో ఒక్కరోజులో రూ.6 కోట్లకు పైగా హుండీ ఆదాయం రావడం చాలా అరుదు. గతంలో మూడు సార్లు మాత్రమే ఈ స్థాయి రికార్డు నమోదైంది. ఇప్పుడు తాజా ఆదాయంతో అది నాలుగోసారిగా రికార్డులకెక్కింది. కొందరు అజ్ఞాత భక్తులు భారీగా నగదు, కానుకలు హుండీలో సమర్పించడంతోనే ఈ స్థాయిలో రికార్డు ఆదాయం నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది.

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